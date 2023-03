"Luther: The Fallen Sun": Start, Handlung und Besetzung des Netflix-Films

"Luther: The Fallen Sun" ist die Filmadaption der Crime-Serie "Luther". Hier erfahren Sie alles rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream des Films.

Nach dem Serienhit kommt nun mit "Luther: The Fallen Sun" auch eine Filmadaption der Geschichte rund um Detective John Luther in die Kinos und ins Streaming-Angebot. Dass es soweit kommen konnte, hat die Serie ihren Fans zu verdanken. Diese sind auch nach bereits fünf sehr erfolgreichen Staffeln (elf Emmy-Nominierungen) noch begeistert von den Charakteren der Show. Die Filmadaption erlaubt nun einen neuen Blickwinkel und eine neue Darstellung der Welt von "Luther".

Der Erfolg der Serie hängt maßgeblich an der Darstellung von Hauptcharakter John Luther durch den Schauspieler Idris Elba. Selbstverständlich ist er auch in der Verfilmung der Geschichte mit dabei. Wer sonst noch mitspielt und was die Handlung der Filmadaption der Serie ist, erfahren Sie hier.

"Luther: The Fallen Sun": Start des Film im Kino - Stream bei Netflix ab 10. März 2023

Ihr Debüt feierte die Serie im Jahr 2010. Jetzt, mehr als zehn Jahre später, hat sie es auch auf die große Kino-Leinwand geschafft. Bereits seit dem 24. Februar ist "Luther: The Fallen Sun" in ausgewählten Kinos zu sehen. Das reicht heutzutage aber meist nicht mehr aus, um mit Filmen wirklich Geld zu verdienen. Im Zeitalter des Streaming will das Publikum auch die neuesten Filme möglichst sofort zuhause auf dem Sofa anschauen können. Dementsprechend lässt auch die Streaming-Premiere von "Luther: The Fallen Sun" nicht lange auf sich warten. Das globale Publikum kann den Film bereits ab dem 10. März ganz bequem zu Hause bei Netflix streamen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Das ist die Handlung von "Luther: The Fallen Sun"

Im Zentrum der Handlung der ursprünglichen Serie steht Detective John Luther, der als genialer Ermittler Kriminalfälle in London aufklärt. Seine Methoden sind dabei jedoch keineswegs orthodox, er übertritt durch seinen Übereifer auch gern die moralischen und gesetzlichen Grenzen bei seiner Arbeit. Sein Privatleben leidet darunter, seine Frau verlässt ihn. Alles, das er noch hat, ist seine Arbeit.

Doch seine gesetzeswidrige Vorgehensweise holt ihn irgendwann ein. In "Luther: The Fallen Sun" ist der einstige Detective im Gefängnis und büßt seine Strafe ab. Doch auch hinter Gittern kommt er nicht zur Ruhe. Im Fernsehen verfolgt er die Taten eines Cyber-Kriminellen und versucht, den Fall zu lösen. Aus dem Gefängnis heraus stellt sich das zunächst gar nicht so einfach dar, doch Luther findet auch hier eine Lösung.

Die Besetzung von "Luther: The Fallen Sun" - Das sind die Schauspieler im Cast des Films

Die Hauptrolle des John Luther übernimmt auch in "Luther: The Fallen Sun" Idris Elba. Für seine Darstellung des genialen aber unberechenbaren Detectives wurde der Schauspieler bereits vier Mal für einen Emmy-Award nominiert. Neben dem Preisgekrönten Elba spielen aber auch noch einige weitere bekannte Namen in dem Film mit. Die wichtigsten davon haben wir Ihnen hier zusammengetragen:

Lesen Sie dazu auch

Cynthia Erivo spielt " Odette Raine ": Die Schauspielerin ist eine der ganz großen. Sie hat nicht nur einen Emmy, sondern auch einen Tony-Award gewonnen und wurde bereits mehrfach für einen Oscar-Nominiert.

Die Schauspielerin ist eine der ganz großen. Sie hat nicht nur einen Emmy, sondern auch einen Tony-Award gewonnen und wurde bereits mehrfach für einen Oscar-Nominiert. Andy Serkis spielt " David Robey ": Als Schauspieler wurde er durch seine umwerfende Rolle als Gollum in "Der Herr der Ringe " bekannt. Auch als Regisseur konnte er große Erfolge verbuchen, etwa 2021 mit "Venom: Let There Be Carnage".

Als Schauspieler wurde er durch seine umwerfende Rolle als Gollum in "Der " bekannt. Auch als Regisseur konnte er große Erfolge verbuchen, etwa 2021 mit "Venom: Let There Be Carnage". Hattie Morahan spielt " Corinne Aldrich ": Sie ist bekannt für ihre Rollen in Verfilmungen von großen Werken der Literaturgeschichte. Von Sheakespears "Was ihr wollt" über "Sinn und Sinnlichkeit" von Jane Austen bis hin zu "Der Idiot" von Dostojewski.

Sie ist bekannt für ihre Rollen in Verfilmungen von großen Werken der Literaturgeschichte. Von Sheakespears "Was ihr wollt" über "Sinn und Sinnlichkeit" von bis hin zu "Der Idiot" von Dostojewski. Dermot Crowley spielt "Schenk": Er hatte schon Rollen in absoluten Klassikern der Filmgeschichte wie "Die Rückkehr der Jei-Ritter" und " James Bond 007: Octopussy". Er wäre um ein Haar sogar als " Doctor Who " gecastet worden.

Er hatte schon Rollen in absoluten Klassikern der Filmgeschichte wie "Die Rückkehr der Jei-Ritter" und " 007: Octopussy". Er wäre um ein Haar sogar als " " gecastet worden. Lauryn Ajufo spielt "Anya": Sie ist eine Nachwuchsschauspielerin und neben all den alten und bekannten Gesichtern jemand neues, der noch nicht in vielen Kinofilmen mitgespielt hat. Ihr Talent beweist sie neben " Luther : The Fallen Sun " auch in der Serie "The Fuck It Bucket".

Der offizielle Trailer zu "Luther: The Fallen Sun"

Auch wenn der Film auf der bereits existierenden Serie "Luther" beruht, so ist er doch auch für Zuschauer gedacht, die mit der Geschichte bislang nicht in Berührung gekommen sind. Wer also noch nicht weiß, was ihn bei "Luther" erwartet, der kann sich hier mit dem Trailer einen ersten Eindruck davon machen: