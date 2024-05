Let's Dance: Polanc äußert harte Kritik an Llambi - "hat Feingefühl in Sibirien vergessen"

Juror Llambi brachte bei Let's Dance 2024 eine Kandidatin zum Weinen. Das kritisierte Ex-Profi Christian Polanc jetzt hart in seinem Let's-Dance-Podcast.

Ja, Herr Joachim Llambi ist in der Let's Dance-Jury bekannt für seine harten Urteile und seine markanten Sprüche. Doch manchmal schießt er doch etwas über sein Ziel hinaus, wie Ex-Let's-Dance-Profi Christian Polanc, der seit dieser Let's-Dance-Staffel nicht mehr dabei ist, findet. In seinem Podcast kritisiert er entschieden die Bewertung von Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen, die nach der Kritik in Tränen ausbrach, denn Llambi habe sein Feingefühl in Sibirien gelassen, so Polanc.

Let's Dance: Herr Joachim Llambi bringt Kandidatin zum Weinen

Hier kam eins zu anderen. Ann-Kathrin Bendixen tut sich seit Beginn der Let's Dance-Staffel schwer, sie ist keine Favoritin. Immer findet sie sich am unteren Ende der Rangfolge und muss harte Kritik der Jury über sich ergehen lassen, doch sie gibt nie auf. Doch nicht nur die Kritik setzt ihr sehr zu, sondern auch der Hass im Netz, der ihr entgegenschlägt, weil sie weiterkommt und andere vermeintliche bessere Kandidaten als sie ausscheiden. "Ich war total fertig, als ich gemerkt habe, wie die Leute im Netz auf mein Weiterkommen reagiert haben. Ich wollte einfach mit Stefano tauschen", erzählt sie noch im Einspieler zu ihrem Cha Cha Cha, den sie durch den Partnertausch mit Vadim Garbuzov statt mit Valentin Lusin tanzte. Doch für alle, die für sie anrufen und an sie glauben, wolle sie weitertanzen. Da klingt es noch positiv. Der Tanz folgt und die Kritik auch.

Let's Dance: Ann-Kathrin Bendixen tanzte beim Partnertausch einen Cha Cha Cha mit Vadim Garbuzov. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Let's Dance: Ann-Kathrin Bendixen bekommt viel Hass im Netz

Llambi beginnt und kritisiert erst mal, dass Ann-Kathrin Bendixen nicht selbstständig genug getanzt habe, sie zu viel an der Hand von Vadim gewesen sei. Auch technisch sei es "überschaubar" gewesen. Tanzprofi Vadim fragt daraufhin, ob es besser als der Jive gewesen sei, den Ann-Kathrin mit Valentin in Show 1 tanzte und gerade mal 7 Punkte bekam. Llambi antwortet einfach nur: "Nein". Motsi ist daraufhin sprachlos und meint "yes, of course", doch da brechen bei Ann-Kathrin bereits die Tränen aus. Moderator Daniel Hartwich versucht sie noch zu trösten, woraufhin Joachim einlenkt und meint: "Jive war ein Punkt, ok, geben wir zwei." Da hat Ann-Kathrin gar keine Lust auf die weitere Kritik.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Let's Dance: So fanden Christian Polanc und Michael Hull den Tanz von Ann-Kathrin

Und diese Kritik fand Christian Polanc, der auch schon anderweitig die Jury in seinem Podcast kritisierte, viel zu hart. Michael Hull, der Wettkampftänzer und 2006 und 2007 ebenfalls Teil der Let's-Dance-Jury war, war als Gast im Polanc Podcast und fand auch, dass Ann-Kathrin nicht überzeugt hat und mehr aus dem Cha Cha Cha hätte machen können. "Ann-Kathrin weiß wahrscheinlich selber, dass sie nicht unter den Top-Tänzern rangiert. Aber sie hatte Spaß trotz alledem und sie hat viel Cha Cha Cha getanzt und sie hat keine Fehler gemacht und im Takt getanzt", ordnet es Christian Polanc noch ein, auch wenn es nicht richtig gut war.

Let's Dance: Polanc findet Llambis Kritik geht in die Magengrube

Doch bei einem sind sich die beiden komplett einig: Die Kritik von Llambi war zu viel. "Eins muss ich sagen: Egal wie gut oder schlecht jemand tanzt, leider passiert es immer wieder, dass Llambi sein Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat!", so Polanc. Nach Michael Hull sei das sogar noch weiter weg liegen geblieben. "Ich habe es selbst schon erlebt und es ist manchmal schwierig, wenn du jemanden hast, der sensibel ist. Und das ist Ann-Kathrin auf alle Fälle. Ich glaube schon, ihm war es unmittelbar danach bewusst. Ich dachte ja, er gibt zwei Punkte, hat dann aber doch drei Punkte am Schluss gegeben(...). Ich kenne das, so ging es mir mit Iris Mareike Steen auch so. Da habe ich viel Kritik bekommen. Aber das Problem ist nicht die Kritik, sondern die Art. wenn man nur etwas Schlechtes gesagt bekommt, das teilweise in die Magengrube ging, man aber nichts daraus ziehen konnte. Ich musste drei Tage dafür verwenden, sie zu überreden, am Freitag wieder die Show zu tanzen. Diese Zeit geht natürlich verloren", schildert Polanc das Erlebte.

Let's Dance: Die Jury von Let's Dance mit Moderator Daniel Hartwich Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Michael Hull stimmt ihm da voll zu. "Die Wortwahl ist sehr, sehr wichtig, damit du die Person trotzdem begeisterst weiterzumachen. Das ist ja auch was ganze Neues für sie", so Hull.

Mal abwarten, ob Herr Llambi in der nächsten Show noch einmal auf die Situation eingeht. Wer sich die Tänze noch einmal ansehen möchte, kann das über RTL+ machen. Außerdem werden gleich zwei Paare ausscheiden und der Disco-Fox-Marathon ist zurück.