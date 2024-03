Let's Dance: Partnerwechsel! Ann-Kathrin Bendixen muss in Folge 4 den Partner tauschen

Ann-Kathrin Bendixen muss ihren Tanzpartner in Folge 4 von Let's Dance tauschen, denn Valentin und Renata Lusin sind Eltern geworden!

Dass ein Wechsel oder zumindest ein kurzzeitiger Tausch bevorsteht, ist jetzt keine Überraschung. Schon länger war bekannt, dass das Baby der Lusins im März kommen soll. Renata ist daher in dieser Let's-Dance-Staffel, neben drei weiteren Tanzprofis, nicht dabei. Auf Instagram verkündete sie bereits, dass der Arzt meinte, es könne nicht mehr lange dauern. Valentin wollte seine Renata daher nicht mehr alleine lassen, da er von Düsseldorf immer nach Köln zum Training pendeln musste. RTL verkündete deshalb gestern, dass Valentin in Show 4 auszusetzen und ein anderer Let's-Dance-Tanzprofi für ihn einspringen wird.

Let's Dance: Mikael Tatarkin kehrt in Show zurück

Das ist niemand anderes als Mika! Mika, der bereits nach der ersten Folge mit Maria Clara Groppler Let's Dance wieder verlassen musste, da das Paar im Einspieler von RTL nicht gut rüberkam, darf nun wieder dabei sein. Das ist für Ann-Kathrin auch völlig in Ordnung: "Ich hab mich noch nie so sehr für zwei Menschen gefreut. Einfach nur alles Gute an die kleine, mein Tanz sollte diese Woche komplett nebensächlich sein♥️ Ich bin soooo happy für die Lusins und gespannt auf Updates", schreibt sie auf Instagram.

Let's Dance: Ann-Kathrin und Mika kennen sich bereits

Ganz neu ist es für Ann-Kathrin ja auch nicht mit Mika zu tanzen, denn bereits in der Kennenlernshow war er einer ihrer Tanzpartner. Den Wechsel findet sie nicht weiter schlimm. "Für mich spielt das absolut gar keine Rolle – ich freue mich sogar!“, so Ann-Kathrin im RTL-Interview. Den Fortschritt, den sie die letzten Wochen gemacht habe, könne man auch laut Mika sehen, denn sie habe nun viel mehr Körperspannung. Ann-Kathrin und Mika werden in Folge 4 einen Tango tanzen. Ob sie damit das Publikum überzeugen können, wird sich dann danach zeigen.

Let's Dance: Das Baby der Lusins ist da!

Der vorübergehende Ausstieg von Valentin hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn gestern kam bereits die kleine Tochter der Lusins zur Welt. Tochter Stella Lusin kam am 21. März um 12.28 Uhr in Düsseldorf mit 3900 g und 56 cm auf die Welt. Die beiden Eltern strahlen und sind überglücklich. RTL haben die beiden auch bereits ein Interview gegeben.

Zu dritt werden sie sich dann die vierte Folge von Let's Dance ansehen und drücken Ann-Kathrin natürlich die Daumen.