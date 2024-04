"Let’s Dance" 2024: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Let’s Dance" 2024 läuft seit Februar wöchentlich im TV. Hier haben wir alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Tanzshow.

Im Februar kehrte " Let's Dance" 2024 mit Staffel 17 sowohl auf die TV-Bildschirme als auch im Stream zurück. In der Tanzshow treten 14 prominente Kandidaten und Kandidatinnen gegeneinander an, um den Titel "Dancing Star 2024" zu erringen. Seit 2006 wird die Live-Tanzshow "Let's Dance" in der Regel jährlich ausgestrahlt.

Das Konzept ist schnell erklärt: Die 14 prominenten Teilnehmer der Staffel werden mit professionellen Tänzern und Tänzerinnen gepaart. Unter den Prominenten sind Moderatoren, YouTuber, Models, Comedians, Schauspieler, Sänger und mehr. Die Promis üben mit den Profis und werden so auf die gemeinsamen Auftritte vorbereitet. In den folgenden Wochen treten die Tanzpaare wöchentlich gegeneinander an, indem sie der "Let's Dance"-Jury verschiedene Tänze präsentieren, für die sie maximal 30 Punkte erhalten können.

Am Ende jeder Liveshow entscheiden auch die TV-Zuschauer durch ihre Anrufe, welche Teilnehmer in die nächste Runde kommen. Somit verlässt nach jeder Folge ein Paar die Show. Die größte Herausforderung für die Prominenten besteht vermutlich darin, innerhalb kurzer Zeit neue Choreografien zu erlernen und diese möglichst fehlerfrei der Jury vorzustellen. Das Moderatoren-Duo aus Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt Woche für Woche durch die Show.

Hier im Artikel erfahren Sie alles rund um die Übertragung der beliebten Tanzshow im TV und Stream sowie zur Möglichkeit, die Wiederholung aller Folgen zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Übertragung von "Let’s Dance" 2024: Wo läuft die Show im TV und Stream?

Die 17. Staffel von "Let's Dance" wird wie gewohnt im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Die Folgen werden wöchentlich übertragen. Die Sendetermine von "Let's Dance" 2024 begannen am 23. Februar. Seit diesem Datum läuft jeden Freitagabend um 20.15 Uhr eine neue Live-Show auf RTL, bis am 17. Mai das Finale stattfindet. Es gab nur eine Ausnahme: An Karfreitag erfolgte eine Tanzpause.

Alternativ zur traditionellen Fernsehübertragung kann die Sendung auch im Livestream auf RTL+ verfolgt werden. Für die Streaming-Option ist allerdings ein Abo bei RTL+ erforderlich. Die Übertragung des Tanzformats wird live aus einem Studio im Kölner Stadtteil Ossendorf gesendet. Dort hat auch das Live-Publikum Platz, das in jeder Sendung vor Ort ist.

"Let’s Dance" 2024: Gibt es die ganzen Folgen als Wiederholung?

Sie haben eine Show verpasst, wollen diese aber nachholen? Das ist über die RTL-Mediathek möglich: Sämtliche Folgen der Show sind für 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung in voller Länge kostenlos in der Mediathek bei RTL+ abrufbar. Ein Abo bei RTL+ ist nur für den Live-Stream erforderlich, also für die gleichzeitige Übertragung im Streamingdienst. Wenn Sie nach den 30 Tagen noch Zugriff auf die Folgen von "Let's Dance" 2024 haben möchten, benötigen Sie ein Abo.

Die kostengünstigste Option kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat (Stand: März 2024). Mit der Premium-Option haben Sie neben den neuesten Episoden der Tanzshow auch Zugriff auf alle vorangegangen Staffeln von "Let's Dance".