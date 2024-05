Let's Dance-Profi Christina Hänni verrät den Geburtstermin nicht aus speziellem Grund

Das Traumpaar von Let's Dance tanzte 2020 als Paar zusammen und erwarten nun ein Baby. Doch Christina Hänni hat große Angst vor der Geburt.

Das Traumpaar von Let's Dance tanzte 2020 als Paar zusammen, gab sich 2023 das Jawort und erwartet 2024 ihr erstes Baby. Die beiden freuen sich auf ihr erstes Baby. Aus diesem Grund ist Christina Hänni nicht in der aktuellen Let's Dance Staffel dabei. Im Podcast "Don't worry be Hänni" spricht das Ehepaar über viele Alltagsthemen.

Let's Dance: Die Hännis sprechen über die Schwangerschaft und Geburt

So plauderten die beiden beispielsweise darüber, wie sie erfahren haben, dass Christina schwanger ist oder auch, warum die beiden das Geschlecht ihres Babys zunächst nicht verraten wollen - auch wenn sie das Geschlecht mittlerweile enthüllt haben.. Auch ein Thema: die Geburt des Babys. Denn das ist für Profitänzerin Christina nicht einfach. Ihre Kollegin Renata Lusin hat die Geburt schon hinter sich gebracht.

Im Podcast und auch im RTL-Interview spricht Christina Hänni, früher Christina Luft, über ihre Ängste: "Ich habe definitiv Ängste. Ich weiß auch nicht, ob so viele Mütter darüber sprechen. Aber Geburt ist für mich so ein Ding. Das ist eine nicht planbare Konstante, wie so eine Deadline, die auf mich zusteuert. Da habe ich große Angst vor." Luca sieht die Vorfreude an erster Stelle, gesteht aber, dass das für die "Frau eine Tortur" und für die Männer "einfacher" sei. Christina freut sich auch darauf, habe aber erst einmal "Schiss" davor, da sie es ja erst hinter sich bringen müsse. Luca macht seiner Frau ein süßes Kompliment und meint: "Du wirst das toll machen."

Let's Dance: Deshalb verrät Christina Hänni nicht den Geburtstermin

Im Podcast geht Christina näher auf ihre Gefühle ein: "Du bist schon voll so weit, was machen wir mit dem Kind, wenn es da ist. Ich bin noch bei der Geburt. Das ist für mich ein toter Punkt, den ich erst einmal erreichen muss. Ich weiß nicht, wie andere Mütter das machen. Ich habe das Gefühl, wenige reden darüber, aber ich mache mir voll in die Hose, ich habe voll Angst davor. Ich weiß, dass es da Natürlichste der Welt ist. Ich weiß, so viele Mütter haben es vor mir auch geschafft. Ich weiß, die Ärzte sind super. Aber es ist einfach so ungewiss und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Das ist auch der Grund, warum ich den Geburtstermin auf keinen Fall sagen würde oder werde. Dieser Druck, den ich spüren würde, wenn die Öffentlichkeit das jetzt wissen würde an dem und dem Tag wäre es so weit und auf einmal ist es wie ein Countdown, den die Leute zählen." "Das setzt dich dann total unter Druck", ordnet es Luca noch mal ein.

Let's Dance: Christina Hänni hält Geburtstermin geheim

Aber auch die Nachfragen, ob denn alles gut sei, will Christina nicht. Deswegen werde sie definitiv den Geburtstermin weder Freunden, Familie und erst recht nicht der Öffentlichkeit verraten. Sogar im Supermarkt würde sie auf den Geburtstermin angesprochen werden. Ihr sei es aber einfach lieber, wenn es zwischen ihnen bleibe. Sie werde es aber definitiv allen verraten, wenn das Baby da ist.

Wann die Profitänzerin wieder bei Let's Dance dabei sein wird, ist noch nicht klar. Bis dahin ist sie häufiger im Podcast von Christian Polanc, der eine große Bitte an die Fans hat und schaut fleißig vor dem Fernseher zu.