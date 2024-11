Kandidaten bei "Love Island VIP" 2024: Diese Teilnehmer suchen nach der großen Liebe

Promis aus der Reality-Welt wagen auf der Liebesinsel den Versuch, ihr Herz zu verschenken: In der neuen Staffel von „Love Island VIP“ suchen bekannte Gesichter wie Yasin Mohamed, Gigi Birofio und Yeliz Koc nach der großen Liebe. Die Show bleibt ihrem bekannten Format treu, mit Elementen wie dem Einzug neuer Kandidaten, anzüglichen Spielen und exklusiven Übernachtungen in der Private-Suite.

Neu ist unter anderem die „Red Flag Night“, in der die Teilnehmer von den anderen Kandidaten kritisch unter die Lupe genommen werden. Hier stellt sich die Frage: Wer hält wirklich nach einer ernsthaften Beziehung Ausschau, und wer sucht nur Ruhm und Sendezeit? Nur diejenigen, die sich ehrlich öffnen und aufrichtige Absichten zeigen, haben die Chance, auf der Liebesinsel zu bleiben.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind Moderatorin Sylvie Meis nach Griechenland gefolgt, um Teil von „Love Island VIP“ 2024 zu sein? Wer genau sind die VIPs? Durch welche TV-Formate wurden die prominenten Gesichter bekannt? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Teilnehmer von „Love Island VIP“ vor.

Kandidatinnen bei „Love Island VIP“ 2024: Teilnehmerinnen in der VIP-Ausgabe

Alicia Costa Pinheiro (30, München)

Alicia Costa Pinheiro, die spanische und portugiesische Wurzeln hat, lebt in einem Münchner Vorort. Ihre Karriere im Reality-TV begann 2021 mit der Teilnahme an der RTL-Show „Temptation Island“, wo sie mit ihrem damaligen Partner Yasin Mohamed auftrat. Die Beziehung hielt dem Test jedoch nicht stand. Daraufhin war sie in der Show „Are You The One – Realitystars in Love“ zu sehen, wo sie mit Paco Herb flirtete und mit Elia Berthoud „Perfect Match“ bildete. Bei „Love Island VIP“ hat sie ein Auge auf Danilo Cristilli geworfen.

Aurelia Lamprecht (27, Frankfurt)

Aurelia Lamprecht hat bereits an mehreren Dating-Realityformaten teilgenommen. 2020 war sie in der vierten Staffel von „Love Island“ zu sehen, gefolgt von „Are You The One – Realitystars in Love“ im Jahr 2021, wo sie Flirts mit Diogo Sangre und Danilo Sellaro hatte. 2023 nahm sie an „Love Island Games“ teil und belegte den zweiten Platz mit Johnny Middlebrooks. Zuletzt trat sie 2024 beim „RTL Turmspringen“ auf und gab an, dass ihr Schwarm Marcellino Kremers sei.

Chiara Fröhlich (26, Köln)

Chiara Fröhlich, aufgewachsen im Allgäu, zog mit 17 Jahren nach Köln, um eine Ausbildung zur Make-Up- und Hairstylistin zu absolvieren. 2022 trat sie als Nachrückerin bei „Der Bachelor“ auf, bevor sie vorzeitig ausschied. Es folgte „Bachelor in Paradise“, wo sie Umut Tekin kennenlernte. Im Frühjahr 2024 war sie in „Prominent getrennt“ mit ihrem Ex-Freund Lukas Baltruschat zu sehen. Nach der Trennung sucht Chiara nun einen neuen Partner und hegt Schwärmereien für Männer wie Paco Herb, Tobi Wegener und Daniel Marx aus „Love Island“ sowie Jermaine aus „Are You The One“.

Melissa Damilia (28, Stuttgart)

Melissa ist ausgebildete Visagistin und Drogistin, die durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten wie „Love Island“, „Bachelorette“ und „Kampf der Realitystars“ bekannt wurde. Besonders ins Auge fiel ihr der in der Reality-Branche bekannte Marcellino Kremers, sowie Yasin Mohamed.

Sandra van der Heide (24, Erfurt)

Sandra ist eine 24-jährige Influencerin, die in ihrer freien Zeit Häuser und Wohnungen mit ihrer Mutter renoviert. Sie war unter anderem in der Reality-Show „Love Island“ mit Aurelia Lamprecht sowie in „Temptation Island VIP“ und „Prominent getrennt“ zu sehen.

Sophie Imelmann (28, geboren in Langenhagen)

Die 28-jährige Schauspielerin Sophie hat bereits in mehreren bekannten TV-Formaten wie „Schloss Einstein“ und „Köln 50667“ mitgewirkt. Ihr Herz schlägt für Reality-TV-Star Max Bornmann, den sie als ihren persönlichen Crush bezeichnet.

Yeliz Koc (30, Hannover)

Yeliz arbeitet als Influencerin und war in TV-Formaten wie „Der Bachelor“ und „Promi Big Brother“. Ihre Beziehung zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, mit dem sie seit Oktober 2021 eine Tochter namens Snow hat, endete während der Schwangerschaft. Aktuell hat Yeliz ein Auge auf Leandro Fünfsinn geworfen.

