„Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024: Termin, Kandidaten, Jury und alle Infos zur Spezialausgabe

„Diese Promis verzaubern zur Weihnachtszeit das Tanzparkett“, umschwärmte RTL vorauseilend seine „Let’s Dance“ – Weihnachtsshow 2024. Wie auch in der normalen Staffel entschieden sowohl Jurypunkte als auch ein Live-Zuschauervoting über den Sieg. Wer wurde „Christmas Dancing Star“ und ergatterte den Geldpreis von 10.000 Euro für einen guten Zweck? Das und weitere Informationen erfahren Sie hier.

„Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024: Termin

RTL hatte die Ausstrahlung von „Let‘s Dance – Die große Weihnachtsshow“ für Freitag, 20. Dezember 2024, angekündigt. Sendezeit? Bingo! 20.15 Uhr, Primetime - wann denn sonst?

Gewinner der „Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024

Sechs Paare traten gegeneinander an, um den Titel „Christmas Dancing Star 2024“ zu erhalten. So auch die Gewinner der letzten Staffel „Let‘s Dance“. Gabriel Kelly und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev wollten ihren Titel zunächst mit einem Walzer und anschließend mit einem schwungvollen Cha-Cha-Cha verteidigen. Doch in dieser Spezialausgabe hat es für die beiden nicht gereicht. Durchgesetzt hat sich nämlich René Casselly mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger. Der Gewinner der 15. Staffel und sein Gegenüber legten einen Jive und dann einen Contemporary aufs Parkett. Die überzeugte nicht nur die Jury, die jeweils 30 Punkte vergaben, sondern generierte auch die meisten Zuschaueranrufe. Somit hält Casselly am Ende den Pokal mit Weihnachtsmütze in der Hand und wird Sieger der „Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024.

Kandidaten bei „Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024

RTL hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um die Weihnachtsgala 2024 von „Let‘s Dance“ mit den zwei veritablen Dancing Stars (Kelly und Casselly, reimt sich sogar) aufzupeppen. Und auch ansonsten wurden Kandidaten und Kandidatinnen ins Rennen geschickt, die dem festlichen Anlass angemessen sind.

In der großen Weihnachtsshow trat Gabriel Kelly mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev an.

René Casselly wurde begleitet von seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger.

Tony Bauer hat gemeinsam mit Anastasia Stan das Tanzbein geschwungen.

Evelyn Burdecki tanzte mit Vadim Garbuzov .

Mit dabei war auch Amira Aly , die zusammen mit Valentin Lusin einen Tanz performte.

Julia Beautx ist mit Zsolt Sándor Cseke über die Tanzfläche geschwungen.

Abgerundet wurde die Show durch einen Gruppentanz der Tanzprofis, begleitet von weihnachtlichem Gesang, den Mark Keller performt hat.

Icon Vergrößern Das Opening Foto: RTL / Guido Engels Icon Schließen Schließen Das Opening Foto: RTL / Guido Engels

„Let‘s Dance“ – Weihnachtsshow 2024: Die Jury und die Moderatoren

In der Jury der großen Weihnachtsshow saß das beliebte und bewährte Trio aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Die Moderation des Abends lag wie gewohnt in den Händen des erfahrenen Duos Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

So funktionierte die Übertragung der Weihnachtsshow 2024 von „Let's Dance“ in TV und Stream

Es ist ganz einfach: Die Anhänger des konventionell-linearen Fernsehens setzten sich zur angegebenen Sendezeit vor ihr Gerät und drückten auf der Fernbedienung die für RTL vorherbestimmte Programm-Ziffer. Die Freunde des zeitlich und/oder endgerätemäßig unabhängigen TV-Genusses hatten es auch nicht allzu schwer: Der sendereigene Streaming-Dienst RTL+ war ihnen stets gern zu Diensten.

Die Holzklasse-Version von RTL+ ist komplett gratis – hier kann man die meisten Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die “Basic”-Version jedoch, die man zum Beispiel für Live-Übertragungen braucht, belastet das Budget der Nutzer mit einem Betrag ab 5,99 Euro monatlich (Stand: Dezember 2024). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters..

„Let's Dance“ – Weihnachtsshow 2024: Gibt es auch eine Wiederholung?

Na klar – die weihnachtliche Parkett-Sause kann man sich noch eine ganze Weile auf der Zunge zergehen lassen, falls dieser gewagte Ausdruck erlaubt ist.. Ob es auch eine Wiederholung im linearen TV-Programm von RTL geben wird, hat der Sender indes bisher nicht enthüllt. Den Gepflogenheiten nach ist dies aber eher unwahrscheinlich.