Gäste bei "Maischberger": Heute geht es um den Krieg in der Ukraine

Die Gäste der Talkshow "Maischberger" reden heute Abend am 8. Februar 2023 auch über das Thema Krieg in der Ukraine. Hier erfahren Sie, wer dabei ist.

Die Talkshow " Maischberger" meldet sich nach drei Wochen Pause zurück: Heute am 8. Februar 2023 reden die Gäste unter anderem über den Krieg in der Ukraine - es geht aber auch um ein ganz anderes Thema. Hier finden Sie die Vorschau zur Sendung, die ab 22.50 Uhr in der ARD und anschließend als Wiederholung in der Mediathek zu sehen ist.

Thema bei "Maischberger" heute am 8. Februar 2023

Bei seinem Besuch in der Ukraine hat Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag weitere Kampfpanzer zugesagt. Ein Thema bei "Maischberger" heute Abend ist, ob der Westen nun Kriegspartei wird. Die Ukraine fordert schließlich auch Kampfjets.

Über diese Fragen diskutieren zwei Gäste von Sandra Maischberger, die dazu eine sehr unterschiedliche Meinung haben: Gerhart Baum von der FDP und Sarah Wagenknecht von der Linkspartei.

Ein ganzes anderes Thema in der Talkshow: Sandra Maischberger hat auch Komiker Helge Schneider zu Gast. Sie redet mit ihm unter anderem über seine neue Tour. Außerdem dabei sind Cherno Jobatey, Dagmar Rosenfeld und Markus Feldenkirchen. Sie begleiten die Sendung mit Kommentaren und Erklärungen.

"Maischberger" heute: Gäste am 8. Februar 2023

Das sind die Gäste bei der ARD-Talkshow "Maischberger" heute Abend noch einmal im Überblick:

Gerhart Baum ( FDP ): ehemaliger deutscher Innenminister

ehemaliger deutscher Innenminister Sahra Wagenknecht (Linke): Politikerin und Autorin

Politikerin und Autorin Helge Schneider : Komiker, Musiker und Schauspieler

Komiker, Musiker und Schauspieler Cherno Jobatey : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin der Welt am Sonntag

Chefredakteurin der Markus Feldenkirchen : Spiegel-Autor

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger brach ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München nach nur drei Tagen ab und konzentrierte sich lieber auf die Praxis. Sie begann als Moderatorin beim Radio-Sender Bayern 2. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie dann zum Fernsehen und arbeitete zuerst für Tele 5, später dann auch für Vox, RTL und n-tv zu sehen. Ihre eigene Talkshow in der ARD moderiert sie seit 2003.

Übertragung von "Maischberger" heute im TV und Live-Stream

Die aktuelle Sendung der Talkshow "Maischberger" ist heute am 8. Februar 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es gibt aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV. Das Erste bietet auch auf der eigenen Seite einen Live-Stream an, der kostenlos ist.

"Maischberger" vom 8. Februar 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Wer die aktuelle Folge von "Maischberger" im Fernsehen verpasst, kann sie auch online in der Mediathek der ARD nachholen. Außerdem gibt es mehr als nur eine Wiederholung im TV.

Das sind die Termine:

9. Februar 2023, 0.25 Uhr, WDR

9. Februar 2023, 3.20 Uhr, ARD

9. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

10. Februar 2023, 1.10 Uhr, 3sat

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" geht in der Regel dienstags und mittwochs um 22.50 oder 22.55 Uhr auf Sendung. Für die nächste Woche ist keine Pause oder Verschiebung angekündigt.

Das sind die Sendetermine mit Sendezeit der nächsten Folgen:

08.02.2023, ab 22.55 Uhr

14.02.2023, ab 22.55 Uhr

15.02.2023, ab 22.50 Uhr

