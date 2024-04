Let's Dance: So geht es Renata nach der Geburt - "Keiner ist auf das Wochenbett vorbereitet"

Let's Dance-Profi Renata Lusin spricht über das Wochenbett und wie es ihr nach der schweren Geburt geht, nun wo Valentin zurück bei der Show ist.

Renata und Valentin könnten nicht glücklicher über ihre Tochter Stella sein, doch die Geburt der Kleinen Stella war alles andere als leicht. Jetzt erholt sich Renata körperlich sehr gut und auch die kleine Stella ist wach und aufgeweckt. Doch psychisch ist für Renata alles nicht so leicht.

Let's Dance: Valentin ist zurück bei der Show

Zurzeit ist Renata tagsüber alleine, denn ihre Mama ist wieder in die Heimat zurück, da sie arbeiten muss und Valentin ist bei Let's Dance. Er kommt zwar jeden Tag nach Hause, aber erst abends. Nur in der Woche der Geburt setze er aus und seine Partnerin Ann-Kathrin Bendixen bekam kurzzeitig einen neuen Tanzpartner. In der neuen Woche gibt es durch den Partnertausch bei Let's Dance gleich wieder neue Herausforderungen.

Let's Dance: Renata Lusin kämpfte mit leichten Wochenbettdepressionen

Die Zeit alleine gefällt Renata ganz gut, denn sie hat viel Zeit, ihre Tochter kennenzulernen. Doch ganz leicht ist es dennoch nicht für sie. Vor allem die erste Woche nach der Geburt waren wohl schwierig, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt: "Allgemein ist es für mich nicht einfach, weil ich so ein Actionmensch bin. Ich will immer raus. Ich will immer unter die Leute. Das Wochenbett ist schon hart. Ich hatte in der ersten Woche eine leichte Wochenbettdepression. Jetzt geht es besser." Doch Tochter Stella ist ihr Lichtblick.

"Ich hoffe einfach, dass sich alles einpendelt.... keiner ist auf das Wochenbett vorbereitet", schließt Renata ab und betont, wie sehr sie gleichzeitig auch die Zeit genieße. Hört sich dennoch so an, als ob sie in nicht allzu ferner Zeit wieder zu Let's Dance zurückkehren könnte.