„Let‘s Dance“ 2025: Kandidat Taliso Engel hat schon Weltrekorde aufgestellt

Bei RTL wird aktuell freitagabends wieder getanzt: Vierzehn Promis kämpfen bei „Let‘s Dance“ 2025 an der Seite professioneller Tänzerinnen und Tänzer um den Sieg. Kein leichtes Unterfangen, denn wer eine Runde weiter kommen möchte, muss nicht nur die kritische Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González von sich überzeugen, sondern auch die Zuschauer. Wer zu wenige Punkte und Anrufe erhält, scheidet aus. Unter den prominenten Kandidaten ist in der achtzehnten Staffel des RTL-Kultformats auch Taliso Engel.

Tanzerfahrung hat der gebürtige Nürnberger bislang zwar noch nicht, dafür feierte in einem anderen Sport bereits große Erfolge: Als Para-Schwimmer stellte er schon den einen oder anderen Weltrekord auf. Weitere nützliche Infos und Fakten rund um Taliso Engel gibt es hier im Porträt.

„Let‘s Dance“-Kandidat Taliso Engel ist als Para-Schwimmer sehr erfolgreich

Taliso Engel wurde im Juni 2002 in Lauf an der Pegnitz in Bayern geboren und ist demnach heute 22 Jahre alt. Seine Heimatstadt liegt rund 17 Kilometer östlich von Nürnberg und ist Teil der Metropolregion Nürnberg. Bereits als Kind fing Engel, der eine angeborene Sehbehinderung hat, mit dem Schwimmen an. „Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren sind es noch drei bis vier Prozent“, erklärte er gegenüber RTL. Diese Beeinträchtigung hinderte ihn allerdings nie daran, seiner Leidenschaft für den Sport nachzugehen - im Gegenteil:

Im Jahr 2018 gewann er im zarten Alter von 16 Jahren bei den Europameisterschaften in Dublin die Bronzemedaille in der Disziplin 100 Meter Brust. 2019 folgte die Goldmedaille bei den Para-Weltmeisterschaften in London in derselben Disziplin. 2021 überzeugte der diesjährige „Lets Dance“-Kandidat schließlich auch bei seinen ersten Paralympics in Tokio: Dort beeindruckte er die Kampfrichter sowie das Publikum mit seiner Weltrekordzeit von 1:02,97 Minuten und wurde für diese Leistung sogar vom Bundespräsidenten Frank-Walter-Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Infolge einer Mittelohrentzündung, die zu einem Trommelfellriss führte, verlor Taliso Engel 2023 sein Hörvermögen auf dem rechten Ohr. Doch auch davon ließ sich der Para-Schwimmer nicht aufhalten: 2024 stellte er bei den Paralympics in Paris im Vorlauf der Männer mit Sehbeeinträchtigung einen weiteren Weltrekord auf - mit 1:01,84 Minuten legte er das 100 Meter Brustschwimmen zurück und erhielt dafür im Finale die Goldmedaille. Im September 2025 möchte der 22-Jährige an der Weltmeisterschaft in Singapur teilnehmen.

Taliso Engel will bei „Let‘s Dance“ 2025 aus seiner Komfortzone herausgehen

Hier haben wir einmal für Sie die wichtigsten Daten zu Taliso Engel in einem Steckbrief zusammengetragen:

Name: Taliso Engel

Geburtsort: Lauf an der Pegnitz

Geburtstag: 4. Juni 2002

Sternzeichen: Zwillinge

Beruf: Para-Schwimmer

Größe: 1,81 m

Soziale Medien: Instagram

Der Para-Schwimmer lebt zurzeit in Nürnberg und studiert neben seiner sportlichen Karriere Fitnesstraining und Management. Auf seinem Instagram-Account teilt er hin und wieder Fotos, die ihn zusammen mit seiner Freundin Kim zeigen. Abgesehen von diesen seltenen Einblicken halten die beiden ihre Beziehung aber weitestgehend privat. Das Schwimmbecken wird Taliso Engel aufgrund seiner „Let‘s Dance“-Teilnahme vorerst etwas seltener sehen. Damit scheint er aber kein allzu großes Problem zu haben, wie er vor Beginn der Show verriet: „Meine Erwartungen an „Let’s Dance“ sind, eine neue Sportart kennenzulernen, danach hoffentlich besser tanzen zu können als jetzt und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben.”

Bedenken hat er angesichts des neuen sportlichen Kapitels laut eigenen Angaben nicht wirklich. Stattdessen überwiegt bei dem Schwimmprofi die Vorfreude: „Ich habe einerseits Respekt vor der anderen körperlichen Belastung als ich sie vom Schwimmen gewohnt bin, andererseits freue ich mich aber auch darauf, dabei aus meiner Komfortzone herauszugehen“, so Engel über seine persönliche Herausforderung bei „Let‘s Dance“.