"Love Island" 2023 am 18. September: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Love Island" 2023 gestern am 18. September 2023? Drei Kandidaten mussten die Show verlassen. Zwei Entscheidungen stehen noch aus.

In Folge 7 von " Love Island" mussten die ersten Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel ihre Koffer packen. Einige waren von den Entscheidungen durchaus überrascht.

Wer ist raus bei "Love Island" 2023 nach Folge 7 am 18. September 2023? Welche "Love Island"-Kandidaten 2023 sind weiter dabei? Hier finden Sie die Infos dazu.

"Love Island" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 18. September 2023?

"Love Island" kommt jetzt richtig in Fahrt! Die Singles sind seit einer Woche in der griechischen Villa und suchen weiter nach der großen Liebe. Bislang hatten sie die Gelegenheit, sich entspannt kennenlernen, aber in Folge 7 der Dating-Show änderte sich alles. Aufgrund eines Überangebots an männlichen Kandidaten musste bereits zu Beginn ein Teilnehmer die Villa verlassen - und dies traf ausgerechnet den sehr beliebten Studenten Ray.

Sein Ausscheiden kam für Ray allerdings nicht überraschend. Ursprünglich sollte er vor einer Woche zusammen mit Alessandra, Leon und anderen in die Love Island-Villa einziehen, aber aufgrund einer Krankheit verzögerte sich sein Einzug um einige Tage. Diesen Rückstand beim Flirten konnte er nicht mehr aufholen und wurde beim gestrigen Zusammenkommen für die Partnerwahl von niemandem ausgewählt. Schon zuvor hatte Ray geahnt, dass es an der Feuerstelle eng für ihn werden könnte. Nachdem Jeanine bereits Fabi ausgewählt hatte, blieb Alessandra bei der abendlichen Paarungszeremonie die letzte Wahl und entschied sich Ray zu verabschieden. Stattdessen wählte sie Daniel aus. Am Ende der Show fasste Ray zusammen: "Die Zeit hier bei Love Island war schön. Die Gruppendynamik ist super."

Aber nicht nur Ray musste die Show verlassen, auch zwei weitere Teilnehmer wurden nach Hause geschickt. Das Publikum entschied bei der Live-Show am Montag. Besonders beliebt sind derzeit Leon und Laura, die sogar die Private Suite genießen durften. Doch für Daniel und Vanessa lief es anders: Sie mussten "Love Island" verlassen.

Am Ende der gestrigen Sendung verkündete Moderatorin Sylvie Meis vor versammelter Mannschaft das Ergebnis des Zuschauervotings. Daniel und Vanessa konnten das TV-Publikum nicht überzeugen und mussten deshalb ihre Koffer packen. Am Ende von Folge 7 steht Alessandra schließlich doch ohne Daniel und somit auch ohne Partner da.

Aber es gab noch eine Überraschung: Die Bewohner der Villa müssen ebenfalls jemanden für den Rauswurf auswählen. Die Männer müssen eine Frau bestimmen, die die Show verlassen muss, während die Frauen einen Mann auswählen müssen. Diese Entscheidung wird in der heutigen Ausgabe von "Love Island" bekannt gegeben.

"Love Island 2023": Wer ist raus?

Drei Teilnehmer der Kandidatinnen und Kandidaten sind mittlerweile raus in Staffel 8 von "Love Island" 2023. Hier ist die Übersicht:

Daniel (31) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Vanessa (21) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Ray (26) in Folge 7

Welche Kandidatinnen & Kandidaten sind bei "Love Island" 2023 weiter dabei?

Nach dem ersten Rausschmiss bei "Love Island" 2023 sind nach Folge 7 noch zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Show dabei. Später in der Show können auch neue Kandidatinnen und Kandidaten dazukommen. Wer ist weiter dabei?

Das ist der Überblick bei den Männern:

Robert (30)

Derryl (30)

Luca (27)

Hannes (24)

Leon (25)

Fabi (25)

Das ist der Überblick bei den Frauen:

Evi (28)

Laura (23)

Alessandra (26)

Jenny (21)

Celine (24)

Jeanine (27)

"Love Island": Folge 7 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Auf RTL2 gibt es die Übertragung von "Love Island" 2023 im TV sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Wer eine Folge verpasst hat, kann die Wiederholung aller Episoden aus Staffel 8 von "Love Island" 2023 auf RTL+ nachschauen. Dies ist bis zu einer Woche nach der TV-Ausstrahlung kostenlos möglich, danach ist jedoch ein Upgrade auf die kostenpflichtige Premium-Version der Streaming-Plattform erforderlich.

Wann läuft die nächste Folge 8 von "Love Island"?

Es gibt noch viele weitere Sendetermine von "Love Island" 2023. Folge 8 der aktuellen Staffel läuft heute am 19. September 2023 ab 22.15 Uhr auf RTL2 im TV.