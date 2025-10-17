„Love Island VIP“ 2025: Wann und wo läuft Staffel 2?

RTL2 präsentiert 2025 eine neue Runde der Reality-Show „Love Island VIP“. Als Schauplatz dient erneut eine Villa in Griechenland, in die insgesamt 21 prominente Singles einziehen. Das Ziel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, Beziehungen zu knüpfen und sich als Paar zu behaupten.

Zum diesjährigen Cast gehören Gesichter wie Dion Brown und Josh Stanley, die erstmals in einer Datingshow auftreten. Aber auch Dating erfahrene Reality-Stars wie Stella Stegmann und Filip Pavlovic sind mit von der Partie. Neben der Partnersuche spielt das Preisgeld von 50.000 Euro ebenfalls eine wichtige Rolle. Dieses wird am Ende an das erfolgreichste Paar vergeben.

Moderiert wird „Love Island VIP“ von Sylvie Meis. Die gebürtige Niederländerin begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten durch die verschiedenen Spiel- und Dating-Situationen. Die Produktion setzt dabei auf wechselnde Konstellationen, neue Herausforderungen und unerwartete Wendungen, die den Verlauf der Beziehungen innerhalb der Villa beeinflussen sollen.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wie die Sendetermine von „Love Island“ VIP liegen. Zusätzlich haben wir alle wichtigen Infos rund um Übertragung und Wiederholung für Sie zusammengetragen.

„Love Island VIP“: Start von Staffel 2

RTL2 startete am Donnerstag, dem 11. September 2025, die neue Staffel „Love Island VIP“. Seit diesem Zeitpunkt läuft die Reality-Show jeweils donnerstags um 20.15 Uhr im Free-TV. Bereits seit dem 4. September ist das Format bei RTL+ abrufbar. Die Reihe wird von ITV Studios Germany produziert.

Sendetermine von „Love Island VIP“: Wann laufen die neuen Folgen?

„Love Island VIP“ ist in die nächste Runde gegangen und auch dieses Mal gibt es wieder zwei Folgen pro Woche. Wie viele Episoden die neue Staffel insgesamt umfasst, hat RTL2 bisher nicht bekannt gegeben. Da in der ersten Staffel insgesamt 16 Folgen veröffentlicht wurden, könnte es dieses Mal ähnlich sein. Hier haben wir die vorläufigen Sendetermine der 2. Staffel von „Love Island VIP“ im Free-TV für Sie im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 11. September 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Donnerstag, 11. September 2025, 21.20 Uhr, RTL2

Folge 3: Donnerstag, 18. September 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: Donnerstag, 18. September 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 5: Donnerstag, 25. September 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6: Donnerstag, 25. September 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 7: Donnerstag, 2. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 8: Donnerstag, 2. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 9: Donnerstag, 9. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10: Donnerstag, 9. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 11: Donnerstag, 16. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 12: Donnerstag, 16. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 13: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 14: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 15: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 16: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Im Stream bei RTL+ werden die neuen Folgen jeweils eine Woche früher veröffentlicht:

Folge 1: Donnerstag, 4. September 2025, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 4. September 2025, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 11. September 2025, RTL+

Folge 4: Donnerstag, 11. September 2025, RTL+

Folge 5: Donnerstag, 18. September 2025, RTL+

Folge 6: Donnerstag, 18. September 2025, RTL+

Folge 7: Donnerstag, 25. September 2025, RTL+

Folge 8: Donnerstag, 25. September 2025, RTL+

Folge 9: Donnerstag, 2. Oktober 2025, RTL+

Folge 10: Donnerstag, 2. Oktober 2025, RTL+

Folge 11: Donnerstag, 9. Oktober 2025, RTL+

Folge 12: Donnerstag, 9. Oktober 2025, RTL+

Folge 13: Donnerstag, 16. Oktober 2025, RTL+

Folge 14: Donnerstag, 16. Oktober 2025, RTL+

Folge 15: Donnerstag, 23. Oktober 2025, RTL+

Folge 16: Donnerstag, 23. Oktober 2025, RTL+

„Love Island VIP“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Die 2. Staffel von „Love Island VIP“ wird 2025 erneut beim Sender RTL 2 ausgestrahlt. Seit dem 1.1. September 2025 laufen wöchentlich am Donnerstag neue Folgen im Free-TV. Parallel zur Fernsehausstrahlung stehen die Folgen im Livestream bei RTL+ zur Verfügung. Für diesen Service ist allerdings ein Premium-Abonnement erforderlich, das 8,99 Euro pro Monat kostet (Stand: August 2025).

Zuschauerinnen und Zuschauer, die alle Episoden bereits vorab sehen möchten, können die Folgen ebenfalls über RTL+ abrufen. Dort werden sie jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereitgestellt. Dafür genügt ein Basic-Abonnement zum Preis von 5,99 Euro monatlich.

Staffel 2 von „Love Island VIP“: Gibt es eine Wiederholung?

Die neuen Folgen der RTL2-Show „Love Island VIP“ 2025 werden nicht nur zur Erstausstrahlung gezeigt, sondern auch mehrfach wiederholt. Bei RTL+ können alle Folgen zeitunabhängig abgerufen werden. Zudem werden die Episoden auch im Fernsehen ein zweites Mal ausgestrahlt: Sie können die Wiederholungen der Folgen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf RTL2 verfolgen. In der Regel zwischen 0 und 3 Uhr.