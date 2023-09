"Love Island" 2023: Start, Sendetermine und alle Infos zur Show

"Love Island" Staffel 8 startet im Herbst 2023. Wann genau gehen die neuen Folgen bei RTL an den Start? Die Sendetermine und alle Infos zur Show gibt es hier.

" Love Island" kehrt 2023 mit einer neuen Staffel zurück. Dieses Mal finden die Liebessuchenden in einer Villa auf Griechenland zusammen, um gemeinsam nach vermeintlich wahrer Liebe zu suchen. Mit interaktiven Elementen und anderen Neuerungen verspricht die neue Staffel sicherlich wieder viel Unterhaltung für die Zuschauer auf der Couch zu Hause.

Wir haben alle wichtigen Informationen zu "Love Island 2023". Wann ist der Start der Show? Wie liegen die Sendetermine? Außerdem beantworten wir alle weiteren Fragen über Moderatorin, Kandidaten sowie die Übertragung im TV und Stream.

Start von "Love Island" 2023: Wann beginnt Staffel 8?

Die neue Staffel von "Love Island" startet am Montag, dem 11. September 2023, zur Primetime um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen. Der Start der Sendung wird sogar erstmals live ausgestrahlt.

"Love Island" 2023: Sendetermine von Staffel 8

Die diesjährige Staffel von "Love Island" hat ihren Starttermin am Montag, 11. September 2023, um 20.15 Uhr beim Fernsehsender RTL 2. Ab dann können die Zuschauer wöchentlich jeden Montag eine neue Folge der Dating-Show erleben - und das sogar live. Die weiteren Sendetermine werden immer dienstags bis freitags sowie am Sonntag sein.

Hier nochmal ein Überblick zu den Sendeterminen der neuen Staffel "Love Island" 2023:

Starttermin: Montag, 11. September, um 20.15 Uhr

Montag, 11. September, um 20.15 Uhr Wöchentliche Live-Folge: Jeden Montag um 20.15 Uhr

Jeden Montag um 20.15 Uhr Weitere Sendetermine : Immer dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags um 22.15 Uhr

Moderatoren von "Love Island" 2023: Sylvie Meis und Oli P.

Sylvie Meis übernimmt erneut die Moderation von "Love Island". Sie führt die Zuschauer durch die Höhen und Tiefen der romantischen Abenteuer und kommentiert das Geschehen und die Spiele auf Griechenland. In Bezug auf romantische Beziehungen hatte die Moderatorin von "Love Island" zuletzt selbst weniger Glück.

Sylvie Meis ist seit diesem Jahr wieder Single. Im Februar verkündete sie ihre Trennung von Ehemann Niclas Castello. Aktuell ist sie jedoch noch nicht bereit, sich erneut zu verlieben, wie sie kürzlich in einem Gespräch mit RTL offenbarte.

An ihrer Seite steht in Staffel 8 Oli P., der besonders für die Kommunikation mit dem Publikum verantwortlich ist. Der Sänger und ehemalige "GZSZ"-Schauspieler hat bereits Erfahrung als Moderator sammeln können. 2019 moderierte er in der ARD die Sendung "Hallo Schatz - vom Plunder zum Prachtstück". 2022 gewann er außerdem die ProSieben-Show "The Masked Singer".

Kandidaten von "Love Island" 2023

Die Single-Kandidatinnen und -Kandidaten dürfen sich zudem in einer stylischen Villa unter der griechischen Sonne aufhalten und auf neue Spiele freuen. Mit dabei ist unter anderem Hannes, der in der Show von seinem Vater Markus Mörl und dessen Ehefrau Yvonne König bei der Partnersuche unterstützt wird. Außerdem ziehen die Zwillinge Jenny und Vanessa in die Villa ein. Die Schwestern wollen sich bei der Suche nach der großen Liebe unter die Arme greifen. Das sind die Teilnehmer im Überblick:

Fabi (25)

Leon (25)

Hannes (24)

Ray (26)

Luca (27)

Evi (28)

Laura (23)

Alessandra (26)

Jenny (21)

Vanessa (21)

Übertragung von "Love Island" 2023 im TV und Stream

Die Übertragung der Show startet im September 2023. Diese wird, wie bei allen bisherigen Staffeln auch, vom Fernsehsender RTL2 übernommen. Produziert wird die Show von den ITV Studios Germany. Die Episoden sind nach der Ausstrahlung für 7 Tage kostenlos bei RTL+ verfügbar und danach im Premium-Bereich des Streamingdienstes von RTL zugänglich.

Zusammengefasst: Die Sendung ist live im TV auf RTL2 und im Stream auf RTL+ zu sehen. "Love Island" 2023 wird dabei erneut von Sprecher Simon Beeck kommentiert, der auf humorvolle Weise die Suche nach der Liebe begleitet.

Die Dating-Show wird durch die kostenlose "Love Island"-App dieses Jahr besonders interaktiv. Zuschauer können in den wöchentlichen Live-Übertragungen aktiv an den Geschehnissen teilnehmen und wichtige Entscheidungen beeinflussen.