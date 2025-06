„Maischberger“ gestern am 17.6.25: Das waren die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger gilt als eine der profiliertesten Journalistinnen und Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Mit ihrer gleichnamigen TV-Sendung „Maischberger“ ist sie bereits seit 2003 im TV zu sehen und leitet die mit ihren Gästen stattfindenden Diskussionen. Von Sendung zu Sendung ändert sich die Thematik – diese reicht von gesellschaftlichen über politischen hin zu wirtschaftlichen Fragestellungen. In der Sendung von „Maischberger“ am 16.6.25 ging es zum einen um die gegenwärtigen Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich Migration, Integration und Bildung. Zum anderen fand auch die außenpolitische Ausrichtung der SPD Gehör.

Gestern Abend am Dienstag, dem 17.6.25, lief „Maischberger“ wieder mit einer neuen Ausgabe im TV. Um welches Thema sich die Sendung drehte und welche Gäste im Studio waren, all das erfahren Sie in diesem Artikel.

Um welches Thema ging es gestern am Dienstag bei „Maischberger“?

Der thematische Schwerpunkt für die gestrige Sendung am Dienstag, dem 17. Juni 2025, war zweigeteilt. Im Fokus standen unter anderem die umstrittene Abschiebepraxis des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Dabei kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen. Auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden bereits mit dieser Praxis konfrontiert, wie einer der Gäste der gestrigen Sendung geschildert hat.

Auf der anderen Seite stand ein Thema auf dem Programm, das in den letzten Monaten den gesellschaftlichen Diskurs essenziell bestimmt hat: die Rezession der deutschen Wirtschaft und die Frage, wie ökonomischer Aufschwung generiert werden kann. Demnach wurde auf die Entwicklungsperspektiven der deutschen Wirtschaft mit Hoffnung geschaut, aber auch Kritik an den Bürgerinnen und Bürger Deutschland laut: So stellte einer der Gäste die These auf, die Deutschen seien ein verwöhntes Volk, das sich eher auf den Staat verlasse, als selbst Initiative zu ergreifen für die Zukunft der Gesellschaft.

„Maischberger“: Das waren die Gäste gestern am 17.6.25

Am gestrigen Abend hatte Sandra Maischberger sechs Gäste in ihre Sendung eingeladen. Um wen es sich dabei handelte, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Sandra Navidi : Autorin

Fabian Schmidt : Deutscher Staatsbürger, der zwei Monate in US-Abschiebehaft saß

Roland Berger : Unternehmens- und Politikberater

Matthias Deiß : Stellvertretender Leiter des ARD -Hauptstadtstudios in Berlin

Katharina Hamberger : Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks

Hans-Ulrich Jörges : Kolumnist und Journalist

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Live-Stream

Die Talkshow „Maischberger“ lief gestern Abend am 17. Juni 2025 um 22.50 Uhr im linearen Fernsehprogramm der ARD. Sollten Sie im TV nicht eingeschaltet haben können, dann konnten Sie alternativ auf den kostenfreien Live-Stream zurückgreifen.

„Maischberger“: Gibt es eine Wiederholung im TV und in der Mediathek?

Im Anschluss an die Ausstrahlung werden stets die jeweiligen Ausgaben in der ebenfalls kostenfreien ARD-Mediathek hochgeladen. Dort können Sie die Folgen dann unbegrenzt oft abrufen. Aber auch im linearen TV-Programm werden Wiederholungen zur gestrigen „Maischberger“-Ausgabe vom 17. Juni 2025 ausgestrahlt. Wann die Sendetermine laufen, das erfahren Sie hier:

Mittwoch, 18. Juni 2025 um 01.00 Uhr ( 3sat )

Mittwoch, 18. Juni 2025 um 01.50 Uhr ( ARD )

Mittwoch, 18. Juni 2025 um 20.15 Uhr ( tagesschau2 4)