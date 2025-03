„Let's Dance“ 2025: Simone Thomalla im Porträt – Schauspielerin auf dem Tanzparkett

Seit 2006 ist Let's Dance fester Bestandteil des RTL-Programms. 2025 startet die Tanzshow in die 18. Staffel und bringt erneut prominente und professionelle Tänzerinnen und Tänzer zusammen. Immer am Freitagabend finden zu bekannten Sendeterminen die Shows statt. Woche für Woche trainieren die Paare, um in jeder Folge einen neuen Tanz auf die Bühne zu bringen.

Moderiert wird die Sendung erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Auch die Jury bleibt den Zuschauern erhalten und setzt sich aus bekannten Gesichtern zusammen. Die Tanzpaare treten gegeneinander an, erhalten daraufhin eine Bewertung von der Jury und den Zuschauern und müssen sich in jeder Runde aufs neue beweisen. Am Ende der Staffel wird das beste Team gewinnen.

Zu den insgesamt 14 prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 18. Staffel gehört auch Schauspielerin Simone Thomalla. Sie wagt sich auf das Tanzparkett und stellt sich der Herausforderung, Woche für Woche mit ihrem Tanzpartner eine neue Choreografie zu präsentieren. Kann sie es ihrer Tochter nachmachen und selbst eine Let's Dance – Gewinnerin werden?

„Let's Dance“ 2025: Simone Thomalla, ihr Weg zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen

Simone Thomalla ist dem breiten Publikum mit ihrer markanten Stimme und langjährigen Fernsehpräsenz bekannt. Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren in Filmen und Serien in Deutschland zu sehen. Die gebürtige Leipzigerin interessierte sich schon in jungen Jahren für die Schauspielerei. Sie besuchte die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Sie wurde 1992 bekannt mit ihrer Rolle als Monika Helmholtz in dem Mehrteiler „Durchreise – Die Geschichte einer Firma“. Ihren größten Bekanntheitsgrad erreicht sie jedoch als Kommissarin Eva Saalfed im Leipziger Tatort, den sie von 2007 bis 2014 spielte. Außerdem übernahm sie eine Rolle in 55 Folgen der ZDF-Serie „Frühling“.

„Let's Dance“ 2025: Simone Thomalla auf Instagram – Einblicke in ihr Leben

Simone Thomalla lässt ihre 202.000 Abonnenten auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Dort teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr berufliches und privates Leben. Ihre Beiträge zeigen Szenen von Dreharbeiten am Set und persönlichen Momente.

Neben professionellen Projekten nutzt sie Instagram auch, um etwas persönlichere Themen anzusprechen. So teilte sie in der Vergangenheit Posts über ihre Gedanken zu gesellschaftlichen Themen oder ehrliche Einblicke in ihr Leben hinter der Kamera.

Simone Thomalla bei „Let's Dance“: Ihre beste Entscheidung oder wird sie es bereuen?

Simone Thomalla will sich als bekanntes Gesicht der deutschen Medienlandschaft nun auch aufs Tanzparkett wagen. Diese Entscheidung erfordert allerdings eine enge Abstimmung mit dem ZDF. Simone ist aktuell noch als Schauspielerin der Serie „Frühling“ vor der Kamera zu sehen und die Dreharbeiten sind zudem in vollem Gange. Die Proben und Live-Shows von „Let's Dance“ überschneiden sich mit ihrem Drehplan. Glücklicherweise konnte die neue Staffel von „Frühling“ für Simone etwas später beginnen. So kann sie nun das Tanzbein für RTL schwingen.

In einem RTL-Interview erwähnt die selbst ernannte Perfektionistin, dass sie Respekt vor der Entscheidung habe, sich auf dem Tanzparkett zu bewegen. In einem Instagram Reel des offiziellen „Let's Dance“ Kanals sagt sie: „Entweder war es die Entscheidung meines Lebens, die ich nicht bereuen werde, oder es war der Fehler meines Lebens [...].“

Simone steht unter zusätzlichem Druck. Ihre Tochter Sophia Thomalla und ihr Tanzpartner Massimo Sinato haben 2010 im Finale die Jury und die Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugt. Die damals gerade einmal 20-Jährige gewann die dritte Staffel der beliebten Tanzshow. Simone steht ihrer Tochter Sophia sehr nahe. Im Oktober 2015 waren die beiden sogar gemeinsam auf dem Cover der Playboy-Ausgabe „Deutschlands 25 schönste Stars“.

„Let’s Dance“ 2025: Steckbrief von Simone Thomalla

Um einen kurzen Überblick zu erlangen, sind hier die wichtigsten Informationen in einem kurzen Steckbrief zusammengefasst:

Name: Simone Thomalla

Geburtstag: 11. April 1965

Geburtsort: Leipzig, Deutschland

Größe: 167 cm

Beruf: Schauspielerin

Bekannt aus: Tatort, Frühling

Familie: Tochter Sophia Thomalla (1989, Schauspielerin und Moderatorin)