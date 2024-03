"Maischberger" gestern am 6.3.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" gestern am 6.3.24 nahmen sich unter anderem prominente Politiker aktuelle Themen vor. Hier erfahren Sie, wer dabei war und worum es ging.

Sechs Gäste waren in der Talkshow " Maischberger" gestern Abend dabei. Sie diskutierten über zwei unterschiedliche Themen.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Sendung mit Sandra Maischberger, die am 6.3.24 ab 23 Uhr zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 6.3.24

Drei Politiker in den Gesprächen und drei Journalisten als Kommentatoren - so setzt sich die Runde zusammen. Das waren die Gäste bei "Maischberger" gestern Abend wie der Sender sie angekündigt hat:

Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Ralf Stegner ( SPD ): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses

Mitglied des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen ( CDU ): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses

Mitglied des Auswärtigen Ausschusses Oliver Welke : Moderator von Sendungen wie der heute-show

Moderator von Sendungen wie der Hannah Bethke : Welt-Journalistin

Welt-Journalistin Markus Feldenkirchen : Spiegel-Autor

Thema bei "Maischberger" gestern am 6.3.24

Im ersten Gespräch der Talkshow spricht Sandra Maischberger mit der Grünen-Parteivorsitzenden Ricarda Lang. Dabei soll es um die aggressiven Proteste gegen die Partei gehen, aber auch um den Dauerstreit in der Ampel-Regierung. Ricarda Lang wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Ich glaube, als Ampel haben wir ein Problem und das ist, dass wir zwar auf der Stecke vieles gemeinsam hinbekommen, uns dabei aber häufig gegenseitig ein Bein stellen."

Mit Ralf Stegner von der SPD und Norbert Röttgen von der CDU diskutieren außerdem zwei Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses miteinander. Dabei geht es um die Abhör-Affäre bei der Bundeswehr und allgemein um die diskutierte Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine, die Bundeskanzler Olaf Scholz ablehnt.

Norbert Röttgen greift den Kanzler in der Ankündigung zur Sendung mit deutlichen Worten an: "Für die Lieferung von Taurus ist keine deutsche Beteiligung notwendig. Die Aussage des Kanzlers ist faktisch falsch und das weiß er auch." Der SPD-Politiker Ralf Stegner sagt hingegen: "Mit einem anderen Bundeskanzler wären wir womöglich längst Kriegspartei. Olaf Scholz handelt besonnen."

Oliver Welke, Hannah Bethke und Markus Feldenkirchen begleiten die Sendung. Sie erklären und kommentieren, diskutieren aber auch mit.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" war gestern am 6.3.2024 ab 23 Uhr in der ARD zu sehen und startete damit ein paar Minuten später als sonst. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 6.3.24 gibt es zwei Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen nicht in der ARD, sondern auf anderen Sendern. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 798:

06.03.2024, 23.00 Uhr: ARD

07.03.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

08.03.2024, 00.40 Uhr: 3Sat

Außerdem stehen alle Folgen von "Maischberger" nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD bereit. Dort können sie im Online-Stream nachgeholt werden.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Aber dem 8. April läuft die Talkshow sogar dreimal in der Woche: Dann ist sie auch montags zu sehen. Rund um Ostern 2024 gibt es vorher aber erst einmal eine kurze Pause. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

06.03.2024, 23.00 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

09.04.2024, 23.05 Uhr

10.04.2024, 22.50 Uhr

(sge)