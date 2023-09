"Love & Death": Start, Besetzung, Handlung und Übertragung im Stream

"Love & Death" erscheint nun auch in Deutschland. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Handlung, Trailer und Übertragung der Serie im Stream.

Die US-Serie "Love & Death" gibt es jetzt auch in Deutschland. Die Serie ging in den USA bereits im April an den Start. Es handelt sich um eine True-Crime-Serie, basierend auf wahren Ereignissen. Im Zentrum steht die Geschichte um zwei befreundete Paare und eine Affäre, die in einem tragischen Mord geendet ist.

Wann geht "Love & Death" an den Start? Was ist bereits über die Handlung der True-Crime-Serie bekannt? Welcher Sender übernimmt die Übertragung in Deutschland? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier.

"Love & Death": Start der True-Crime-Serie in Deutschland

Die Serie ist ein Import aus den USA. Dort wurde sie bereits im April und im Mai beim TV- und Streaming-Giganten HBO gezeigt. Verhältnismäßig wenig Zeit liegt zwischen der US-Erstausstrahlung und dem Start der True-Crime-Serie in Deutschland. Bereits am 24. September geht die Serie hierzulande an den Start.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Love & Death": Das sind die Folgen der Mini-Serie

Bei der US-Show "Love & Death" handelt es sich um eine sogenannte Mini-Serie. Als solche umfasst sie genau eine Staffel. Insgesamt gibt es von "Love & Death" sieben Folgen, die alle eine Dauer von etwas unter einer Stunde haben. Die Geschichte ist mit diesen sieben Folgen abgeschlossen, eine zweite Staffel gibt es bei einer Mini-Serie nicht. Alle Folgen werden auf einmal am 24. September auf RTL+ veröffentlicht.

Das sind die Folgen von "Love & Death":

Folge 1: "The Huntress"

"The Huntress" Folge 2: "Encounters"

"Encounters" Folge 3: "Stepping Stone"

"Stepping Stone" Folge 4: "Do No Evil"

"Do No Evil" Folge 5: "The Arrest"

"The Arrest" Folge 6: " The Big Top"

The Big Top" Folge 7: "Ssssshh"

Übertragung von "Love & Death" im Stream

Die Übertragung von "Love & Death" übernimmt in Deutschland exklusiv der Streaminganbieter RTL+. Damit ist "Love & Death" nicht im regulären TV-Programm zu sehen. Um auf die Serie zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abo bei RTL+ benötigt. Ein solches kostet zwischen 6,99 Euro und 18,99 Euro im Monat.

Die Besetzung von "Love & Death": Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Die True-Crime-Serie "Love & Death" kann eine echte Starbesetzung aufweisen. Im Cast der Serie finden sich einige der wirklich großen Serienschauspieler. Die Hauptrolle der Candy Montgomery übernimmt dabei der Marvel-Star Elizabeth Olsen. Außerdem mit dabei sind der aus "Fargo" und "Black Mirror" bekannte Jesse Plemons und die aus "American Horror Story" bekannte Lily Rabe. Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Schauspieler im Cast der Serie und die von ihnen verkörperten Rollen aufgelistet:

Schauspieler Rolle Elizabeth Olsen Candy Montgomery Jesse Pemons Allan Gore Lily Rabe Betty Gore Patrick Fugit Pat Montgomery Krysten Ritter Sherry Cleckler Tom Pelphrey Don Crowder Keir Gilchrist Ron Adams Elizabeth Marvel Jackie Ponder Olivia Grace Applegate Carol Crowder Kira Pozehl Elaine Williams

Handlung von "Love & Death"

Die Vorlage für die Handlung von "Love "& Death" ist eine Tragödie, die sich Anfang der 80er Jahre in Texas abgespielt hat. Es geht um die beiden Freundinnen Candy Montgomerie und Betty Gore, die ein scheinbar perfektes Kleinstadtleben führen. Doch neben dem Kirchenchor und der Familie gibt es noch unausgesprochene Sehnsüchte der Frauen, die am Ende zu ihrem Verderben führen. Um ihre Sehnsüchte zu erfüllen, beginnt Candy eine Affäre mit Bettys Mann. Dann kommt es zu einer schrecklichen Gewalttat.

Abgesehen von den realen Ereignissen gibt es noch eine weitere Vorlage für die Mini-Serie. Der Schriftsteller Joe Bob Briggs führte mit den Mitgliedern der Familien Montgomerie und Gore einige Interviews und veröffentlichte daraufhin das Sachbuch "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs". In diesem setzt er sich intensiv mit dem auseinander, was letzten Endes zu der grausamen Tat zwischen den beiden Freundinnen geführt hat. Sein Buch diente den Autoren von "Love & Death" als Inspirations- und Informationsquelle.

Trailer zu "Love & Death"

Von einer neuen Serie macht man sich am besten dadurch einen Eindruck, dass man sich den Trailer dazu ansieht.

Daher wollen wir Ihnen den Trailer zu "Love & Death" auch nicht weiter vorenthalten: