"Let's Dance" am 4. April: Wer ist raus nach Folge 6?

Die Tanzshow „Let's Dance“ wird seit 2006 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. In jeder Staffel treten Prominente gemeinsam mit Profitänzern in verschiedenen Tanzdisziplinen gegeneinander an, um das Publikum mit ihren Darbietungen zu begeistern. Doch nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen überzeugt werden. Denn das Bewertungssystem ist eine Mischung aus Publikumsvoting und Jurywertung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich also nicht nur tänzerischen Herausforderungen stellen, sondern auch die Herzen der Zuschauer erobern. Durch emotionale Momente, beeindruckende tänzerische Leistungen gepaart mit prominenten Gesichtern hat sich „Let's Dance“ zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft entwickelt.

Welches Tanzpaar konnte in Folge 6 nicht überzeugen und musste am 4. April 2025 die Show verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen gibt es in diesem Artikel.

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist raus in Show 6 am 4. April 2025?

In Show 6 der diesjährigen „Let's Dance“ Staffel traten die verbliebenen neun Paare erneut gegeneinander an. In der Sendung wurden Tänze wie Jive, Samba oder Paso Doble aufs Parkett gebracht. Nach den neun tänzerischen Auftritten stand die Wertung der Jury und des Publikums fest. Obwohl Jeanette Biedermann und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov die wenigsten Jurypunkte erhielten, konnten sie sich durch Zuschauerstimmen retten. Damit traf es dann leider Marc Eggers und seine Tanzpartnerin Renata Lusin. Die beiden performten einen Slowfox zum Song „The Way You Make Me Feel“ von Paul Anka. Damit erreichten sie zwar 22 Punkte und landeten im Mittelfeld, doch die Zuschauerinnen und Zuschauer schienen nicht überzeugt. Aus dem Mangel an Anrufen musste sich Marc Eggers also verabschieden und „Let's Dance“ nach der sechsten Show verlassen.

„Let's Dance“ 2025: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Nach der sechsten Show sind bereits sechs Tanzpaare aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Wer „Let's Dance“ bereits verlassen musste und nun nicht mehr auf dem Tanzparkett stehen wird, sehen Sie hier:

Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Hänni (Show 1)

Roland Trettl und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (Show 2)

Leyla Lahouar und Tanzpartner Sergiu Maruster (Show 3)

Ben Zucker und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (Show 4)

Paola Maria und Tanzpartner Massimo Sinató (Show 5)

Marc Eggers und Tanzpartnerin Renata Lusin (Show 6)

„Let's Dance“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Von den ursprünglichen 14 Paaren haben nach der sechsten Show noch acht Tanzpaare die Chance, den Titel „Dancing Star“ 2025 zu gewinnen. Die verbleibenden Tänzerinnen und Tänzer sind:

Jeanette Biedermann mit Tanzpartner Vadim Garbuzov

Sandra Safiulov mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke

Marie Mouroum mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Christine Neubauer mit Tanzpartner Valentin Lusin

Simone Thomalla mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov

Diego Pooth mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Taliso Engel mit Tanzpartnerin Patricija Ionel

Fabian Hambüchen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster

„Let's Dance“ 2025: Folge 6 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Die Folgen von „Let's Dance“ werden nicht im regulären Fernsehprogramm wiederholt. Wer eine Ausgabe verpasst hat, kann die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Dort können Sie „Let's Dance“ und andere TV-Formate unbegrenzt streamen. Ein Abo erhalten Sie derzeit ab 5,99 Euro pro Monat.

Wann läuft die nächste Folge von „Let‘s Dance“ 2025?

Den Sendeterminen von „Let's Dance“ nach wird jeden Freitag zur Primetime eine neue Folge auf RTL ausgestrahlt. Damit ergeben sich die folgenden Termine für die nächsten Episoden:

Show 7: 11. April 2025, 20.15 Uhr

Show 8: 18. April 2025, 20.15 Uhr

Show 9: 25. April 2025, 20.15 Uhr