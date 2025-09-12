„Love Island VIP“ 2025: Wer sind die Teilnehmer in Staffel 2?

Die Reality-Datingshow „Love Island VIP“ geht 2025 in die zweite Staffel und verspricht erneut strategische Entscheidungen und Beziehungsmomente. Seit dem 11. September 2025 lädt RTL2 wöchentlich zur Primetime in die griechische Villa, die sich mittlerweile als Schauplatz für romantische Verwicklungen und mediale Aufmerksamkeit etabliert hat. Bereits seit dem 4. September sind die ersten Folgen bei RTL+ abrufbar.

Insgesamt 21 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich der Herausforderung, in einem Umfeld aus Luxus, Gruppendynamik und wechselnden Spielregeln echte Gefühle zuzulassen – oder zumindest glaubhaft zu inszenieren. Mit dabei sind sowohl Reality-Neulinge wie Dion Brown und Josh Stanley als auch bekannte Gesichter wie Stella Stegmann, Filip Pavlovic und Marco Cerullo, die bereits in anderen Formaten Erfahrungen gesammelt haben.

Moderiert wird die Sendung erneut von Sylvie Meis. Neben der Suche nach Liebe steht auch ein handfester Anreiz im Raum: Das Paar, das sich am Ende als das stärkste und glaubwürdigste präsentiert, erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro. Ob wahre Zuneigung oder kalkuliertes Spiel – die neue Staffel setzt auf überraschende Wendungen, emotionale Konflikte und die Frage, wie viel Authentizität in einem Reality-Format möglich ist. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Teilnehmer bei „Love Island VIP“ 2025: Diese Kandidaten sind in Staffel 2 dabei

Filip Pavlovic – Vom Bachelorette-Boy zum gefeierten Dschungelkönig.

Marco Cerullo – Reality-Rückkehrer mit Herz - für ihn geht es jetzt um echte Gefühle. Nach der Trennung von Christina will er emotional neu durchstarten.

Umut Tekin – Nach einer turbulenten Beziehung hofft er auf die große Liebe.

Josua Maria Günther – Ein Islander-Urgestein - er weiß, wie das Spiel funktioniert und kennt auch „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ von innen.

Maurice Spada – Gewinner von „Make Love, Fake Love“ – spielt er auch hier nur die Liebe?

Nam Vo – Fitnessmodel und Reality-Neuling auf der Suche nach echten Gefühlen.

Yannick Syperek – Mallorca-Auswanderer mit Herz und Hoffnung.

Josh Stanley – Musiker mit britischem Reality-Background. Der Monaco-Sunnyboy wagt seine erste Dating-Show.

Jona Steinig – Wird er zum Schwachpunkt für Joena Steilen?

Dion Brown – Verließ „Are You The One“ als Single – findet er nun die Richtige?

Teilnehmerinnen bei „Love Island VIP“ 2025: Die Kandidatinnen in Staffel 2

Stella Stegmann – Die ehemalige „Bachelorette“ stellt sich erneut der Herausforderung, unter Konkurrenz die Liebe zu finden. Sie schrieb TV-Geschichte als erste bisexuelle „Bachelorette“ Deutschlands.

Laura Lettgen (aka Laura Blond) – Mit „Love Island“-Erfahrung im Gepäck kehrt sie zurück auf die Liebesinsel - Drama-Queen mit Sieg bei „Beauty and the Nerd“.

Lisa-Marie Gaul – Ebenfalls „Love Island“-erprobt und bereit für neue Flirt-Abenteuer. Lisa-Marie verließ die Show freiwillig – und blieb trotzdem im Gedächtnis.

Sina Hornberger – Die Reality-Bekanntheit bringt Charme und Erfahrung mit in die Villa. Nach „Love Island“ war sie auch bei „Are You The One?“ und „Ex on the Beach“ dabei.

Dijana Cvijetic – Als ehemalige „Love Island“-Teilnehmerin kennt sie das Spiel um Liebe und Aufmerksamkeit. Von Miss Universe Schweiz zur Reality-Veteranin.

Gabriela Alves Rodriguez – Temperamentvoll und leidenschaftlich – sie sorgt für Feuer in der Villa.

Jennifer Iglesias – Gewinnerin von „Love Island“ – und Dauerbrennerin im Reality-TV.

Jeje Lopes – Die Musikerin war bereits bei „Too Hot to Handle: Germany“ zu sehen.

Brenda Patea – Das Model und Ex-Freundin von Alexander Zverev wagt sich erstmals in die Dating-Reality-Welt.

Joena Steilen – Netflix-Flirt ohne Happy End – neue Chance bei „Love Island VIP“. Nach „Too Hot to Handle“ stellt sie sich erneut der Versuchung.

Tatum Sara Koch – Trennung nach „Temptation Island“ – jetzt mit neuem Style.