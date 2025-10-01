„Maischberger“ gestern am 30.9.25: Das waren die Gäste und das Thema

Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger moderiert seit vielen Jahren die politische Talkshow „Maischberger“ im Ersten. Das Format begann 2003 unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“ und erhielt 2016 den neuen kompakten Namen „Maischberger“. In der Sendung diskutieren regelmäßig Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur über aktuelle Themen.

Auch am gestrigen Dienstag wurde eine neue Ausgabe von „Maischberger“ in der ARD ausgestrahlt. Alle wichtigen Informationen zu den Themen und den eingeladenen Gästen finden Sie in diesem Artikel.

„Maischberger“: Gäste gestern am 30.9.25

Sandra Maischberger hatte die folgenden sieben Gäste zu ihrer Sendung ins Studio eingeladen:

Philipp Amthor (CDU): parlamentarischer Staatssekretär

Ines Schwerdtner (Die Linke): Parteivorsitzende

Rüdiger von Fritsch: ehemaliger Botschafter in Moskau

Bryan Lanza: ehemaliger Trump-Berater

Bettina Böttinger: Moderatorin

Helene Bubrowski: Table.Briefings

Christoph Schwennicke: t-online

Thema bei „Maischberger“ gestern am 30.9.25

In der ARD-Talksendung „Maischberger“ brachte die Moderatorin gestern zwei aktuelle politische Fragestellungen auf die Bühne. Im ersten Abschnitt widmete sich die Runde den Reformen in der Sozialpolitik. Zu Gast waren Philipp Amthor, parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium, und Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke. Gemeinsam erörterten sie Ideen und Konfliktlinien bei möglichen Veränderungen im Sozialsystem.

Der zweite Themenblock fokussierte sich auf die internationale Bühne: Die Auswirkungen von Russlands hybriden Kriegsmethoden sowie die Ukraine-Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump standen dabei zur Debatte. Zu diesem Zweck wurden Rüdiger von Fritsch, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau, und Bryan Lanza, republikanischer Politikstratege und ehemaliger Berater Trumps, als Gesprächspartner eingeladen.

Außerdem waren drei Medienvertreter gestern Abend an der Einordnung und Kommentierung der Diskussionen beteiligt. Die Moderatorin Bettina Böttinger, die Chefredakteurin von Table.Briefings, Helene Bubrowski, sowie Christoph Schwennicke aus der Chefredaktion von t-online.

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Livestream

Die Talksendung „Maischberger“ wurde im Ersten ausgestrahlt. Die gestrige Ausgabe begann um 22.50 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen bot die ARD auch einen Livestream an, über den die Sendung online verfolgt werden konnte.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die neue „Maischberger“-Ausgabe nicht live verfolgen konnte, hat die Möglichkeit, sie in der ARD-Mediathek abzurufen. Dort steht die Folge kostenlos und jederzeit zum Streamen bereit. Zusätzlich wird die Ausgabe im linearen Fernsehen mehrfach wiederholt. An diesen Terminen gibt es Folge 898 von „Maischberger“ noch einmal in der Wiederholung zu sehen:

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 2.35 Uhr: ARD

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 20.30 Uhr: tagesschau24

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

In dieser Woche werden zwei neue Folgen von „Maischberger“ veröffentlicht: Eine am Dienstag, und die andere am Mittwochabend. Für die kommende Woche sind insgesamt drei neue Ausgaben geplant. Hier haben wir die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ für Sie im Überblick:

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD

Montag, 6. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD