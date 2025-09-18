"Maischberger" gestern am 17.9.25: Das waren die Gäste und das Thema

Seit vielen Jahren steht Sandra Maischberger für fundierte Gespräche über gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen. Im Jahr 2003 startete die erfahrene Journalistin ihre eigene Talkshow in der ARD, die zunächst unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“ ausgestrahlt wurde. 2016 erhielt das Format eine inhaltliche Neuausrichtung und wurde in „Maischberger“ umbenannt. Seither hat sich die Sendung zu einer etablierten Plattform für offene und mitunter kontroverse Debatten entwickelt. Unterschiedliche Standpunkte treffen hier gezielt aufeinander. Dabei ist Widerspruch ein ausdrücklicher Teil des Konzepts. Heute zählt „Maischberger“ zu den zentralen Formaten im Bereich der politischen Talkshows im deutschen Fernsehen. Mit ihrer Auswahl an Themen und ihrer Art der Gesprächsführung trägt Sandra Maischberger maßgeblich zur öffentlichen Meinungsbildung bei.

Welche Gäste waren am 17. September 2025 im Studio zugegen? Worüber wurde diskutiert? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Thema bei „Maischberger“ gestern am 17.9.25

In der gestrigen Sendung besprach Sandra Maischberger drei Oberthemen mit ihren Gästen. Im ersten Themenblock wurden die Themen Haushalt und die Neujustierung der Energiepolitik besprochen. Dabei kamen zwei Vertreterinnen der Politik zur Sprache. Im zweiten Themenblock ging es um die politische Radikalisierung in den USA, Europa und Deutschland. Zu diesem Thema äußerte sich ein Sicherheits- und Extremismusexperte. Dieser sagte: „So sehr man die Rechtspopulisten kritisiert, auch die demokratischen Parteien müssen sich am Riemen reißen und auch bei den Themen liefern, wo den Leuten der Schuh drückt.“ Das Geschehen der Sendung wurde wie immer von einer Gruppe Journalisten kommentiert.

„Maischberger“: Gäste gestern am 17.9.25

Für die gestrige Sendung wurden insgesamt sechs Gäste ins Studio eingeladen. Teil der Talkrunde mit Sandra Maischberger waren:

Gitta Connemann: CDU-Politikerin, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium

Katharina Dröge: Fraktionsvorsitzende der Grünen

Peter Neumann: Sicherheits- und Extremismusexperte

Petra Gerster: langjährige Moderatorin der ZDF-„heute“-Nachrichten

Hans-Ulrich Jörges: Kolumnist und Journalist

Kristina Dunz: stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Livestream

Im Normalfall läuft die Talkshow „Maischberger“ am Abend zwischen 22 und 23 Uhr auf der ARD. Die gestrige Episode vom 17. September 2025 startete um 22.50 Uhr. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen, besteht wie immer die Möglichkeit, die Folge über den sendereigenen Live-Stream zu verfolgen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die Episode am 17. September verpasst haben, besteht noch kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung werden alle Folgen in der ARD-Mediathek hinterlegt und können dort kostenfrei gestreamt werden. Zudem wird die neueste Ausgabe gleich mehrmals im klassischen Fernsehprogramm wiederholt. Sie läuft erneut am:

Donnerstag, 18. September 2025, 0.55 Uhr - WDR

Donnerstag, 18. September 2025, 3.05 Uhr - ARD

Donnerstag, 18. September 2025, 21 Uhr - tagesschau24

Freitag, 19. September 2025, 0.40 Uhr - 3sat

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Hier finden Sie einen Überblick der kommenden Sendetermine:

Dienstag, 23. September 2025, 22.50 Uhr - ARD

Mittwoch, 24. September 2025, 22.50 Uhr - ARD

Dienstag, 30. September 2025, 22.50 Uhr - ARD