Gäste bei "Maischberger": Gestern ging es auch um Lützerath

Bei "Maischberger" gestern am 11. Januar 2023 diskutieren die Gäste wieder über aktuelle Themen. Unter anderem ging es um den Ort Lützerath, der dem Braunkohle-Abbau weichen muss.

Die Stimmung in Lützerath ist aufgeheizt: Der Ort soll für den Abbau von Braunkohle von der Karte verschwinden. Klimaaktivisten wehren sich gegen die Räumung, die nun beginnt. In der Talkshow " Maischberger" gestern am 11. Januar 2023 ging es auch um dieses Thema.

Welche Themen wurden ab 22.50 Uhr in der ARD noch diskutiert? Und wer waren die Gäste von Sandra Maischberger gestern Abend? Hier finden Sie die Vorschau auf die aktuelle Ausgabe.

Thema bei "Maischberger" am 11. Januar 2023

Moderator und Klimaschützer Eckart von Hirschhausen machte bei "Maischberger" gestern seine Meinung zum Abriss von Lützerath klar: Es sei ein fatales Signal.

In der gestrigen Folge ging es aber auch um den Verkehr in Deutschland. Was ist der Plan der Politik, um Probleme wie baufällige Brücken, marode Schienen oder überlastete Flughäfen anzugehen? Diese Fragen stellte Sandra Maischberger dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP.

Mit dabei waren in der Talkshow außerdem Petra Gerster, Jörg Thadeusz und Ulrike Herrmann. Sie diskutierten und kommentierten die aktuellen Themen.

"Maischberger" gestern: Gäste am 11. Januar 2023

Hier geben wir noch einmal einen Überblick über die Gäste, die in der ARD-Talkshow "Maischberger" gestern Abend dabei waren:

Volker Wissing (FDP): Bundesverkehrsminister

Eckart von Hirschhausen: Moderator und Klimaschützer

Petra Gerster: langjährige Moderatorin der "heute"-Nachrichten

Jörg Thadeusz: ARD-Moderator und Autor

Ulrike Herrmann: Wirtschaftskorrespondentin der taz

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist die Gastgeberin der Talkshow - und das schon seit 2003. Ein kurzer Blick auf ihren Werdegang: Die Moderatorin und Journalistin hat ihre Karriere bei Bayern 2 beim Radio begonnen, nachdem sie nach nur drei Tagen ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München abgebrochen hatte. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie zu Tele 5 und damit zum Fernsehen. Danach war sie als Moderatorin auch auf Vox, RTL oder n-tv zu sehen - und bekam schließlich die Talkshow mit ihrem Namen in der ARD.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 11. Januar 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Die Folgen der Talkshow "Maischberger" sind nach der Ausstrahlung im Fernsehen immer noch in der Mediathek der ARD aufrufbar. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im TV. Bei der aktuellen Ausgabe waren es drei:

12. Januar 2023, ab 03.20 Uhr in der ARD

12. Januar 2023, ab 20.15 Uhr auf tagesschau24

13. Januar 2023, ab 01.00 Uhr auf 3Sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" läuft fast jede Woche am Dienstag und am Mittwoch, in der Regel um ungefähr 22.45 Uhr. Abhängig vom weiteren Programm der ARD kann es aber auch später werden. Das sind die nächsten Sendetermine.

11.01.2023, ab 22.50 Uhr

17.01.2023, ab 23.20 Uhr

18.01.2023, ab 22.50 Uhr

