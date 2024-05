Let's Dance-Teilnehmerin Sharon Battiste und ihr Partner Jan Hoffmann gehen in Zukunft getrennte Wege. Beide hatten sich bei "Die Bachelorette" kennengelernt.

Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen in der RTL-Show "Die Bachelorette" haben sich Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann (32) entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Mit einer emotionalen Nachricht wanden sie sich über Instagram an ihre Follower.

Liebes-Aus bei Let's Dance: Ex-Bachelorette gibt Trennung bekannt

Sharon Battiste und Jan Hoffmann, die sich vor zwei Jahren in der RTL-Show "Die Bachelorette" kennengelernt hatten, haben ihre Trennung bekannt gegeben. In einer Instagram-Story erklärte die 32-jährige Battiste, dass es Momente im Leben gibt, die schwierige Entscheidungen erfordern.

Sie schrieb weiter: "Diese Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen. Obwohl wir gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, ist das das Ergebnis von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist." Battiste betonte, dass sie und Hoffmann in Respekt und Dankbarkeit auseinandergehen und bat darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sharon Battiste, die durch das RTL2-Format "Köln 50667" Bekanntheit erlangte, suchte 2022 als "Bachelorette" bei RTL ihren Traummann im Fernsehen. Mit Jan Hoffmann, dem Gewinner der Staffel, teilte sie ihre Liebe regelmäßig in den sozialen Medien. Laut übereinstimmenden Medienberichten war Battiste erst im vergangenen Jahr zu Hoffmann nach Hannover gezogen.

In der vergangenen Let's Dance-Staffel beeindruckte Battiste mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc vor allem in Show acht und staubte dort den Titel der "Salsa Queen" ab. In der Folge "Magic Moment" lieferte das Duo aber weder in den Augen der Jury noch des Publikums ausreichend ab, sodass es die Schauspielerin letztendlich nicht ins Viertelfinale der Tanz-Show schaffte. Die 16. Staffel gewann am Ende Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, Anna Ermakova.

Übrigens: Derzeit bewegt sich die 17. Staffel von Let's Dance mit riesigen Schritten auf das große Finale am 24. Mai zu. Jüngst musste sich Kandidatin Lulu Lewe aus der Show verabschieden. Auch Bergdoktor-Star Mark Keller ist nicht mehr dabei - bei ihm hatte der Ausstieg allerdings gesundheitliche Gründe.