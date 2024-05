Let's Dance: Christina und Luca Hänni verraten das Baby-Geschlecht

Das Let's-Dance-Paar Christina und Luca Hänni werden diese Jahr Eltern und verraten das Baby-Geschlecht. Wird das Baby ein Junge oder Mädchen?

Bei Let's Dance herrscht Baby-Boom: Renata und Valentin wurden im März Eltern, Isabel Edvardsson hat vor kurzem Baby Nummer drei bekommen, Christina und Luca Hänni erwarten ein Baby und vor kurzem verkündeten auch noch Patricija und Alexandru Ionel freudige Baby-News.

Let's-Dance-Paar Christina und Luca Hänni hält sich mit Baby-Details bisher bedeckt

Während Renata viel über Baby Stella und die Geburt erzählt, hält sich Christina Hänni, ehemals Luft eher bedeckt darüber. Sie möchte nicht zu viel preisgeben, verrät auch ganz bewusst den Geburtstermin des Babys nicht. Die Angst davor, die ganze Zeit darauf angesprochen zu werden, ob das Baby noch nicht da sei, verängstigt sie, wie sie im Podcast "don't worry be Hänni" erzählt.

Christina und Luca waren sich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob sie überhaupt verraten möchten, ob das Baby ein Junge oder Mädchen wird. Umso überraschender erscheint es nun, dass die beiden das Geschlecht doch in ihrem Podcast preisgeben.

Christina und Luca Hänni verraten Baby-Geschlecht

"Unser kleiner Wurm ist ein“, beginnt Luca und Christina führt fort: "Das ist jetzt ohne Scherz, eine der wichtigsten Infos, die ich jemals rausgegeben habe. Ich bin richtig aufgeregt, mein Bauch klopft, mein Herz klopft." Dann platzt es aus beiden heraus: Es wird ein Mädchen!

Das Babyzimmer wird trotzdem in Rosa und Blau gehalten, das erzählte Christina bereits in einem früheren Podcast. Doch auch dazu gibt es nun mehr Details. Es sei ein "träumerisches Astronautenthema: Astronauten, die auf Walen reiten", so Christina. Den beiden ist darüber hinaus wichtig, dass sie keine Klischees wollen, ihre Tochter dürfe machen und sein, was sie wolle. Das solle ihnen, wie die beiden in einer früheren Folge auch schon verraten haben, besonders wichtig sein. "Wenn sie Astronautin werden will, soll sie Astronautin werden. Wenn sie Schlammcatchen möchte, soll sie schlammcatchen. Wenn sie eine Prinzessin werden möchte, dann kann sie eine Prinzessin sein", erzählt Christina. So oder so, Musik und Rhythmus hat die Kleine vermutlich bei den Eltern trotzdem im Blut und wer weiß, vielleicht ist die Kleine auch einmal bei Let's Dance dabei.