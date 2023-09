"Love Island" am 19. September 2023 - Wer ist raus?

Auch am 19. September mussten wieder Kandidaten die Villa bei "Love Island" 2023 verlassen. Wer ist raus am 19. September? Hier erfahren Sie alles rund um Folge 8.

Bei " Love Island" müssen regelmäßig Kandidaten die Traumvilla auf der Insel verlassen. Das ist schließlich Teil der "Love Island"-Erfahrung. Doch nach dem Rausschmiss von Daniel und Vanessa in Folge 7, folgte nun am 19. September bereits der nächste Schlag: Zwei weitere Kandidaten von "Love Island" mussten gehen.

Wen hat es diesmal getroffen? Wer ist raus? Und wer darf sich weiterhin in der Villa aufhalten? Die Antworten darauf halten wir hier für Sie bereit.

"Love Island" 2023: Wer ist rausgeflogen am 19. September 2023?

Bei "Love Island" 2023 gibt es mehrere Möglichkeiten für die Kandidaten, die Show verlassen zu müssen. Einerseits müssen alle diejenigen gehen, die nach dem Verkuppeln ohne Partner dastehen. Andererseits gibt es aber auch noch die Zuschauer-Votings, durch die ein Ausscheiden möglich ist. In der vorangegangenen Folge 7 traf dieses Los gleich zwei der Islander. Daniel und Vanessa schieden so bereits früh aus der aktuellen Staffel aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Doch in der Folge vom 19. September 2023 schockten die Moderatoren von Staffel 8 die Kandidaten mit einer Ankündigung: Zwei weitere Islander mussten die Insel verlassen. Diesmal trafen allerdings nicht die Zuschauer die Wahl, sondern die Kandidaten selbst. Wieder traf es je einen Mann und eine Frau, die jeweils vom anderen Geschlecht ausgewählt wurden.

Die Frauen diskutierten dabei mehrere mögliche Kandidaten, die sie hinauswählen wollten. Mit dabei war auch Promi-Sohn Hannes. Doch am Ende entschieden sich die Damen dafür, Robert rauszuwerfen.

Die Männer diskutierten ebenfalls und waren anfangs nicht alle einer Meinung. Schließlich entschieden sie sich jedoch für Celine. Entsprechend mussten Robert und Celine die Villa schon in Folge 8 verlassen.

"Love Island" 2023: Wer ist raus?

Die letzten Rauswürfe bei "Love Island" 2023 passierten Schlag auf Schlag. Obwohl einige Granaten neu in die Villa eingezogen sind, ist die Teilnehmerzahl jetzt wieder auf die ursprüngliche Bewohnerzahl der Villa gesunken.

Diese Teilnehmer von "Love Island" 2023 sind bereits raus:

Robert (30) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Celine (24) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Daniel (31) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Vanessa (21) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Ray (26) in Folge 7

Welche Kandidaten sind bei "Love Island" 2023 weiter dabei?

Bei "Love Island" kommen und gehen die Kandidaten in rasantem Tempo. Die Teilnehmerzahl schwankt mitunter von Folge zu Folge erheblich. Wichtig ist dabei das Verhältnis von Männern und Frauen - denn nur Paare bleiben in der Show. Nach Folge 8 sind nun noch 10 Kandidaten in der Traumvilla verblieben:

Das ist der Überblick bei den Männern:

Derryl (30)

Luca (27)

Hannes (24)

Leon (25)

Fabi (25)

Das ist der Überblick bei den Frauen:

Evi (28)

Laura (23)

Alessandra (26)

Jenny (21)

Jeanine (27)

"Love Island" 2023: Folge 8 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Love Island" 2023 findet sowohl im TV auf RTL2 als auch im Stream bei RTL+ statt. Neben der Übertragung der aktuellen Folgen gibt es auf dem Streamingdienst noch ein weiteres Angebot. Wer über ein Abo verfügt, kann auf RTL+ auch die Wiederholungen aller vergangenen Folgen sehen. Auch Folge 8 kann dort dementsprechend als Wiederholung gesehen werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Love Island" 2023?

Die neuen Folgen von "Love Island" 2023 sind immer sechsmal die Woche zu sehen. Lediglich samstags gibt es keine neue Folge. Da noch einige Kandidaten in der Villa verblieben sind, folgen auch noch jede Menge weiterer Sendetermine der Show.