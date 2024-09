"Love Island VIP": Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Sommer, Sonne, heiße Flirts und vielleicht auch die große Liebe - das alles will "Love Island" unter einen Hut bringen. Single-Frauen und Single-Männer begeben sich auf eine Insel, um nach dem Liebesglück zu suchen. Immer wieder lassen sich die Sender allerdings Neuheiten einfallen. Bei "Die Bachelorette" 2024 werden in diesem Jahr nicht wie üblich nur Rosen an Männer verteilt, es machen auch Frauen mit, die es auf eine Rose abzielen.

Auch "Love Island" ändert den Kurs auf dem Weg ins Liebesglück und schickt kurzerhand Promis auf die Liebesinsel. Aus "Love Island" wird nun "Love Island VIP". Das Prinzip bleibt allerdings gleich: Prominente ziehen in eine Villa, um sich besser kennenzulernen. Das Ziel ist es das passende "Couple" zu finden. Nur wer am Ende eine Partnerin bzw. einen Partner an der Seite hat, kann als Sieger nachhause gehen.

Was ist bekannt zum Start und zu den Sendeterminen von "Love Island VIP"? Wir verraten Ihnen alle Informationen rund um die Dating-Sendung.

"Love Island VIP": Was ist zum Start bekannt?

Einen genauen Starttermin für "Love Island VIP" gibt es zwar noch nicht, eines ist aber klar: Im Herbst 2024 werden prominente Persönlichkeiten auf die Liebesinsel geschickt. Sobald ein genauer Termin feststeht, erfahren Sie das an dieser Stelle.

"Love Island VIP": So könnten die Sendetermine aussehen

Auch hinsichtlich der Sendetermine müssen sich Fans geduldig erweisen - nachdem es keinen Starttermin für "Love Island VIP" gibt, können keine Sendetermine festgelegt werden. Einzig, dass die Folgen in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen werden, ist bereits klar. Die letzte Staffel von "Love Island" 2023 enthielt 20 Folgen, weshalb man davon ausgehen kann, dass "Love Island VIP" auf ähnlich viele Folgen setzen wird. Wir ergänzen das Datum und die Uhrzeit, sobald die Infos veröffentlicht werden:

Folge 1

Folge 2

Folge 3

Folge 4

Folge 5

Folge 6

Folge 7

Folge 8

Folge 9

Folge 10

Folge 11

Folge 12

Folge 13

Folge 14

Folge 15

Folge 16

Folge 17

Folge 18

Folge 19

Folge 20

"Love Island VIP": Welche Promis sind mit dabei?

Eine offizielle Kandidatenliste von "Love Island VIP" gibt es zwar noch nicht, allerdings brodelt die Gerüchteküche. Wie RTL berichtet, soll Gigi Birofio in die Villa einziehen. Gigi Birofio ist ein Reality-TV-Star, der bislang beispielsweise als Kandidat bei "Ex on the Beach" und "Prominent getrennt" mit dabei war. 2023 zog er ins Dschungelcamp und ins "Sommerhaus der Stars". Weitere Namen sind aktuell noch nicht im Gespräch.

Das ist die Moderatorin von "Love Island VIP"

"Love Island VIP" wird von Sylvie Meis moderiert. Sylvie Meis ist eine niederländische Moderatorin, die in Deutschland lebt. Geboren wurde sie am 13. April 1978 in Breda (Niederlande). "Love Island" ist nicht die einzige TV-Erfahrung von Sylvie Meis. Sie war beispielsweise ein Jurymitglied von "Das Supertalent" (2008-2011, 2018) und moderierte von 2011 bis 2017 die Tanzsendung "Let's Dance". Seit 2021 ist die Niederländerin die Moderatorin von "Love Island" und 2024 nun auch vom Ableger "Love Island VIP".