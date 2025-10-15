„Mälzers Meisterklasse“: Wann startet die Kochshow?

Profikoch Tim Mälzer sucht im Rahmen des neuen Koch-Formats „Mälzers Meisterklasse“ nach dem ultimativen Charakterkoch von morgen, der sich von der breiten Masse abhebt. Unter zwölf Gastro-Profis, ausgebildeten Köchen und talentierten Autodidakten möchte er jemanden finden, der erinnerungswürdige und bemerkenswerte Teller kreiert. Tim Mälzer bestärkt seine zwölf Schützlinge darin, eine persönliche kulinarische Handschrift zu entwickeln, zu perfektionieren und den eigenen Geschmack unverkennbar zu machen. Wer das am eindrucksvollsten schafft, gewinnt am Ende die Meisterklasse.

Das Konzept von „Mälzers Meisterklasse“ sieht wie folgt aus: In jeder Folge stellt der Spitzenkoch höchstpersönlich die Teilnehmenden vor neue kulinarische Herausforderungen. Am Ende einer jeden Episode muss mindestens ein Talent die Meisterklasse nach einer alles entscheidenden „Zweiten-Chance“-Runde verlassen. Bei jeder seiner Entscheidungen zieht Tim Mälzer das Fachwissen von Jan Hartwig (3 Michelin-Sterne) zurate, der schließlich final darüber bestimmt, wer bleiben darf und wer sich aus der Show verabschieden muss. Neben einem Preisgeld von 50.000 Euro erwartet die Siegerin oder den Sieger ein exklusives Mentorship durch Tim Mälzer. Zudem fordert Letzterer die Gewinnerin oder den Gewinner von „Mälzers Meisterklasse“ bei „Kitchen Impossible“ heraus.

Wann genau ist der Start von „Mälzers Meisterklasse“? Wie lauten die Sendetermine und wer sind die Teilnehmer der Kochshow? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Start von „Mälzers Meisterklasse“: Wann beginnt das Koch-Format?

Von offizieller Seite wurde bereits ein konkretes Datum für den Start von „Mälzers Meisterklasse“ genannt: Demnach startet das Koch-Format am Dienstag, dem 4. November 2025, ab 20.15 Uhr bei VOX. Auf der Streaming-Plattform RTL+ sollen die insgesamt sechs Folgen bereits im Vorfeld zur Verfügung stehen.

Sendetermine von „Mälzers Meisterklasse“: Wann läuft die Koch-Show?

Wenn man einen Blick auf das Startdatum wirft und berücksichtigt, dass es sechs Episoden von „Mälzers Meisterklasse“ gibt, ergeben sich daraus folgende Sendetermine:

Folge 1: Dienstag, 4.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 2: Dienstag, 11.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 3: Dienstag, 18.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 4: Dienstag, 25.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 5: Dienstag, 2.12.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 6: Dienstag, 9.12.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Wer sind die Teilnehmer bei „Mälzers Meisterklasse“?

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei „Mälzers Meisterklasse“ mit dabei:

Alexander Högner (31), ist Koch seit 16 Jahren

Andita Schirmacher (48), gibt Kochkurse mit Fokus auf die indonesische Küche

Christina Steindl (34), aufgewachsen in einer Gastronomen- und Hotellerie-Familie

Gabriel Arendt (48), bekam das Kochen von seinem Vater beigebracht

Kai Birmanns (26), ging mit 14 Jahren freiwillig in ein Internat in Innsbruck, um dort eine Kochlehre abzuschließen

Luisa Jordan (29), zelebriert Länderküchen aus aller Welt – vor allem den Orient und seine intensiven Gewürze

Monika Schuster (55), ist ausgebildete Hochfachfrau, Küchenmeisterin und Diätköchin

Philipp Zitterbart (36), Content Creator und Presenter bei Instagram, TikTok und chefkoch.de

Sunil Prajapati (33), entschied sich 2016 für eine Ausbildung zum Koch

Serena Loddo (33), kommt ursprünglich aus Sardinien und betreibt eine eigene Pasta-Manufaktur

Clara Hunger (30), bekam erste Kocherfahrungen durch ihre Großmutter vermittelt

Gina Diller (42), gelernte Hotelfachfrau und Gründerin der „Perfectory“ Eventagentur

Igor Kazakov (26), machte ein Küchen-Praktikum in der 8. Klasse

Jonas Straube (34), träumt davon, sich mit einer Imbissbude selbstständig zu machen

Tobias Meier (25), verarbeitet besonders gerne japanische Produkte sowie viel Fisch und Krustentiere, aber auch Fleisch

Übertragung von „Mälzers Meisterklasse“ im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, wird das Koch-Format mit Tim Mälzer bei VOX übertragen – dementsprechend gibt es die einzelnen Folgen kostenlos im Free-TV zu sehen. Wer die moderne Variante bevorzugt, kann RTL+ nutzen, um die Episoden online zu streamen. Das Basisangebot von RTL+ ist kostenlos, wer jedoch uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche oder alle Inhalte haben möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement.

Gibt es eine Wiederholung von „Mälzers Meisterklasse“?

Über eine Wiederholung der Folgen im linearen Fernsehen ist bislang nichts bekannt. Wer eine Episode von „Mälzers Meisterklasse“ verpasst hat, kann sie aber problemlos über RTL+ nachträglich abrufen. Die Folgen der Sendung stehen dort sowohl vor als auch nach der Ausstrahlung im Free-TV zur Verfügung.