"Let‘s Dance" 2025: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 18

Die Tanzshow wird erwachsen! In Deutschland wurde „Let‘s Dance“ erstmalig im Jahr 2006 produziert und ausgestrahlt. 2025 wird die Show volljährig und geht nun bereits in die 18. Staffel. Insgesamt 14 Kandidatinnen und Kandidaten nehmen nun an der neuen Runde teil. Sie alle möchten sowohl die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher als auch die Jury von ihren Tanzkünsten überzeugen. Diese entscheiden nämlich jede Woche aufs Neue, wer bei „Let‘s Dance“ eine Runde weiterkommt.

Zunächst bewertet die Jury von „Let‘s Dance“ nach jedem Tanz die Leistungen der Paare mit Punkten von 1 bis 10. Anschließend werden die Jury-Punkte in eine Rangfolge übersetzt. Das Paar mit der geringsten Bewertung erhält einen Punkt, während das Paar mit der höchsten Bewertung 14 Punkte erhält. Diese Rangordnung variiert je nach Anzahl der verbleibenden Paare im Wettbewerb. Wenn zum Beispiel nur noch acht Paare dabei sind, wird die Höchstpunktzahl auf 8 begrenzt.

Die Zuschauer beteiligen sich durch Telefon- oder SMS-Votings und vergeben ebenfalls Punkte. Ähnlich wie bei der Jury wird auch hier das Paar mit den meisten Stimmen mit 14 Punkten und das mit den wenigsten mit einem Punkt belohnt. Am Ende werden die Punkte von der Jury und den Zuschauern zusammengezählt. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss sich von „Let‘s Dance“ verabschieden. Hier verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um die Sendetermine von „Let‘s Dance“ im Jahr 2025.

Die neuen Folgen bei „Let‘s Dance“ 2025

Nachdem alle 14 Promis für die 18. Staffel von „Let‘s Dance“ bereits seit einiger Zeit feststehen, ging es nun am Freitag, dem 21. Februar 2025 los. Mit dem Auftakt „Let‘s Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ wurde die neue Tanzsaison demnach eingeläutet. Start ist, wie nicht anders zu erwarten, die klassische Lagerfeuer-Zeit: Primetime, 20.15 Uhr. Massimo Sinató und Valentin Lusin, die Gewinner der Profi-Challenge 2024, übernehmen in diesem Jahr die Gestaltung der Choreografie für das Opening und setzen damit einen besonderen Akzent für den Start der neuen Staffel. Als zusätzliches Highlight erhalten sie einen Bonuspunkt im Jury-Ranking, den sie gemeinsam mit ihren Tanzpartnerinnen bis zur vierten Show einlösen können.

Let‘s Dance“ 2025: Sendetermine von Staffel 18

Wir wollen Ihnen selbstverständlich die genauen Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2025 nicht vorenthalten. 2024 gab es bei „Let‘s Dance“ insgesamt 13 Folgen: Eine Kennenlern-Show und zwölf Tanz-Shows. Die gleiche Anzahl an Sendeterminen ist auch 2025 wieder zu erwarten. Im Folgenden sehen Sie die Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2025:

Alle 13 Sendetermine der Tanzshow im Überblick:

Kandidaten bei „Let‘s Dance“ 2025: Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Staffel 18

14 bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Show und Sport treten an, um ihr tänzerisches Können unter Beweis zu stellen. Wer wird sich den Titel des „Dancing Star 2025“ sichern? Diese weiblichen Promis sind bei „Let`s Dance“ 2025 dabei:

Jeanette Biedermann: 44 Jahre, Musikerin

selfiesandra: 25 Jahre, Podcasterin & Content Creatorin

Marie Mouroum: 32 Jahre, Stuntfrau

Leyla Lahouar: 28 Jahre, Reality-TV-Star

Paola Maria: 31 Jahre, Content Creatorin

Christine Neubauer: 62 Jahre, Schauspielerin

Simone Thomalla: 59 Jahre, Schauspielerin

Diese männlichen Promis zählen zu den Kandidaten bei „Let`s Dance“ 2025:

Roland Trettl: 53 Jahre, TV-Koch & „First Dates -Gastgeber“

Osan Yaran: 38 Jahre, Comedian

Diego Pooth: 21 Jahre, Golfprofi & Student

Taliso Engel: 22 Jahre, Para-Schwimmer

Fabian Hambüchen: 37 Jahre, ehemaliger Profisportler

Marc Eggers: 38 Jahre, Entertainer

Ben Zucker: 41 Jahre, Musiker

Die Profitänzer und -tänzerinnen bei „Let‘s Dance“ 2025

RTL hat diese Liste von Profis veröffentlicht. Bis auf einen Neuling haben wir alle schon einmal oder öfter auf dem Parkett bewundern können.

Anastasia Maruster (27, aus Pforzheim)

• Zum zweiten Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

Ekaterina Leonova (37, aus München)

• Zum elften Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ dabei

• 2017 mit Gil Ofarim gewonnen

• 2018 mit Ingolf Lück gewonnen

• 2019 mit Pascal Hens gewonnen

• Profi-Challenge 2019 mit Massimo Sinató gewonnen

Kathrin Menzinger (36, aus Wien)

• Zum elften Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

• 2015 mit Hans Sarpei gewonnen

• 2022 mit René Casselly gewonnen

Malika Dzumaev (33, aus Bremen)

• Zum fünften Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

• 2022 mit Rúrik Gíslason das Christmas-Special gewonnen

• 2024 mit Gabriel Kelly gewonnen

Patricija Ionel (29, aus Hamburg)

• Zum fünften Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

Christina Hänni (34, Thun BE, Schweiz)

• Zum siebten Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

• Profi-Challenge 2020 mit Christian Polanc gewonnen

Renata Lusin (37, aus Düsseldorf)

• Zum fünften Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“

• 2022 „Let‘s Dance – die große Profi-Challenge“ 1. Platz mit Christian Polanc

• 2021 „Let‘s Dance – die große Profi-Challenge“ mit Valentin Lusin gewonnen

• 2021 mit Rúrik Gíslason gewonnen

Sergiu Maruster (32, Pforzheim)

• Zum ersten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

Alexandru Ionel (30, aus Hamburg)

• Zum vierten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

Massimo Sinató (44, aus Mannheim)

• Zum 15. Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

• 2010 mit Sophia Thomalla gewonnen

• 2020 mit Lili Paul-Roncalli gewonnen

• Profi-Challenge 2019 mit Ekaterina Leonova gewonnen

Vadim Garbuzov (37, aus Wien)

• Zum neunten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

Valentin Lusin (37, aus Düsseldorf)

• Zum achten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

• Profi-Challenge 2021 mit Renata Lusin gewonnen

• 2023 mit Anna Ermakova gewonnen

Zsolt Sándor Cseke (37, aus Bremen)

• Zum vierten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

Evgeny Vinokurov (34, Bremen)

• Zum vierten Mal als Profitänzer bei „Let‘s Dance“

Übertragung von „Let‘s Dance“ 2025 im TV und Stream

Seit 2006 wird die Tanz-Show vom Free-TV-Sender RTL ausgestrahlt. Auch 2025 wird die Übertragung im TV wieder von RTL übernommen. Wer Staffel 18 von „Let‘s Dance“ zeitgleich zur TV-Ausstrahlung lieber online sehen möchte, kann sich an den hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ wenden. Mit dem kostenpflichtigen Premium-Paket für 8,99 Euro können Sie „Let‘s Dance“ bequem im Stream verfolgen. Die Wiederholungen der einzelnen Folgen werden Ihnen ebenfalls auf RTL+ zur Verfügung gestellt.

„Let‘s Dance“ 2025: Das sind die Moderatoren

In Staffel 18 von „Let‘s Dance“ führt wie gewohnt das Moderatorenduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch die Shows. Victoria Swarovski übernahm 2018 die Rolle der Moderatorin und trat damit die Nachfolge von Sylvie Meis an. Zuvor stand sie 2016 selbst als Teilnehmerin auf dem Parkett und gewann zusammen mit Profitänzer Erich Klann den Titel. Daniel Hartwich begleitet „Let‘s Dance“ bereits seit 2010 als Moderator.

Jury von „Let‘s Dance“ 2025: Die Juroren in Staffel 18

Die drei Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez zählen bei „Let‘s Dance“ mittlerweile zum festen Bestandteil und sind auch 2025 wieder dabei.

Joachim Llambi ist seit der Premiere von „Let’s Dance“ im Jahr 2006 Juror und für seine oft kritischen Bewertungen bekannt. Die professionelle Tänzerin Motsi Mabuse verstärkt das Juroren-Team seit der vierten Staffel im Jahr 2011 mit ihren Einschätzungen. Seit der sechsten Staffel im Jahr 2013 ist auch Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez Teil der Expertenrunde.