Let's Dance: Renata erzählt Details zur Geburt - "Es war extrem, extrem hart, extrem schmerzvoll..."

Die beiden Let's-Dance-Profis Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden und schweben im Baby-Himmel. Doch die Geburt war alles andere als leicht.

Die anderen Let's-Dance-Stars fieberten mit Renata und Valentin mit, als dieser in Show 4 pausieren musste, denn Renata hatte Vorwehen. Valentin blieb daraufhin zu Hause und Ann-Kathrin Bendixen bekam kurzerhand einen neuen Partner an ihre Seite. Sie tanzte mit Mika, der ursprünglich mit Maria Clara Groppler tanzte, die nach Folge 1 gehen musste. Bereits vor der Show gaben RTL und die Promitänzer die Geburt ihrer kleinen Tochter Stella bekannt und nehmen seitdem Fans auf Instagram in ihren neuen Alltag mit.

Let's-Dance Profis schweben im Baby-Himmel

Die beiden sind überglücklich. In ihrer Story erzählt Renata, die wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei Let's Dance dabei ist, von der Zeit mit Tochter Stella. Sie und Valentin gehen viel spazieren, genießen die Sonne und vor allem die Zeit mit ihrer Tochter. "Die Zeit geht so schnell vorbei. Wir sind so viel am Kuscheln und starren stundenlang auf Stella", erzählt Renata in ihrer Story. Weiter erzählt sie, dass die Nächte zwar schlaflos seien, es ihr aber dennoch den Umständen entsprechend gut geht.

Let's Dance: Renata spricht über schwierige Geburt

Das ist gar nicht selbstverständlich, denn die Geburt war nicht die leichteste. Bereits zuvor wurde bekannt, dass die Geburt über zwei Tage dauerte, in ihrer Story gibt sie nun mehr Details dazu. Das Problem war Renatas Beckenboden. "Meine Beckenbodenmuskulatur stand mir extrem im Weg. Dafür bildet sich alles sehr schnell zurück(...), da sind die Ärzte sogar erstaunt. Aber die Kleine kam einfach nicht durch meinen Beckenboden durch. Ich habe drei Stunden gepresst, das war krass. Die Geburt war extrem, extrem hart, extrem schmerzvoll, aber man vergisst alles, wenn man die Kleine auf dem Arm hält", erzählt Renata.

Let's Dance: Stella ist Renatas und Valentins ganzen Glück

Außerdem habe die kleine Stella extrem lange Beine und ganze viele Haare. Sie sei außerdem schon so "stabil", eher wie ein Baby, dass schon einen Monat alt ist, laut Renatas Hebamme. Auch das Stillen klappt wohl sehr gut, die Kleine sei ein "Saugmonster", so Renata.

Die Kleine Stella kam am 21. März um 12.28 Uhr auf die Welt und ist ein absolutes Wunschkind der beiden Profitänzer, vor allem nach drei Fehlgeburten zuvor von Renata. Vor allem wussten die Lusins lange nicht, was der Grund für Renatas Fehlgeburten ist. Um so schöner ist es, dass es nun der Familie so gut geht. Papa Valentin genießt die Zeit zu Hause, da er sich noch in der Osterpause befindet. Nächste Woche darf der aktuelle Let's-Dance-Tanzprofi dann mit seiner Partner Ann-Kathrin Bendixen auf das Tanzparkett zurückkehren.