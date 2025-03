„Let's Dance“ 2025: Marc Eggers im Porträt – Er tanzte bereits zweimal im TV

Die erfolgreiche Tanzshow „Let‘s Dance“ ist bereits seit 2006 als Dauerbrenner fester Bestandteil des TV-Programms von RTL. In diesem Jahr geht das Format in ihre 18. Staffel. Insgesamt 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten tanzen bei „Let‘s Dance“ zusammen mit einer professionellen Tänzerin bzw. einem professionellen Tänzer zusammen als Paar. Ihre Tanzkünste werden dabei von der Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewertet. An allen Sendeterminen der Staffel 18 von „Let‘s Dance“ 2025 wird die Show wie gewohnt vom Moderatoren-Duo um Daniel Hartwich und Victoria Swarowski präsentiert.

Einer der diesjährigen Kandidaten ist der Hamburger Marc Eggers. Warum der 38-Jährige eine besondere Beziehung zum Tanzen hat, was Eggers neben der Teilnahme bei „Let‘s Dance“ macht und mit welchem Gefühl er auf seine Auftritte blickt – all das und viele weitere Informationen haben wir hier im Porträt für Sie.

Marc Eggers bei „Let‘s Dance“ 2025: Bereits zweimal tanzte er im TV

Eine Teilnahme bei „Let‘s Dance“ kann für viele Kandidatinnen und Kandidaten herausfordernd sein. Für Marc Eggers ist das Tanzen vor TV-Kameras allerdings keine neue Erfahrung. So trat er in der Vergangenheit bereits zweimal im TV auf, um seine tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, wie im Steckbrief bei rtl.de zu lesen ist. Zum einen im Jahre 2010, als bei der TV-Show „Das Supertalent“ als Breakdancer vor dem Publikum performte. Zum anderen bei der RTL-Show „Dance Dance Dance“ im Jahr 2017, bei der er gemeinsam mit Aminata Sanogo teilnahm und den vierten Platz belegte.

„Let‘s Dance“ 2025: Marc Eggers ist präsent auf Instagram, YouTube und Mallorca

In beruflicher Hinsicht ist Marc Eggers Moderator, Content Creator und Unternehmer. Seine bereits erwähnte Teilnahme bei „Das Supertalent“ kann als Türöffner für seine Karriere im öffentlichen Leben gesehen werden. In jüngerer Vergangenheit war er beispielsweise auch als Field- und Social Media Reporter bei TV-Shows wie der „TV Total Wok WM“ oder der „Autoball WM“ vor der Kamera zu sehen. Mit 320.000 Followern auf Instagram und 656.513 Followern bei TikTok (Stand Januar 2025) unterhält er des Weiteren viele Menschen mit Inhalten aus seinem Privatleben. Dazu kommen seine zwei YouTube-Kanäle „That’s M.E.“ und „Ran an die Banane“.

Mittlerweile hat sich Marc Eggers auch auf dem Ballermann auf Mallorca als Sänger etabliert. Im vergangenen Jahr landete er gleich zwei große Hits. „Oberteil“ mit Isi Glück und „Pyrotechnik“ mit Balkonultra und Ikke Hüftgold gehörten dabei zu den beliebtesten Liedern auf den Balearen 2024. Ebenso trat Marc Eggers zusammen mit Jens «Knossi» Knossalla beim Glücksgefühle-Festival sowie dem Schalke Ole vor über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf.

Kandidat Marc Eggers: Tanzen und Bewegung sind wichtige Stützen für ihn

Wie bereits erwähnt, ist Marc Eggers bereits als Tänzer vor TV-Kameras in Erscheinung getreten. Das Tanzen und Bewegung nehmen eine besondere Rolle in seinem Leben ein und haben ihm bereits in schwierigen Lebensphasen geholfen. Im Kontext seiner Leidenschaft zum Breakdance verrät er gegenüber RTL, dass er bereits seit seiner Jugend treuer Zuschauer von „Let‘s Dance“ ist. Der gebürtige Hamburger, der mittlerweile in Köln wohnt, freut sich demnach sehr auf seine Teilnahme an der 18. Staffel der Tanzshow. Gleichzeitig hat er aber auch Respekt vor dem, was ihn erwartet und sagt: „Ich freue mich sehr auf diese Reise, auch wenn ich sehr viel Respekt habe, vor dem, was auf mich zukommt.“