"Local Hero" auf ProSieben: Sendetermine, Promis und alle Infos zur Übertragung

Bei "Local Hero" schickt ProSieben Promis rund um die Welt auf besondere Missionen. Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Promis, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

Der Sender ProSieben hat bereits gewisse Erfahrung darin, seine bekannten Köpfe auf Missionen rund um den Globus zu schicken - so zum Beispiel schon häufig im Erfolgsformat von Joko und Klaas "Duell um die Welt" geschehen. In der Sendung "Local Hero" gehen allerdings nicht die beiden Moderatoren, sondern eine Riege an anderen Prominenten auf Reisen - unter ihnen zum Beispiel Verona Pooth, Edin Hasanovic und Ken Duken. Immer zwei von ihnen machen sich gemeinsam auf den Weg in ein fremdes Land, um sich dort mit Traditionen vertraut zu machen und sich lokalen Herausforderungen zu stellen.

Sie wollen wissen, wann und wo die Sendung im Fernsehen läuft, wer genau auf Reisen geht und ob es eine Möglichkeit gibt, die Folgen im Nachgang noch einmal zu sehen? Hier finden Sie alle Informationen rund um Sendetermine, Promis, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung.

"Local Hero": Das sind die Sendetermine

Die Folgen von "Local Hero" laufen immer dienstags um 20.15 Uhr. Vier Stück davon wird es insgesamt geben. Der erste Sendetermin ist dabei für den 4. Juli 2023 und der letzte für den 25. Juli 2023 angesetzt. Thailand, Japan, Schottland und Mexiko sind die Länder, die in den vier Ausgaben bereist werden. Daraus ergibt sich folgender Plan an Sendeterminen:

Folge 1: 4. Juli 2023 (Dienstag), 20.15 Uhr, Thailand

Folge 2: 11. Juli 2023 (Dienstag), 20.15 Uhr, Japan

Folge 3: 18. Juli 2023 (Dienstag), 20.15 Uhr, Schottland

Folge 4: 25. Juli 2023 (Dienstag), 20.15 Uhr, Mexiko

Diese Promis sind bei "Local Hero" dabei

Zum Konzept von "Local Hero" gehört, dass pro Folge immer zwei Prominente auf eine Reise um die Welt geschickt werden. Bei vier Folgen ergibt das insgesamt acht Prominente, die für den Sender auf Reisen gehen. Doch welcher Star darf wohin fliegen und welche Aufgabe gilt es dort zu bewältigen? Hier kommt die Übersicht:

Folge 1 in Thailand : Wigald Boning (Komiker) und Verona Pooth (Moderatorin). Für die beiden steht ein Tuk-Tuk-Rennen sowie eine kulinarische Herausforderung auf einem Floating-Market auf dem Programm.

Folge 2 in Japan : Thomas Hayo (Creative Director) und Michael Michalsky (Designer). Hayo und Michalsky müssen sich einer Samurai-Prüfung stellen sowie mit dem landestypischen Hobby Cosplay auseinandersetzen.

: (Creative Director) und (Designer). und müssen sich einer Samurai-Prüfung stellen sowie mit dem landestypischen Hobby Cosplay auseinandersetzen. Folge 3 in Schottland : Edin Hasanovic (Schauspieler) und Ken Duken (Schauspieler). Die beiden Schauspieler sollen in Schottland Haggis kochen und sich in den bekannten Highland Games messen.

: (Schauspieler) und (Schauspieler). Die beiden Schauspieler sollen in Haggis kochen und sich in den bekannten messen. Folge 4 in Mexiko : Nikeata Thompson (Choreographin) und Jenke von Wilmsdorff (Journalist). Thompson und von Wilmsdorff müssen als Mariachis auftreten und das traditionelle Ballspiel Ulama lernen.

Übertragung von "Local Hero" im TV und Stream

Die Übertragung von "Local Hero" übernimmt ProSieben. Das bedeutet, dass man die Sendung kostenlos im linearen Free-TV verfolgen kann. Wer nicht auf das klassische Fernsehgerät zurückgreifen kann oder möchte, hat als Alternative auch den Livestream zur Verfügung. Dieser läuft über den ProSieben/Sat.1-Streaminganbieter Joyn. Der Livestream des Senders ist kostenlos verfügbar und nicht einmal eine vorherige Registrierung ist notwendig.

Wiederholung von "Local Hero"

Für die ersten beiden Folgen (Thailand und Japan) ist bereits bekannt, wann sie im Free-TV wiederholt werden. Sobald diese Informationen auch für Folge 3 und 4 zur Verfügung steht, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Wiederholung Folge 1: Mittwoch, 5. Juli 2023, 1.30 bis 3.20 Uhr

Wiederholung Folge 2: Mittwoch, 12. Juli 2023, 2.45 bis 4.45 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 12. Juli 2023, 2.45 bis 4.45 Uhr Wiederholung Folge 2: Sonntag, 16. Juli 2023, 9.40 Uhr bis 12.15 Uhr

Darüber hinaus werden alle Folgen auch nach der Ausstrahlung noch in der Mediathek von ProSieben zu sehen sein. Die Mediathek ist ebenfalls im hauseigenen Streaminganbieter Joyn integriert. Um Zugriff auf die Mediathek zu erhalten, muss man sich allerdings bei der Plattform registrieren. Wer darüber hinaus das komplette Angebot der Streaminganbieters nutzen möchte, kann ein Joyn+ Abonnement abschließen. Dann bezahlt man 6,99 Euro im Monat (Stand 27. Juni 2023) und kann dafür unter anderem auf eine größeres Angebot an Serien und Filmen zugreifen und viele Inhalte ohne Werbung sehen.