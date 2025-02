„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025: Übertragung heute und alle Infos zur Besetzung

2025 feiert „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ den 70. Geburtstag. 1955 wurde die Fastnachtssitzung erstmals im Fernsehen ausgestrahlt – eine Premiere des damaligen Südwestfunks. Ein besonderer Moment in der Geschichte der Übertragung war die Sitzung von 1964. Hier trat Ernst Neger auf und sang zum ersten Mal „Humba Täterä“. Das Publikum war begeistert und die Stimmung im Saal war so gut, dass mehrere Zugaben gefordert wurden. Die Folge: Die Sendung überschritt die geplante Sendezeit um eine Stunde und erreichte mit einem Marktanteil von 89 Prozent die höchste Einschaltquote, die je gemessen wurde.

Die Veranstalter möchten das 70. Jubiläum von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025 gebührend würdigen. Dabei gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit bekannten Persönlichkeiten der Mainzer Fastnacht, darunter der Bote vom Bundestag, Prinz Bibi, Rolf Braun sowie Fraa Babbisch und Fraa Struwwelisch. Die Figuren werden von bekannten Akteuren aus der Region wie Johannes Bersch, Heininger und Schier verkörpert.

Sie möchten mehr zu „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025 erfahren? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin, Besetzung und Wiederholung.

Termin von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025

„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ wird heute live und wie gewohnt aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz übertragen. Die Fastnachtssitzung ist am Freitag, dem 28. Februar 2025, ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Übertragung von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025 heute im TV und Stream

Am 17. Februar 1955 sendete die ARD erstmals „Mainz wie es singt und lacht“ im Fernsehen. 1968 strahlte dann auch das ZDF die Veranstaltung „Mainz bleibt Mainz“ zum ersten Mal in Farbe aus. 1973 einigten sich ARD und ZDF darauf, die Sitzung jährlich im Wechsel zu übertragen.

2025 übernimmt die ARD die Übertragung im TV und Stream. Heute am 28. Februar 2025 um 20.15 Uhr wird „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ nicht nur im TV, sondern auch kostenlos im Livestream der ARD ausgestrahlt.

Besetzung bei „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025: Wer ist dabei?

Im Rahmen der Mainzer Fastnacht treten verschiedene Künstler und Gruppen auf. Jürgen Wiesmann, Markus Schönberg, Kati Greule, Alexander Leber sowie das Duo Christian Schier und Martin Heininger sind mit ihren Programmen vertreten. Johannes Bersch tritt als „Shirin Davids Cousine“ auf und die Korporationen MCV, MCC, GCV und KCK gestalten anlässlich des Jubiläums von „70 Jahre ‚Mainz bleibt Mainz‘“ einen Rückblick, der sowohl traditionelle als auch neue Elemente enthält.

Musikalisch präsentieren zu Beginn der Sitzung Kathrin Dohle, Thomas Neger und das Duo Dobbelbock ein Medley zum Jubiläum. Die Gruppe „Handkäs un sei Mussig“ führt den aktuellen Fastnachtshit „Die Fee von gestern Nacht“ auf, und die Sängerin Laura Müller gibt ihr Debüt mit dem Song „Empire State of Mainz“. Die Gesangsgruppe „Schnorreswackler“ trägt ein ebenfalls zum musikalischen Programm bei. Margit Sponheimer wird ihren bekannten Titel „Am Rosenmontag bin ich geboren“ singen. Den Abschluss gestalten die Mainzer Hofsänger, begleitet vom MCV-Hofballett.

Ein besonderer Fokus liegt in Mainz traditionell auf der politisch-literarischen Fastnacht. 2025 wird diese durch Florian Sitte in seiner Rolle als „Till“, Johannes Bersch als „Moguntia“ und Lars Reichow als „Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften“ vertreten.

Das sind alle Mitwirkenden der Fastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025 noch einmal in der Übersicht:

Sitzungspräsident

Adi Guckelsberger

Stellvertreter: Sebastian Grom

Kapelle

Soundcheck (Leitung unter Fred Hawryluk)

Politikvortrag

Thomas Becker („Der Motivationsberater“)

Johannes Bersch („Moguntia“)

Lars Reichow („Anchorman der Fastnachtsthemen“)

Florian Sitte, Protokoll („Till“)

Kokolores

Johannes Bersch („Shirin Davids Cousine”)

Katharina Greule („Kati von der Kita“)

Martin Heininger und Christian Schier (“Halsbandsittiche mit Migrationshintergrund“)

Alexander Leber („Meenzer Polizist“)

Markus Schönberg („Ignaz mit de Schoppestang“)

Jürgen Wiesmann („Ernst Lustig“)

Alle beteiligten Korporationen („KI-Fastnacht: 70 Jahre ‚Mainz bleibt Mainz‘“)

Musik

Kathrin Dohle, Thomas Neger, Dobbelbock und Ballett („70 Jahre-Medley“)

Handkäs un sei Mussig („Die Fee von gestern Nacht“)

Die Mainzer Hofsänger („Potpourri“ und „Großes Finale“)

Laura Müller („Empire state of Mainz“)

Die Schnorreswackler („Musikalisches Blumenbeet am Rosenmontag“)

Margit Sponheimer („Am Rosenmontag bin ich geboren“)

Tanz

Gardeballett der Füsiliergarde

MCV-Hofballett

Showtanzgruppe Fantasy

„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2025: Die Fastnachtssitzung in der Wiederholung sehen

Für alle, die am 28. Februar keine Zeit haben, „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ live zu verfolgen, bietet der SWR einen Alternativtermin an. Am Dienstag, dem 4. März 2025, um 20.15 Uhr, gibt es die Karnevalssendung dort noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Ansonsten steht die neuste Ausgabe von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ kostenfrei in der ARD-Mediathek zur Verfügung.