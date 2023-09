"Love Island" 2023: So läuft die Übertragung im TV und Stream

"Love Island" ist 2023 mit Staffel 8 zurück. Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream erfahren Sie hier. Wir verraten auch, was in diesem Jahr neu ist.

Die erstmals 2017 erschienene Datingshow " Love Island" geht 2023 in eine neue Runde. In Staffel 8 ziehen wieder zahlreiche Singles in die Villa ein - diesmal findet das Dating-Spektakel wieder in Griechenland statt. In der vergangenen Staffel waren die Islander in einer Villa auf Teneriffa untergebracht.

Nicht nur der Ort der Villa ändert sich in diesem Jahr, der Sender hält auch andere Neuerungen bereit: Unter anderem wird es jeden Montag Live-Shows geben. Was es mit diesen auf sich hat und wie die Übertragung live im TV oder Stream abläuft, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

"Love Island" 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie jedes Jahr wird die Übertragung von "Love Island" 2023 vom Privatsender RTL2 übernommen. Die Sendungen können entweder im linearen Fernsehen direkt beim Sender mitverfolgt werden oder parallel im Stream bei RTL+. Wer lieber online schauen möchte, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dafür fallen monatliche Kosten von 6,99 Euro an.

Von Sonntag bis Freitag gibt es jeden Tag eine neue Folge, die immer um 22.15 Uhr ausgestrahlt wird. Am Samstag gönnt sich das Format eine Pause. Eine Neuerung gibt es allerdings in diesem Jahr: Die Montagsfolgen werden nun immer zwei Stunden früher - zur Prime-Time um 20.15 Uhr - zu sehen sein. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: 2023 wird es zum ersten Mal immer montags Live-Shows zu "Love Island" 2023 geben.

"Love Island" 2023: Live-Shows zur Sendung

Das gab es bei "Love Island" noch nie: 2023 wird es laut den Sendeterminen immer am Montag eine Live-Show geben, die zum Mitmachen einlädt. Über die "Love-Island"-App können Zuschauer aktiv auf das Geschehen in der Villa Einfluss nehmen und das Schicksal der Kandidaten beeinflussen. Die Zuschauer haben so die Möglichkeit an Entscheidungen mitzuwirken. Wie das konkret aussehen wird, kann ab dem 11. September auf RTL2 mitverfolgt werden.

So läuft die Wiederholung von "Love Island" 2023 ab

Für jeden, der an den besagten Tagen keine Zeit hat die Folgen anzusehen, gibt es eine gute Alternative. Die Folgen von Staffel 8 von "Love Island" 2023 gibt es in der Wiederholung auf RTL+ zu sehen. Bis zu sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung ist das kostenlos möglich, im Anschluss daran ist allerdings die kostenpflichtige Premium-Version nötig.

Das sind die Neuerungen bei "Love Island" 2023

Datingshows, wie "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023 oder "Princess Charming" 2023 gibt es im Deutschen Fernsehen mittlerweile wie Sand am Meer. Daher lassen sich die Formate immer wieder was neues einfallen, um sich von der breiten Masse abzuheben. "Love Island" hat daher einerseits die Live-Shows ins Leben gerufen, andererseits setzt das Format auf einen neuen, prominenten Co-Moderator.

Neben der ursprünglichen Moderatorin, Sylvie Meis, wird 2023 Oli P. durch die Live-Shows führen und für neuen Input sorgen.