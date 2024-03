"Let's Dance" Profis 2024: Alle Infos zu den Tänzern und Tänzerinnen

Welche Tänzer und Tänzerinnen sind in "Let's Dance" 2024 dabei? Wir verraten Ihnen, welche Profitänzer in Staffel 17 bei RTL mit den Promis trainieren.

RTL ging am 23. Februar um 20.15 Uhr mit "Let's Dance" 2024 an den Start - es ist bereits die 17. Staffel. In der Tanzshow kämpfen 14 prominente Promi-Kandidaten und Kandidatinnen als Teilnehmer um den Titel "Dancing Star 2024". Sie wollen versuchen, die unbestechliche Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez von ihren Tanztalenten zu überzeugen. Dabei werden sie auch diesmal von Profi-Tänzerinnen und -Tänzern betreut, die den Kandidaten eine dem jeweiligen Motto angepasste Choreographie ausarbeiten und bis an die Grenzen der physischen und psychischen Leistungskraft mit ihnen trainieren.

Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, die Gewinner der Profi-Challenge 2023, haben die Ehre, das Opening der neuen Staffel zu choreografieren und ihm damit einen persönlichen Touch zu verleihen. Zusätzlich erhalten sie einen Bonus-Juryranking-Punkt, den sie gemeinsam mit ihren Promis bis zur 4. Show einlösen können. Alle Episoden der 17. Staffel von " Let's Dance" sowie die anschließenden Ausgaben von "Exclusiv Spezial – Let's Dance" werden erneut in UHD produziert.

Wir stellen Ihnen die Profi-Tänzer in Kurz-Steckbriefen vor - es sind zwölf alte Bekannte und zwei Neue.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Let's Dance" Profis 2024: Die Tänzerinnen

Diese Damen repräsentieren die weibliche Seite des Profi-Teams:

Anastasia Stan (26, aus Pforzheim) - Tanzpartnerin von Tony Bauer

Anastasia Stan Foto: RTL / Nelli Vidator

Erstmalige Teilnahme bei "Let’s Dance" in diesem Jahr

Gebürtig aus Moldawien , lebt in Pforzheim

, lebt in Tanzt seit dem 6. Lebensjahr, ist Trainerin mit Lizenz für Junioren, Latein- und Standardturnier-Gruppen

Ekaterina Leonova (36, aus München) - Tanzpartnerin von Detlef Soost

Lesen Sie dazu auch

Ekaterina Leonova Foto: RTL (privat)

Geboren in Wolgograd , Russland , begann mit 10 Jahren mit Standard und Latein

, , begann mit 10 Jahren mit Standard und Latein Erfolgreiche Tanzkarriere mit zahlreichen Titeln und Auszeichnungen

Gewann "Let’s Dance" erstmals 2019 mit Pascal Hens , hält den Rekord für drei aufeinanderfolgende Siege als Profitänzerin

Kathrin Menzinger (35, aus Wien) - Tanzpartnerin von Mark Keller

Kathrin Menzinger Foto: RTL / Maximilian Kumptner

Begann mit 3 Jahren Ballett zu tanzen, erreichte mit 13 Jahren das Finale der Staatsmeisterschaft Latein

Erfolge mit Tanzpartner Vadim Garbuzov , darunter mehrfache Weltmeistertitel im Showdance

, darunter mehrfache im Autorin, Bäckerin, und Gewinnerin des deutschen Kochbuchpreises für "Let's Bake! Meine liebsten Weihnachtsplätzchen"

Malika Dzumaev (32, aus Bremen) - Tanzpartnerin von Gabriel Kelly

Malika Dzumaev Foto: RTL / Thorben Heks

Geboren in Russland , lebt seit 2001 in Deutschland

, lebt seit 2001 in Erfolge im Tanzsport mit Lebenspartner Zsolt Sándor Cseke , darunter Nordeuropameister-Titel

mit Lebenspartner , darunter Nordeuropameister-Titel Bachelorabschluss in Public Health und A-Wertungsrichterlizenz im Tanzsport

Marta Arndt (34, aus Karlsruhe) - Tanzpartnerin von Biyon Kattilathu

Marta Arndt Foto: RTL / Stefan Gregowius

Geboren in Polen , zog mit 11 Jahren nach Deutschland

, zog mit 11 Jahren nach Mehrfache Deutsche Meisterin in den lateinamerikanischen Tänzen der Professionals

