"Lost in Fuseta - Spur der Schatten": Sendetermine, Handlung und Übertragung

Die ARD zeigt mit "Lost in Fuseta" einen Krimi aus Portugal. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Ein neuer Fall für Leander Lost: Im ARD-Zweiteiler "Lost in Fuseta - Spur der Schatten" ermittelt der deutsche Kommissar in der portugiesischen Küstenstadt Fuseta. Neben kriminaltechnischen steht er dabei auch vor persönlichen Herausforderungen. Durch sein Asperger-Syndrom fällt es ihm zwar ausgesprochen leicht, Hinweise zu kombinieren und komplexe Beweislagen zu durchdringen, doch zwischenmenschliche Situationen zu navigieren, in denen es auf Kommunikation und Empathie ankommt, gehört dagegen nicht zu seinen Naturtalenten.

Der Film basiert auf Büchern von Holger Karsten Schmidt, der die Romanvorlage unter dem Pseudonym Gil Ribeiro veröffentlicht hat. Bereits 2022 wurden ein Teil der Bücher in einen zweiteiligen Fernsehfilm verwandelt, der in der ARD lief. Die Dreharbeiten für die jüngste Fortsetzung fanden zwischen April und Juni 2023 unter anderem in Fuseta, Faro und Lissabon statt. Im April 2024 werden diese neuen Teile nun im TV ausgestrahlt

Sie wollen wissen, wann genau der Krimi zu sehen ist, welche Schauspieler im Cast sind, wo der Film läuft und ob man ihn auch noch im Nachgang zur TV-Ausstrahlung sehen kann? Wir haben alle Informationen rund um Termine, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Termine von "Lost in Fuseta": Das sind die Sendetermine im TV

Auch für die Fortsetzung der Geschichte rund um den Ermittler Leander Lost hat sich die ARD dafür entschieden, den Film in zwei Hälften zu teilen. Das sind die Sendetermine der beiden Teile von "Lost in Fuseta" im linearen TV:

Teil 1: Donnerstag, 4. April 2024, 20.15 Uhr

Teil 2: Samstag, 6. April 2024, 20.15 Uhr

Wer es gar nicht mehr abwarten kann, hat außerdem die Möglichkeit, beide Teile bereits vor der Erstausstrahlung im TV anzusehen: In der ARD-Mediathek steht der Film bereits seit dem 1. April 2024 zum Abruf bereit.

Darsteller von "Lost in Fuseta": Das sind die Schauspieler im Cast

Die Besetzung der Hauptrollen von "Lost in Fuseta" bleibt gleich: Jan Krauter spielt Leander Lost, Eva Meckback ist als Graciana Rosado zu sehen und Daniel Christensen ist Carlos Esteves. Hier gibt es einen Überblick über die Schauspieler und Schauspielerinnen im Cast:

Rolle Schauspieler/-in Leander Lost Jan Krauter Graciana Rosado Eva Meckbach Carlos Esteves Daniel Christensen Miguel Duarte Anton Weil Zara Bianca Nawrath Soraia Rosado Filipa Areosa Nélson Figo Adriano Luz Pepe Paulo Pinto Belmiro Gerson Sanca Pedro Lino Lourenço Henriques Rhona Carolina Nhacocane Isadora Jordão Iris Cayatte Cristina Sobral Lúcia Moniz Luís Dias João Craveiro Imani Luana Viegas Flores Yola Nuna

Darum dreht sich die Handlung von "Lost in Fuseta - Spur der Schatten"

Kommissar Leander Lost ermittelt in dem ARD-Film in Fuseta, einer realen Stadt an der portugiesischen Algarveküste. Ursprünglich hatte es ihn aufgrund eines Austauschprogramms von Deutschland nach Portugal verschlagen, inzwischen ist aber fester Bestandteil der Policia Judiciária von Fuseta.

Darum geht es in den beiden neuen Teilen: Als Losts Kollegin Teresa entführt wird, beginnt für den deutschen Kommissar eine Ermittlung, die ihn tief in die Strukturen der portugiesischen Gesellschaft führt. Als Entführer verdächtig wird Ricardo Torres, der einem geheimen Bündnis von ehemaligen Agenten angehört, welches den Eliten des Landes dabei hilft, sich an der ehemaligen Kolonie Angola zu bereichern. Um zu verhindern, dass er enttarnt wird, plant Torres einen Mordanschlag auf eine Journalistin. Kommisar Lost will den Anschlag verhindern und die Geiseln befreien - doch auch Torres hat mittlerweile Wind davon bekommen, dass die Polizei ihm auf den Fersen ist. Und so beginnt ein gefährliches Katz- und Mausspiel zwischen Ermittler und Entführer.

"Lost in Fuseta" ansehen: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Wer "Lost in Fuseta" ansehen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Zunächst gibt es die Übertragung im linearen TV beim Sender ZDF. Hierzu muss man einfach am 4. bzw. 6. April 2024 pünktlich um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten. Wer den Krimi lieber am Laptop oder anderen smarten Geräten verfolgen möchte, kann auch online auf den Livestream der ARD zurückgreifen, denn hier wird das TV-Programm des Senders zeitgleich ins Internet übertragen.

Wiederholung von "Lost in Fuseta - Spur der Schatten"

Wer die Erstausstrahlung von "Lost in Fuseta" verpasst hat, für den gibt es zwei Möglichkeiten, die Sendung im Nachgang anzusehen. Zum einen werden sowohl Teil 1 als auch Teil 2 noch einmal spätnachts im linearen TV wiederholt:

Wiederholung Teil 1: Freitag, 5. April 2024, 00.15 Uhr

Teil 2: Sonntag, 7. April 2024, 01.25 Uhr

Zum anderen bietet der Onlineauftritt der ARD noch eine weitere Möglichkeit, "Lost in Fuseta" nachzuholen: In der Mediathek des Senders stehen beide Teile des Films auch unabhängig von der TV-Übertragung zum Abruf bereit - und das schon seit dem 1. April 2024.