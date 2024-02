Maria Clara Groppler bei "Let's Dance" 2024: "Ich würde meinen Tanzstil eher als Unfall beschreiben"

Maria Clara Groppler schwingt in Staffel 17 von "Let's Dance" 2024 das Tanzbein. Wir stellen Ihnen die Comedienne und angehende Tanzschülerin im Porträt näher vor.

Die Tanzshow "Let's Dance" ist seit 2006 fester Bestandteil des RTL-Programms. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Am Anfang der Sendung bilden 14 Prominente Paare mit ausgebildeten Profitänzern und -Tänzerinnen. Anschließend treten "Let's Dance"-Kandidaten mit ihren Tanzpartnern wöchentlich gegen die Promi-Konkurrenz an, indem sie die immer wieder neu erlernten Tänze der dreiköpfigen Jury präsentieren.

Zu den Promis der aktuellen Staffel gehört Maria Clara Groppler, die ihr Können auf der Tanzfläche unter Beweis stellen möchte. Doch wer ist sie und was können die Zuschauer von ihr erwarten? Wir stelllen die Komikerin im Portät näher vor.

Maria Clara Groppler: Wahl-Kölnerin und Veganerin - wer ist die Comedienne?

Maria Clara Groppler wurde 1999 in Berlin geboren und ist vor Showbeginn 24 Jahre alt. Sie zog bereits vor einigen Jahren nach Köln und ist mittlerweile eine der aufstrebendsten Comedians der deutschen Stand-up Comedy-Szene. Bekannt wurde sie durch ihre humorvolle und ironische Herangehensweise an alltägliche und gesellschaftsrelevante Themen, insbesondere den Veganismus. Auch musikalisch hat Maria sich schon ausprobiert: Einer ihrer bekanntesten Songs namens "Ist das Eis Vegan?" wurde sogar millionenfach aufgerufen. Sie selbst lebt vegan und kooperierte mit der Tierschutzorganisation PETA.

Schon im Alter von 17 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für Stand-up Comedy und erreichte 2018 den zweiten Platz beim Talent Award der Comedy-Show "NightWash" in Köln. 2020 wurde sie als "Best Newcomerin" mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Seitdem ist sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei "HR Comedy Festival", "Olafs Klub" und den "Comedy Queens". Neben ihren Live-Auftritten mit ihrer ersten eigenen Bühnenshow "Jungfrau" ist sie auch in den sozialen Medien aktiv und veröffentlicht regelmäßig neue Sketche auf Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok.

Maria ist auch für ihre Zusammenarbeit mit Comedy-Kollege Phil Laude bekannt, mit dem sie seit 2020 zusammen ist. Er wurde als Mitglied des Comedy-Trios Y-Titty über YouTube bekannt. Gemeinsam unternahmen sie bereits eine Weltreise, die sie auch auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account "Almans um die Welt" dokumentierten.

Auf humorvolle und klischeehafte Weise nehmen sie dort deutsche Gewohnheiten aufs Korn. Der Begriff "Alman" ist hier eine ironische Bezeichnung für Menschen, die als besonders pünktlich, spießig, prinzipientreu und pingelig angesehen werden - Eigenschaften also, die viele als "typisch deutsch" bezeichnen würden.

Steckbrief von Maria Clara Groppler:

Social Media: mariaclaragroppler ( Instagram ), Maria Clara Groppler ( YouTube ), Maria Clara Groppler ( TikTok )

"Let's Dance" 2024: Maria Clara Groppler übt das Tanzen schon vor der Show

Maria Clara Groppler ist zwar bekannt für ihre Bühnenpräsenz natürlich für ihren Humor, doch ihre Teilnahme an " Let's Dance" stellt für sie eine völlig neue Herausforderung dar. Zwar liebe sie es zu tanzen, habe aber bisher keinen großen Wert darauf gelegt, dass es dabei gut aussieht - das wird sich nun ändern müssen. Ihre Motivation für die Teilnahme an der Show liegt darin, sich dieser Herausforderung zu stellen und zu zeigen, dass sie auch auf dem Tanzparkett überzeugen kann. Ihre Tanzkünste beschreibt sie selbst gegenüber RTL humorvoll als "Unfall", bei dem man zwar hinschauen muss, es aber hinterher oft bereut. Trotz fehlender Tanzerfahrung außer einem Discofox-Grundkurs sei sie zuversichtlich, dass das Beste aus sich herausholen könne.

In einem Interview mit RTL verrät die Comedienne, dass sie bereits vor Beginn der Show fleißig trainiert. Sie nutzt dazu YouTube-Tutorials und übt zusammen mit ihrem Freund. Dieser stellt sich gerne als Übungspartner zur Verfügung und darf sogar die Tanzschritte bestimmen. Maria gewährt ihren Followern auf Instagram Einblicke in ihr Trainingsprogramm. Denn ihr klares Ziel ist: "Nicht als erste rausfliegen". Womit am Ende nur eine Frage bleibt: Wird sie die Jury nicht nur zum Lachen, sondern auch zur großzügigen Punktevergabe bringen?