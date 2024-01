"LOL - Last One Laughing", Staffel 5: Start, Besetzung und Folgen - Was ist bekannt?

"Last One Laughing" bekommt eine 5. Staffel. Hier erfahren Sie alles, was bislang rund um Start, Besetzung und Folgen der 5. Staffel von LOL bekannt ist.

Mit "Last One Laughing", oder kurz LOL, ist Amazon Prime ein weltweiter Erfolg gelungen. Die Comedyshow begeistert Zuschauer auf der ganzen Welt mit ihrem doch eigentlich recht simplen Konzept. Das funktioniert folgendermaßen: Zehn Comedians werden für sechs Stunden in einen Raum eingesperrt. Die Aufgabe: Nicht lachen. Das erweist sich jedoch als wahre Kunst, denn alle der zehn Berufskomiker führen immer wieder Sketche auf, die den anderen zum Lachen bringen sollen. Wer es nicht mehr aushält und loslacht, der muss das Zimmer verlassen. Wer am Ende übrig bleibt, erhält das Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Mittlerweile ist das Konzept von Amazon Prime in die ganze Welt getragen worden. Als Gastgeber schon bestehender und zukünftiger Folgen konnten dabei Stars wie Trevor Noah oder Graham Norton gewonnen werden. In Deutschland wird das Erfolgsformat bereits seit Staffel 1 von Comedy-Legende Michael "Bully" Herbig moderiert.

Wann ist Staffel 5 der Comedyshow zu sehen? Welche Comedians sind diesmal mit dabei? Wie viele Folgen gibt es? Hier erfahren Sie alles, was bereits rund um die neue Staffel von LOL bekannt ist.

"LOL - Last One Laughing": Wann ist der Start der 5. Staffel?

Den genauen Starttermin für die 5. Staffel von "Last One Laughing" hat Amazon Prime zwar noch nicht bekannt gegeben. Doch fest steht bereits, dass die neuen Folgen an Ostern 2024 zur Verfügung stehen werden. Damit hält sich der Streaminganbieter an denselben Veröffentlichungsplan, den er schon bei den vorangegangenen Staffeln verfolgt hat. So wurde etwa auch Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" in der Osterzeit veröffentlicht.

Besetzung in Staffel 5 von "LOL - Last One Laughing"

Die Besetzung in Staffel 5 von "LOL - Last One Laughing" ist das, auf das die Fans der Show am meisten gespannt sind. Schließlich hängt der Erfolg der Sendung auch davon ab, wie witzig die Teilnehmer sind. In den vergangenen vier Staffeln von LOL war bereits so ziemlich jeder mit Rang und Namen aus der deutschen Comedy-Szene in der Show mit dabei. Einige haben sich jedoch mit der Zeit als echte Dauergäste des Formats entpuppt und waren in gleich mehreren Staffeln vertreten. Auch im "Last One Laughing"-Weihnachtsspecial 2023 ist ein echtes Allstar-Team vertreten. Mit dabei sind unter anderem Rick Kanavanian, Michelle Hunziger, Kurt Krömer, Anke Engelke und Bastian Pastewka.

Laut einem exklusiven Bericht der Bild sind bei der neuen Staffel von "LOL" unter anderem Moderatorin Ina Müller (58) und Filmstar Elyas M'Barek (41) mit dabei. Doch noch andere Größen der Comedy-Szene treten an. Hier finden Sie die Teilnehmer im Überblick, die laut Bild in Staffel 5 von "LOL" dabei sind:

Ina Müller (58)

(58) Elyas M'Barek (41)

(41) Hazel Brugger (30)

(30) Mirja Boes (52)

(52) Ralf Schmitz (49)

(49) Michael Kessler (56)

(56) Torsten Sträter (57)

(57) Olaf Schubert (56)

(56) Meltem Kaptan (43)

(43) Otto Waalkes (75)

"LOL - Last One Laughing", Staffel 5: Das ist zu den Folgen bislang bekannt

Das Format von "LOL - Last One Laughing" stammt ursprünglich aus Japan, ist von Amazon Prime Video aber längst auch in den Rest der Welt gebracht worden. Auch in Deutschland ist die Sendung ein riesen Hit - Staffel 4 ist der meistgesehene deutsche Titel auf der Streaming-Plattform. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass sich am Format für Staffel 5 etwas ändern wird. Entsprechend wird es wieder sechs Episoden geben, in denen die Comedians darum kämpfen, sich gegenseitig möglichst unlustig zu finden.