Internationale Trainerin und Wertungsrichterin mit Schwerpunkt Latein- und Standardtänze

Mariia Maksina (27, aus Köln) - Tanzpartnerin von Stefano Zarella

Mariia Maksina Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Geboren in Russland , kam mit 12 Jahren nach Deutschland

, kam mit 12 Jahren nach WADF-Weltmeisterin im Discofox, Deutsche Meisterin im Standardtanz

Cousine von Ekaterina Leonova, bereits als Zusatztänzerin bei "Let’s Dance" bekannt

Patricija Ionel (28, aus Hamburg) - Tanzpartnerin von Tillman Schulz

Patricija Ionel Foto: RTL / Maximilian Kumptner

Litauische Hochleistungssportlerin, ehemalige "Miss Litauen"

Erfolge im Tanzsport , Finalistin bei Weltmeisterschaften und Miss International

, Finalistin bei Weltmeisterschaften und Miss International Designerin von "Bellatricia Refined" und Mutter eines Sohnes mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Die männlichen Tanz-Profis bei "Let's Dance " 2024

Und hier die Männer im Team "Quälgeist":

Mikael Tatarkin (27, aus Frankfurt) - Tanzpartner von Jana Wosnitza

Mikael Tatarkin Foto: RTL / Albert Podrekar

Ursprünglich aus Russland , seit über 20 Jahren in Frankfurt .

, seit über 20 Jahren in . Tanzt seit dem zehnten Lebensjahr, mehrfacher Erfolg im Tanzsport .

. Trainierte unter Motsi Mabuse und engagiert sich in Natur- und Outdoorsport.

Alexandru Ionel (29, aus Hamburg) - Tanzpartner von Sophia Thiel

Alexandru Ionel Foto: RTL / Maximilian Kumptner

Geboren in Moldau , tanzt seit dem 7. Lebensjahr

, tanzt seit dem 7. Lebensjahr Deutsche und moldauische Meistertitel mit Patricija Ionel

mit Patricija Ionel Zahnarzt, Modelabel-Besitzer, Vater eines Sohnes und Teilnehmer bei " RTL Turmspringen"

Massimo Sinató (43, aus Mannheim) - Tanzpartner von Sophia-Luisa "Lulu" Lewe

Massimo Sinató Foto: RTL / Stefan Gregowius

Geboren in Mannheim , erfolgreicher Profitänzer

, erfolgreicher Profitänzer Tanzte mit Rebecca Mir , gewann "Let’s Dance" mit Sophia Thomalla

, gewann "Let’s Dance" mit Choreograph bei " Germany's next Topmodel ", Designer von Mode

Paul Lorenz (36, aus Bonn) - Tanzpartner von Eva Padberg

Paul Lorenz Foto: RTL / Stefan Weber

Geboren in Russland , Tanzsport seit dem 6. Lebensjahr

, seit dem 6. Lebensjahr Deutscher Meister im Kyokushin Karate, betreibt Tanzschule in Moskau

Studium in Sportmanagement und -kommunikation, Master in Informationsmanagement

Vadim Garbuzov (36, aus Wien) - Tanzpartner von Maria Clara Groppler

Vadim Garbuzo Foto: RTL / Maximilian Kumptner

Geboren in der Ukraine , mehrfacher Weltmeister im Showdance mit Kathrin Menzinger

, mehrfacher Weltmeister im mit Dreifacher " Dancing Stars "-Gewinner, tanzte im ersten Männerpaar bei "Let’s Dance"

"-Gewinner, tanzte im ersten Männerpaar bei "Let’s Dance" Choreograph für Musicalproduktionen, erfolgreich in Showdance und Latein

Valentin Lusin (36, aus Düsseldorf) - Tanzpartner von Ann-Kathrin Bendixen

Valentin Lusin Foto: RTL / Luisa- Ulyana Kazakbaev

Geboren in Russland , Weltmeister im Showdance Standard mit Ehefrau Renata

, Weltmeister im Standard mit Ehefrau Renata Studium in Sport und Biologie auf Lehramt, Trainer und Wertungsrichter

Zsolt Sándor Cseke (36, aus Bremen) - Tanzpartner von Lina Larissa Strahl

Zslot Sandor Cseke Foto: RTL