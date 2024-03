Let's Dance: Dürfen die Profis die Musik für die Tänze selbst aussuchen? Christian Polanc gibt Einblicke

Der Ex-Let's-Dance-Profi Christian Polanc beantwortet in seinem Podcast eine Zuschauerfrage: Dürfen die Profis die Musik zum Tanzen selbst aussuchen?

In seinem wöchentlichen Podcast gibt Ex-Profi Christian Polanc, der neben drei weiteren Zuschauerlieblingen in der neuen Staffel nicht dabei ist, Erklärungen zur Tanzshow. In Folge 2 leistet ihm der ehemalige Let's-Dance-Gewinner "Pommes", Pascal Hens, Gesellschaft. Bei der Einschätzung zum Paso Doble von Sophia Thiel und Alexandru Ionel kam dann eine wichtige Frage, die sich vielleicht schon viele Let's-Dance -Fans gestellt haben: Dürfen die Let's-Dance-Tanzprofis sich die Tanzmusik aussuchen? Wie viel Mitspracherecht bekommen sie? Mit guter Musik steht und fällt eben vielleicht nicht alles, aber doch sehr viel.

Let's Dance: Dürfen die Tänzer sich die Musik selbst aussuchen?

"Wie ist es mit der Musik? Dürfen wir die uns aussuchen? Dürfen wir da etwas mitbestimmen?", das seien häufige Zuschauerfragen bei Let's Dance, sagt Polanc im Podcast und will einmal Licht ins Dunkel bringen. Und die Antwort fällt kurz aus: "Wir dürfen nichts mitbestimmen!" Man dürfe Wünsche äußern, die mittlerweile auch besser erfüllt werden würden als früher, aber eine Garantie habe man nicht und man müsse das nehmen, was man bekomme, führt der ehemalige Profitänzer aus. Was die Profis allerdings machen könnten ist nach einen bestimmten Instrument in der Musik, um den Tanz noch besser herausheben zu können, zu fragen oder nach einem "Break", wenn das choreografisch helfen könnte. "Ich habe das in meinen 15 Jahren insgesamt vielleicht zwei oder dreimal erlebt, dass tatsächlich eine Musik getauscht wurde. Da waren dann aber auch Gründe, die von allen Seiten nachvollziehbar waren. Wir suchen die Musik nicht aus!", so Polanc.

Let's Dance: Diese Ausnahmen gibt es bei der Musik

Zwei Ausnahmen gibt es aber bei der Let's-Dance-Musik. "Beim 'Magic Moment' und beim Final-Freestyle haben wir ein Mitspracherecht", erklärt der Profitänzer das Vorgehen. Aber auch da läge die finale Entscheidung bei RTL. Man müsse einfach das Beste daraus machen, was man bekomme, so der Tanzlehrer, der in seinem letzten Podcast auch Kritik an der Jury geübt hatte.

Let's Dance: Profitänzer äußert Verdacht bei Musikauswahl

"Die Musik ist schon auch so ein Mittel. Ich weiß nicht, ob es bewusst eingesetzt wird, um einen Steuerungsfaktor zu haben. Wenn die Zuschauer die Musik kennen und mitsingen, hat man gleich einen ganz anderen 'Vibe' bei den Leuten. Außer du verkackst es brutal, dann ist es egal. Dann hilft dir auch die geilste Musik nichts. Aber wenn man einigermaßen etwas auf die Kette kriegt, ist es um Längen besser, als wenn du etwas auf die Kette bekommst und die Leute dabei einschlafen", fasst Christian Polanc im Let's-Dance-Podcast zusammen.

Pascal Hens stimmt Polanc zu und bestätigt seine Aussage von letzter Woche, dass die Einspieler, auch Maz genannt, eine große Wirkung auf die Let's-Dance-Zuschauer haben können. Das war vermutlich einer der Gründe, warum Maria Clara Groppler nach Show 1 gehen musste.