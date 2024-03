Let's Dance: Diese Sache nervt Christian Polanc seit Jahren

Seit Let's-Dance-Staffel 17 hat Profitänzer Christian Polanc einen Podcast. Hier gibt er eine Sache preis, die ihn schon sehr lange stört.

Staffel 17 von Let's Dance hat begonnen. 14 Kandidatinnen und Kandidaten durften vor zwei Wochen starten, die von Profitänzerinnen und Tänzern begleitet werden. Doch gleich vier der Zuschauer-Lieblinge fehlen in dieser Let's-Dance-Staffel - einer davon Christian Polanc - ein Urgestein der fast ersten Stunde. Doch ganz fehlt er der Show nicht, denn jede Woche gibt es nun einen Podcast des Profitänzers. Er beurteilt die Show und Tänze der Promis, gibt Einschätzungen und natürlich Einblicke. Dabei gesteht er auch, was ihn seit Jahren schon an der Show stört.

Let's Dance: Christian Polanc gesteht in seinem Podcast: "Das nervt mich, seit dem es sie gibt!"

"Fangen wir mal mit einer Sache an, die mich nervt, seitdem es sie gibt. Leute, wisst ihr was mir tierisch auf den Sack geht? Die Teamnamen! Die gehen mir tierisch auf den Sack! Irgendwann, ich glaub es war Kathrin, ja Kathrin Menzinger, du warst es, hat mal mit den Teamnamen angefangen. Da musst du dir immer irgendeinen Teamnamen aus den Backen quatschen. Das ist für mich immer 'Pain' am Anfang" startet Christian relativ zu Beginn seiner zweiten Podcastfolge.

Let's Dance: Christian würde gerne auf die Teamnamen verzichten

Doch warum eigentlich? Das führt er natürlich auch aus: "Das 'Po' von Polanc oder das 'Chr' von Christian funktioniert fast nie, sodass man sich fast immer ganz komische Namen überlegen musste." Doch er gibt auch zu, dass das bei anderen besser klingt, wie etwa bei Massimo. Da würde der Name immer gleich "schwungvoller klingen", aber nicht bei ihm. Daher könnte man, wenn es nach ihm ginge, darauf verzichten. Es würde reichen, einfach die Vornamen der Promidame und des Tänzers oder eben andersherum zu verwenden. Na gut, wenn es weiter nichts ist, klingt das ja sehr human.

Let's Dance: Christian Polancs Favoriten und Wackelkandidaten

In seinem Podcast verrät Polanc auch, wer seine absoluten Favoriten in Show 1 waren und für wen er denkt, dass es in Folge 2 eng werden könnte. Tony und Anastasia haben ihm demnach besonders gut gefallen. Natürlich waren Gabriel und Malika gut. Er sieht viel Potenzial, wobei Polanc denkt, dass da mehr gegangen wäre.

Für wen es, wenn nicht eine deutliche Besserung auftritt eng werden könnte sind neben Tillman und Patricia auch Eva und Paul. Eva müsste sich deutlich von der Haltung her verbessern. Auch zu Maria Clara hat er eine Meinung, sie sei leider unter ihren Möglichkeiten geblieben. Doch der RTL-Einspieler, sei tatsächlich nicht, "das beste Filmchen" gewesen, so Christian. Da seien mehrere Sachen zueinander gekommen, sodass Maria und Mika als erstes Paar gehen mussten.

Wir werden sehen, wenn es in Folge 2 trifft. Die Tänze für Show 2 stehen auf jeden Fall schon fest.