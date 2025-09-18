Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten
TV
Icon Pfeil nach unten

Love Island VIP 2025: Kandidaten - die Teilnehmer vorgestellt

RTL2

„Love Island VIP“ 2025: Wer sind die Teilnehmer in Staffel 2?

In Staffel 2 „Love Island VIP“ sind 21 Damen und Herren als Kandidaten dabei. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer, die 2025 in der griechischen Villa wohnen, vor.
Von Claus Holscher
    • |
    • |
    • |
    Im September 2025 geht Staffel 2 von „Love Island VIP“ an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier.
    Im September 2025 geht Staffel 2 von „Love Island VIP“ an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier. Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Die Reality-Datingshow „Love Island VIP“ geht 2025 in die zweite Staffel und verspricht erneut strategische Entscheidungen und Beziehungsmomente. Seit dem 11. September 2025 lädt RTL2 wöchentlich zur Primetime in die griechische Villa, die sich mittlerweile als Schauplatz für romantische Verwicklungen und mediale Aufmerksamkeit etabliert hat. Bereits seit dem 4. September sind die ersten Folgen bei RTL+ abrufbar.

    Insgesamt 21 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich der Herausforderung, in einem Umfeld aus Luxus, Gruppendynamik und wechselnden Spielregeln echte Gefühle zuzulassen – oder zumindest glaubhaft zu inszenieren. Mit dabei sind sowohl Reality-Neulinge wie Dion Brown und Josh Stanley als auch bekannte Gesichter wie Stella Stegmann, Filip Pavlovic und Marco Cerullo, die bereits in anderen Formaten Erfahrungen gesammelt haben.

    Moderiert wird die Sendung erneut von Sylvie Meis. Neben der Suche nach Liebe steht auch ein handfester Anreiz im Raum: Das Paar, das sich am Ende als das stärkste und glaubwürdigste präsentiert, erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro. Ob wahre Zuneigung oder kalkuliertes Spiel – die neue Staffel setzt auf überraschende Wendungen, emotionale Konflikte und die Frage, wie viel Authentizität in einem Reality-Format möglich ist. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.

    Teilnehmer bei „Love Island VIP“ 2025: Diese Kandidaten sind in Staffel 2 dabei

    Filip
    Filip Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Filip Pavlovic – Vom Bachelorette-Boy zum gefeierten Dschungelkönig.

    Marco
    Marco Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Marco Cerullo – Reality-Rückkehrer mit Herz - für ihn geht es jetzt um echte Gefühle. Nach der Trennung von Christina will er emotional neu durchstarten.

    Umut
    Umut Foto: RTL2

    Umut Tekin – Nach einer turbulenten Beziehung hofft er auf die große Liebe.

    Josua
    Josua Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Josua Maria Günther – Ein Islander-Urgestein - er weiß, wie das Spiel funktioniert und kennt auch „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ von innen.

    Maurice
    Maurice Foto: RTL2

    Maurice Spada – Gewinner von „Make Love, Fake Love“ – spielt er auch hier nur die Liebe?

    Nam
    Nam Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Nam Vo – Fitnessmodel und Reality-Neuling auf der Suche nach echten Gefühlen.

    Yannick
    Yannick Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Yannick Syperek – Mallorca-Auswanderer mit Herz und Hoffnung.

    Josh
    Josh Foto: RTL2

    Josh Stanley – Musiker mit britischem Reality-Background. Der Monaco-Sunnyboy wagt seine erste Dating-Show.

    Jona
    Jona Foto: RTL2

    Jona Steinig – Wird er zum Schwachpunkt für Joena Steilen?

    Dion
    Dion Foto: RTL2

    Dion Brown – Verließ „Are You The One“ als Single – findet er nun die Richtige?

    Teilnehmerinnen bei „Love Island VIP“ 2025: Die Kandidatinnen in Staffel 2

    Stella
    Stella Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Stella Stegmann – Die ehemalige „Bachelorette“ stellt sich erneut der Herausforderung, unter Konkurrenz die Liebe zu finden. Sie schrieb TV-Geschichte als erste bisexuelle „Bachelorette“ Deutschlands.

    Laura
    Laura Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Laura Lettgen (aka Laura Blond) – Mit „Love Island“-Erfahrung im Gepäck kehrt sie zurück auf die Liebesinsel - Drama-Queen mit Sieg bei „Beauty and the Nerd“.

    Lisa Marie
    Lisa Marie Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Lisa-Marie Gaul – Ebenfalls „Love Island“-erprobt und bereit für neue Flirt-Abenteuer. Lisa-Marie verließ die Show freiwillig – und blieb trotzdem im Gedächtnis.

    Sina
    Sina Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Sina Hornberger – Die Reality-Bekanntheit bringt Charme und Erfahrung mit in die Villa. Nach „Love Island“ war sie auch bei „Are You The One?“ und „Ex on the Beach“ dabei.

    Dijana
    Dijana Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Dijana Cvijetic – Als ehemalige „Love Island“-Teilnehmerin kennt sie das Spiel um Liebe und Aufmerksamkeit. Von Miss Universe Schweiz zur Reality-Veteranin.

    Gaby
    Gaby Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Gabriela Alves Rodriguez – Temperamentvoll und leidenschaftlich – sie sorgt für Feuer in der Villa.

    Jennifer
    Jennifer Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Jennifer Iglesias – Gewinnerin von „Love Island“ – und Dauerbrennerin im Reality-TV.

    Jeje
    Jeje Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Jeje Lopes – Die Musikerin war bereits bei „Too Hot to Handle: Germany“ zu sehen.

    Brenda
    Brenda Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Brenda Patea – Das Model und Ex-Freundin von Alexander Zverev wagt sich erstmals in die Dating-Reality-Welt.

    Joena
    Joena Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Joena Steilen – Netflix-Flirt ohne Happy End – neue Chance bei „Love Island VIP“. Nach „Too Hot to Handle“ stellt sie sich erneut der Versuchung.

    Tatum
    Tatum Foto: RTL2, Magdalena Possert

    Tatum Sara Koch – Trennung nach „Temptation Island“ – jetzt mit neuem Style.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden