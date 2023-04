Lukas Baltruschat im "Kampf der Realitystars 2023": Er war mal "Bachelorette"-Finalist

ist Teilnehmer beim "Kampf der Realitystars" 2023. Hier erfahren Sie alles über den "Bachelorette"-Zweiten von 2022.

Der " Kampf der Realitystars" tobt auch 2023 wieder im TV. Start und Sendetermine von Staffel 4 hat RTL2 bereits vor einiger Zeit veröffentlicht, und auch sämtliche Infos zu Übertragung sowie Wiederholung liegen mittlerweile auf dem Tisch. An einem traumhafen thailändischen Meeresufer rangeln sich 23 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten um Punkte und Sendezeit. Unter der Moderation von Cathy Hummels müssen die Damen und Herren (nur symbolisch natürlich!) die Hosen runterlassen: Nach ihren diversen Challenges sollen sie in der "Stunde der Wahrheit" ihr Innerstes nach außen krempeln. Und wehe, da passt nicht alles. Dann nämlich droht die Höchststrafe - der Rauswurf. Einer der mutigen Kandidaten in der Sala ist Lukas Baltruschat. Wir stellen Ihnen den Personal Coach hier vor.

Lukas Baltruschat im "Kampf der Realitystars 2023": Bei "Bachelorette" wurde er Zweiter

Lukas Baltruschat dürften viele TV-Zuschauer als Finalisten von " Bachelorette" 2022 kennen, aber auch auf Instagram ist der Personal Trainer mit 38.200 Followern (Stand: 12. April 2023) alles andere als ein Unbekannter. Hier zunächst mal in aller Kürze sein Steckbrief:

Name Lukas Baltruschat Bürgerlicher Name Lukas Charles Baltruschat Beruf Personal Trainer, Reality-TV-Akteur Geburtstag 14. Mai 1994 Sternzeichen Stier Staatsangehörigkeit deutsch Größe 190 cm Haarfarbe dunkelbraun Augenfarbe dunkelbraun

Der in Hamburg geborene Lukas Baltruschat nahm 2022 an der RTL-Show "Die Bachelorette" teil. Dort schaffte er es in das Finale - das Herz von Bachelorette Sharon Battiste, 2023 Teilnehmerin bei "Let's Dance", konnte er aber doch nicht so ganz erobern. Im Finale blieb ihm die die letzte Rose versagt. Kleiner Trost: RTL2 ernannte ihn zum "Bachelorette-Gentleman".

Vor seiner langsam in Fahrt kommenden Laufbahn als Reality-TV-Teilnehmer arbeitete Lukas Baltruschat als Personal Trainer. Dieses Feld beackert er nach wie vor sehr eifrig, wie man zahlreichen Posts in den sozialen Medien entnehmen kann. Besonders auf Instagram ist Lukas Baltruschat aktiv. Neben seinen Sportbeiträgen bietet er auch Online-Coaching an. Der durchtrainierte Fitnesstrainer macht in fast allen Disziplinen eine gute Figur - ob beim Krafttraining, Boxen, Calisthenics oder Schwimmen.

"Kampf der Realitystars"-Kandidat Lukas Baltruschat verlor nach einem Unfall fast sein Bein

Der Hamburger liebt den Sport, nicht ohne Grund hat er ihn sogar zu seinem Beruf gemacht. Als Personal Trainer bringt Lukas seine Kunden gehörig ins Schwitzen.

Das Thema Sport - und Gesundheit im Allgemeinen - liegt ihm spätestens seit einem Motorradunfall im Jahr 2015 besonders am Herzen. Der "Realitystars"-Kandidat lag damals laut RTL schwer verletzt zwei Monate in einer Klinik und hätte fast ein Bein verloren. Heute blickt er auf diese harte Zeit dankbar zurück, weil sie ihn mental ein gutes Stück weitergebracht hat.

Im Frühjahr 2023 ist Lukas Baltruschat nun also bei der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" dabei. Dort ringt er gegen Promis wie "Köln 50667"-Star Jay Sirtl, Sängerin Daisy Dee, DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik und Model Giulia Siegel um den Titel "Realitystar 2023". Und, nicht zu vergessen: Auch ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gilt es abzustauben.