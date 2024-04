Let's Dance: Renata Lusin in Sorge - Baby Stella benötigte eine kleine OP

Renata Lusin machte sich große Sorgen um ihre Tochter Stella. Sie nahm nicht richtig zu. Doch Dank einer kleinen OP geht es der Kleinen nun wieder gut.

Renata Lusin teilt ihren Alltag mit Baby Stella fleißig auf Instagram. Dabei erzählte sie nicht nur, dass die Geburt extrem hart war, sondern auch, dass das Wochenbett sehr schwierig war oder überhaupt die ersten Wochen. Neben der Umstellung mit einem Neugeborenen macht Renata eine Sache große Sorgen: Baby Stella nahm nicht richtig zu. Das verunsicherte sie und sie suchte einen Experten auf. Die Ursache wurde gefunden und Stella bekam einen kleinen Eingriff. Jetzt ist wieder alles gut.

Let's Dance: Renata Lusin machte sich große Sorgen um Stella

Die Sorge um die Zunahme entstand, weil Stella nicht richtig trinken wollte - oder konnte. Renata hatte große Stillprobleme und ihre Brustwarzen seien "kaputt" gewesen. Sie hatte große Schmerzen beim Stillen, die Milch wollte nicht kommen und das, obwohl alles gut aussah, laut Ärzten und Hebamme. Stella weinte die ganze Zeit, erzählt Renata in ihrer Instagram-Story, weshalb sie das Gefühl hatte, das etwas nicht stimmen würde.

Let's Dance: Renata Lusin bekam hilfreichen Tipp über Instagram

Die rettende Lösung kam von einer Stillberaterin, die sie aufgrund ihrer Stories anschrieb und ihr einen Tipp gab. Es könne am Zungenbändchen liegen. Auch andere Nutzer fragten, ob das Zungenbändchen zu kurz sei. Bei der U2 wurden allerdings laut Renata keine Probleme festgestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Stillberaterin wollte dann zur Vorsicht kommen und sich die kleine Stella ansehen, da man das wohl nicht so deutlich immer sehen könne. Sie kam vorbei und tatsächlich, die kleine Stella hatte ein zu kurzes Zungenbändchen, was sich unter der Schleimhaut zunächst nicht so gut erkennen ließ. Das zu kurze Zungenbändchen sorgte auch dafür, dass Stella zu viel Luft schluckte und dadurch viel Bauchschmerzen hatte.

Let's Dance: Baby Stella erhielt eine kleine OP

Renata reiste daraufhin mit Stella nach Oppenheim zu einem Zungenband-Spezialisten und ließ dort den kleinen Eingriff bei Stella vornehmen. Sie wurde von Valentins Mutter begleitet. Bereits am zweiten Tag nach der OP konnte Stella von alleine ohne Probleme trinken. Auch Renatas Schmerzen beim Stillen waren weg. Daher teilte Renata ihre Geschichte über Instagram, um anderen Frauen und Babys zu helfen, da ein zu kurzes Zungenbändchen häufig unentdeckt bleibt, wenn es nicht offensichtlich ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ihr Mann, Let's-Dance-Profi Valentin Lusin, konzentrierte sich in der Zeit auf das Training mit Ann-Kathrin-Bendixen, die von Joachim Llambi letzte Woche zum Weinen gebracht wurde. Außerdem ist Isabel Edvardsson drittes Baby da und die Ionels verkündeten, dass Baby Nummer zwei unterwegs sei.