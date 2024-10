"Love Island VIP": Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Sommer, Sonne, heiße Flirts und vielleicht auch die große Liebe - das alles will "Love Island" unter einen Hut bringen. Single-Frauen und Single-Männer begeben sich auf eine Insel, um nach dem Liebesglück zu suchen. Immer wieder lassen sich die Sender allerdings Neuheiten einfallen. Bei "Die Bachelorette" 2024 werden in diesem Jahr nicht wie üblich nur Rosen an Männer verteilt, es machen auch Frauen mit, die es auf eine Rose abzielen.

Auch "Love Island" ändert den Kurs auf dem Weg ins Liebesglück und schickt kurzerhand Promis auf die Liebesinsel. Aus "Love Island" wird nun "Love Island VIP". Das Prinzip bleibt allerdings gleich: Prominente ziehen in eine Villa, um sich besser kennenzulernen. Das Ziel ist es das passende "Couple" zu finden. Insgesamt 19 prominente Teilnehmer versammeln sich dabei unter der griechischen Sonne. Im Rahmen der Show kehren auch einige bekannte Gesichter aus früheren Staffeln zurück, darunter Melissa Damilia, Aurelia Lamprecht und Danilo Cristilli, die ihre Reality-Karrieren einst auf der Liebesinsel begannen. Nun sind sie als VIPs dabei und hoffen, nicht nur die wahre Liebe zu finden, sondern auch die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Euro zu haben.

Sie möchten mehr rund die Sendetermine von "Love Island VIP" wissen? Wo wird die neue Staffel im TV und Stream übertragen? Wir verraten Ihnen alle Informationen rund um die Dating-Sendung.

"Love Island VIP": Start der Dating-Show auf RTL2

Schon seit längerem stand klar, dass „Love Island VIP“ im Herbst 2024 veröffentlicht wird. RTL2 hatte dann auch ein offizielles Datum für das Dating-Format bekanntgegeben. „Love Island VIP“ ging am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024, im Free-TV bei RTL2 an den Start. Beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL++ war die Show bereits eine Woche früher angelaufen. Dort gibt es die erste Folge seit Donnerstag, dem 17. Oktober 2024, zu sehen.

Sendetermine von "Love Island VIP": An diesen Tagen gibt es die neuen Folgen zu sehen

Die neuen Folgen von „Love Island VIP“ werden seit dem 24. Oktober 2024, immer donnerstags in einem wöchentlichen Rhythmus im TV veröffentlicht. Im Stream bei RTL+ werden die Episoden immer eine Woche früher ausgestrahlt. Bislang wurden von RTL2 die Sendetermine für drei neue Folgen angekündigt. Sobald der Sender weitere Sendetermine bekannt gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren. Die letzte Staffel von "Love Island" 2023, welche ohne prominente Kandidatinnen und Kandidaten gedreht wurde, war insgesamt 20 Folgen lang.

Hier haben wir die Sendetermine von „Love Island VIP“ auf RTL2, inklusive Datum und Uhrzeit für Sie aufgelistet.

Folge 1: Donnerstag, 24. Oktober 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Donnerstag, 31. Oktober 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: Donnerstag, 7. November 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Das sind die Sendetermine von „Love Island VIP“ im Stream bei RTL+:

Folge 1: Donnerstag, 17. Oktober 2024, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 24. Oktober 2024, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 31. Oktober 2024, RTL+

Übertragung von „Love Island VIP“: Wo läuft die Show im TV und Stream?

Um die Übertragung von „Love Island VIP“ im Free-TV kümmert sich der Sender RTL2. Eine Überraschung dürfte das für alle Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sein, denn die vorherigen Staffeln von „Love Island“ wurden ebenfalls auf RTL2 ausgestrahlt.

Für die Übertragung im Stream ist die Plattform RTL+ zuständig. Dort können Sie die neuen Folgen von „Love Island VIP“ bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufen. Um die Folgen etwas früher als im linearen Fernsehen anschauen zu können, benötigen Sie allerdings eines der kostenpflichtigen Pakete von RTL+. Das Basic-Abonnement, welches aktuell am günstigsten ist, gibt es aktuell für 5,99 Euro im Monat.

Kandidaten bei "Love Island VIP": Welche Promis sind mit dabei?

Erstmals in der Geschichte von „Love Island“ begegnen sich auf der Insel sowohl Reality-Stars aus anderen Formaten, als auch prominente Persönlichkeiten aus den vorherigen Staffeln von „Love Island“. Die VIP-Bewohner der Insel sind beispielsweise aus Formaten wie „Kampf der Realitystars“, „Promi Big Brother“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt. Ob sie nur harmlose Flirts oder möglicherweise die große Liebe erleben, bleibt auch bei „Love Island VIP“ spannend und ungewiss.

Das sind alle 19 Kandidaten von „Love Island VIP“ im kurzen Überblick:

Melissa Damilia (28)

Sandra Janina van der Heide (24)

Tracy Candela (25)

Aurelia Lamprecht (27)

Danilo Cristilli (27)

Marcellino Kremers (31)

Leandro Fünfsinn (24)

Tobias Pietrek (34)

Yasin Mohamed (33)

Alicia Costa Pinheiro (30)

Yeliz Koc (30)

Gigi Birofio (25)

Wilson Coenen (24)

Patrick Fabian (36)

Chiara Fröhlich (26)

Jill Lange (23)

Kymani Yade (21)

Sophie Imelmann (28)

Viktoria Krause (22)

Das ist die Moderatorin von "Love Island VIP"

"Love Island VIP" wird von Sylvie Meis moderiert. Sylvie Meis ist eine niederländische Moderatorin, die in Deutschland lebt. Geboren wurde sie am 13. April 1978 in Breda (Niederlande). "Love Island" ist nicht die einzige TV-Erfahrung von Sylvie Meis. Sie war beispielsweise ein Jurymitglied von "Das Supertalent" (2008-2011, 2018) und moderierte von 2011 bis 2017 die Tanzsendung "Let's Dance". Seit 2021 ist die Niederländerin die Moderatorin von "Love Island" und 2024 nun auch vom Ableger "Love Island VIP".