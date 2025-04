„Let's Dance“ 2025: Paola Maria wechselt von Beauty-Tipps aufs Tanzparkett

Die Tanzshow „Let‘s Dance“ 2025 ist aktuell mit der 18. Staffel bei RTL zu sehen. In der Sendung treten prominente Kandidatinnen und Kandidaten mit professionellen Tanzpartnern an, um ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dabei müssen sie in verschiedenen Tanzstilen gegeneinander antreten, während die Jury ihre Darbietungen bewertet.

Die bewährte „Let's Dance“-Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi beurteilt auch in dieser Staffel die Leistung der Teilnehmer. Das Publikum hat ebenfalls die Möglichkeit, durch Abstimmungen Einfluss auf den Wettbewerb zu nehmen und seine Favoriten zu unterstützen. Die Moderation übernehmen erneut Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, die die Zuschauer durch die 13 Sendetermine führen.

Zu den „Let's Dance“-Kandidaten 2025 zählt auch Content Creatorin Paola Maria, die sich dieser Herausforderung stellt und ihr tänzerisches Talent einem breiten Publikum zeigen möchte. Für die 31-Jährige ist die Teilnahme bei „Let's Dance“ eine ganz besondere Erfahrung, wie sie vorab gegenüber RTL verriet: „Ich kann das immer noch nicht in Worte fassen. Früher habe ich zusammen mit meiner Mama zugeschaut, und jetzt bin ich selbst dabei. Es fühlt sich immer noch total unreal an“. Hier in diesem Porträt finden Sie alle wichtigen Infos zur diesjährigen „Let's Dance“-Kandidatin Paola Maria.

Paola Maria bei „Let's Dance“ 2025: Ihre Karriere startete auf YouTube

Seit 2013 zählt Paola Maria laut dem RTL-Porträt zu den bekanntesten Content Creatoren in Deutschland. Sie wurde mit ihrem YouTube-Kanal bekannt, der zuerst „Paolas Welt“ hieß. Später änderte sie den Namen in „Paola Maria“. Zu Beginn ging es auf ihrem Kanal vor allem um Beauty, Make-up-Trends und Tutorials, in denen sie ihre Tipps teilte. Doch auch persönliche Themen spricht sie mit ihrer Community an.

Zwischen 2014 und 2015 machte sie Videos zusammen mit anderen YouTubern, die im Netzwerk „TubeOne“ waren. Dazu gehörten unter anderem „Die Aussenseiter“, DagiBee und Simon Desue. Bis vor zwei Jahren war Paola Maria regelmäßig auf YouTube aktiv. 2018 veröffentlichte sie ihr Buch „Call of Beauty: Deine Make-up Basics“, indem sie ihre Make-up-Tipps weitergibt. Ihr Instagram-Profil dient aktuell als eine Art Blog, auf dem sie Einblicke in ihr Privatleben sowie berufliche Themen teilt. Sie arbeitet erfolgreich mit Marken aus den Bereichen Beauty, Lifestyle und Luxus zusammen. Neben ihrer Arbeit im Social-Media-Bereich arbeitet Paola Maria zusätzlich auch als Model.

„Let's Dance“ 2025: Paola Maria hatte eine schwere Kindheit

Paola Maria wurde 1993 auf Sizilien geboren und zog in ihrer Kindheit mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer jüngeren Schwester nach Deutschland. In ihren YouTube-Videos erzählte sie 2014 von ihrer schweren Kindheit, die von der Gewalt ihres Vaters geprägt war. Um sich vor ihm zu schützen, suchte die Familie zeitweise in Frauenhäusern Zuflucht. Die Flucht vor ihrem gewalttätigen Vater führte sie schließlich nach Deutschland, wo die Familie immer wieder umziehen musste, da der Vater ihnen weiterhin nachstellte.

Heute ist Paola Maria Mutter von zwei Kindern und legt großen Wert auf ihr eigenes Familienleben. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner, der gleichzeitig auch ihr Geschäftspartner ist, führt sie ein eher zurückgezogenes Leben und teilt nur ausgewählte Einblicke mit ihrer Community.

Steckbrief von Paola Maria: Alter und Größe der „Let's Dance“-Kandidatin

Das sind die wichtigsten Infos zu Paola Maria im Steckbrief zusammengefasst:

Name: Paola Maria

Geburtstag: 13. Oktober 1993

Geburtsort: Italien

Alter: 31 Jahre

Größe: 177 cm

Instagram: paola