„Love Island VIP: Kandidaten 2024 - Die Teilnehmer vorgestellt

Danilo Cristilli (27, Villingen-Schwenningen)

Danilo Cristilli, ehemaliger Fitnesskaufmann, hat bereits in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie „Love Island“ mit Melissa Damilia, „Köln 50667“ und „Are You The One - Realitystars in Love“ mitgewirkt. Besonders ins Auge gefallen sind ihm die Reality-Crushes Jill Lange und Greta.

Gigi Birofio (25, Bietigheim-Bissingen)

Gigi Birofio ist ein gelernter Industriemechaniker mit umfangreicher Erfahrung in der Reality-TV-Welt, die er durch Formate wie „Ex on the Beach“, „Kampf der Realitystars“ und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gesammelt hat. Zu seinen TV-Crushes gehören bekannte Gesichter wie Melissa Damilia, Aurelia Lamprecht und Melina.

Kymani Yade (21, Wohnort ist unbekannt)

Kymani Yade ist aufstrebender Stylist, Designer und Model, der als Sohn von VIVA-Moderatorin Daisy Dee und Stiefsohn des Musikers Sammy Deluxe in der Öffentlichkeit steht. Mit seiner TV-Erfahrung und als Newcomer im Reality-Business hat er bereits die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen.

Leandro Fünfsinn (24, Siegen)

Leandro ist ein 24-jähriger Industriekaufmann und leidenschaftlicher Fußballer, der durch seine Teilnahme an der Reality-Show „Love Island“ TV-Erfahrung sammeln konnte. Sein Herz schlägt für Alessa, die bislang als sein persönlicher Reality-Crush gilt.

Patrick Fabian (36, Berlin)

Patrick ist ein Fitness-Influencer, der durch seine Auftritte in verschiedenen TV-Shows wie „Berlin – Tag und Nacht“ und „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde. Er hat ein Faible für Reality-Stars und eine Schwäche für Prominente wie Paola Maria und Elena Miras.

Tobias Pietrek (34, Köln)

Tobias, der ebenfalls Influencer und Fitness-Guru ist, hat bereits durch seine Teilnahme an Formaten wie „Love Island“ und „Ex on the Beach“ TV-Erfahrung gesammelt. Seine Reality-Crushes sind unter anderem die Influencerinnen Dana Feist, Melissa Damilia und Evi Maria.

Wilson Coenen (24, Hamburg)

Wilson hat sich neben seinem Job als Tätowierer in Hamburg einen Namen in der Reality-TV-Welt gemacht, nachdem er in der Show „Are You The One“ aufgetreten ist. Er entwickelte Schwärme für mehrere Kandidatinnen, darunter Dana Feist, Isabelle Denise, Evi Maria und Jill Lange.

Yasin Mohamed (33, München)

Yasin war früher als Profi-Basketballspieler aktiv. Nun hat er sich erfolgreich in der Reality-TV-Welt etabliert und war unter anderem in Formaten wie „Temptation Island“, „Ex on the Beach“ und „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Mit seiner TV-Erfahrung hat er in einigen Shows mitgewirkt und sich als spannender Teilnehmer einen Namen gemacht.

„Love Island VIP“ 2024: Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht mehr dabei

Jill Lange (23, Reutlingen)

Die 23-jährige Influencerin Jill hat sich in der Reality-TV-Welt einen Namen gemacht und war unter anderem in Formaten wie „Are You The One“, „Ex on the Beach“ und „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Zu ihren Reality-Crushes zählen die prominenten Kandidaten Flocke, Paco Herb und Max Bornmann. Jill zeigte bei „Love Island VIP“ zu wenig Interesse und musste daher als erste Kandidatin die Show verlassen.

Marcellino Kremers (31, Mönchengladbach)

Marcellino, Fitnessclub-Manager und Reality-TV-Enthusiast, hat in mehreren Formaten mitgewirkt, darunter „Love Island“, „Kampf der Realitystars“ und „Germany‘s Next Topmodel“. Zu seinen prominenten Crushes zählen Sandrine Schlotterbeck und Melissa, was sein Interesse an der Welt der Reality-Shows unterstreicht. Zwar waren Marcellino und Melissa ein Couple, aufgrund der zugeschrieben „Red Flag“ durfte Marcellino aber nicht seine Auserwählte wählen. Ein anderer Kandidat schnappte ihm seinen Crush vor der Nase weg, woraufhin er „Love Island VIP“ verlassen musste.

Tracy Candela (25, Konstanz)

Tracy ist eine 25-jährige Studentin, die unter anderem in der Reality-Show „Love Island“ an der Seite von Marcellino Kremers zu sehen war. Zudem hat sie in der Sendung „The Challenge: Spies, Lies and Allies“ mitgewirkt und als Verkaufsmoderatorin für „Pearl TV“ gearbeitet.

Viktoria Krause (22, Frankfurt)

Viktoria ist Model und Influencerin und hat zudem eine Ausbildung zur Sachbearbeiterin abgeschlossen. Sie hat an der Reality-Show „Temptation Island“ teilgenommen und hat eine Vorliebe für Promis wie Leandro Fünfsinn, Gigi Birofio und Fabio Knez.