Let's Dance: Neue Baby-News! Diese Profitänzer werden wieder Eltern

Wieder Baby-News bei Let's Dance. Bereits das vierte Paar verkündet Baby-News in Staffel 17. Sei teilen die freudigen Nachrichten über Instagram.

Bei Let's Dance ist der Baby-Boom ausgebrochen. Bereits zu Beginn der Staffel war klar, dass drei der Profitänzerinnen nicht dabei sein werden, weil sie schwanger sind. Nun reiht sich eine vierte Profitänzerin ein, die in dieser Staffel aber noch mitgetanzt hat: Die Rede ist von Patricija Ionel. Sie tanzte mit Tillman Schulz und musste aber bereits nach Show 2 die Segel streichen, mit der Schwangerschaft scheint das daher gut zusammenzupassen.

Let's Dance: Baby-News bei Profitänzern mit süßer Instagram-Verkündung

Die freudige Nachricht verkündet das Tanzpaar, Alexandru Ionel ist noch mit Sophia Thiel bei Let's Dance dabei, am Mittwoch auf Instagram. Dort posteten sie ein süßes Video mit ihrem Sohn Noelis, der nun ein großer Bruder wird und sich laut dem Video sehr auf sein Geschwisterchen freut. "Wir platzen vor Freude und können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, dass unsere Familie wächst! Wir erwarten Baby Nummer zwei", schreiben sie im Video.

"Es ist so besonders für uns, dass unser kleines Wunder während der Let’s Dance Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet. Jeder Schritt, den wir machen, wird von der Liebe und dem Glück unseres kommenden Familienmitglieds begleitet", schreiben die beiden weiter. Alle zusammen zu einem Dreh und Fotoshooting zu bringen, war wohl laut dem Post auch nicht so einfach, dafür würde sie sich aber umso mehr freuen, dass sie nun endlich ihr Geheimnis teilen können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Let's Dance: Baby-Boom ist ausgebrochen

Die Let's-Dance-Familie, wie sich die Tänzer und Teilnehmer gerne nennen, gratulieren zahlreich darunter. Vor allem Jurorin Motsi Mabuse schreibt unter dem zweiten Post "It’s baby boom season" und da liegt sie nicht verkehrt. Immerhin ist Patricija bereits die vierte Tänzerin, die in diesem Jahr ein Baby bekommt.

Renta und Valentin Lusin durften im März ihre Tochter Stella bereits willkommen heißen, auch wenn die Geburt für Renata alles andere als leicht war und auch das Wochenbett Renata schwerfällt, sind die beiden dennoch überglücklich. Isabel Evardsson erwartet Baby Nummer drei und Christina Hänni erwartet ihr erstes Baby, verrät aber den Geburtstermin nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei so vielen Let's-Dance-Babys ist es kein Wunder, dass Christina unter einem der Post Witze darüber macht, dass man doch bald einen Let's-Dance-Kindergarten eröffnen könne.

Diese News sind auf jeden Fall schöner als die Tränen von Ann-Kathrin Bendixen, die Llambi durch seine Kritik verursacht hat.