„Maischberger“ gestern am 11.12.24: Das waren die Gäste und das Thema

Als Sandra Maischberger gestern Abend auf Sendung ging, hatte sie fünf Gäste im Studio. Die redeten über zwei verschiedene Themen. Worum ging es in der ARD-Talkshow und wer war dabei?

Hier bekommen Sie die aktuellen Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am 11.12.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war. Hier geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Wiederholung, die Übertragung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 11.12.24

Sandra Maischberger hat in der aktuellen Sendung einen berühmten Popstar zu Gast: Sänger Robbie Williams ist dabei. Außerdem spricht die Moderatorin mit einem Ministerpräsidenten.

Das waren die Gäste bei „Maischberger“ gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Winfried Kretschmann (Grüne): Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Robbie Williams: britischer Sänger und Entertainer

Joachim Llambi: Fernsehmoderator

Kristina Dunz: stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland

Sonja Zekri: Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung

Themen bei "Maischberger" gestern am 11.12.24

Mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht Sandra Maischberger über eine mögliche Koalition aus Union und Grünen auf Bundesebene, die nach der Bundestagswahl 2025 möglich sein könnte. Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat die nicht ausgeschlossen, auch wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sein Veto dagegen einlegen will. Winfried Kretschmann wirbt bei „Maischberger“ für solch ein Bündnis. In der Ankündigung zur Sendung wird der Ministerpräsident von Baden-Württemberg so zitiert: „Ich halte dieses Bündnis für einen aussichtsreichen Weg, um Ökonomie und Ökologie zu verflechten.“

Ab Januar läuft „Better Man - Die Robbie Williams Story“ in den Kinos. Nun ist der Popstar schon bei „Maischberger“ zu Gast, die mit ihm über sein Leben und seine Karriere spricht. Dabei geht es um Selbstzweifel, Depressionen und Weltruhm.

Der Fernsehmoderator Joachim Llambi und die Journalistinnen Kristina Dunz und Sonja Zekri begleiteten die Sendung und kommentierten die Gespräche.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" war gestern am 11.12.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es wurde auch ein Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 11.12.24 läuft noch drei weitere Male im Fernsehen. Die Wiederholungen sind dabei auf unterschiedlichen Sendern zu sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 849 mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen:

11.12.2024, 22.50 Uhr: ARD

12.12.2024, 03.20 Uhr: ARD

12.12.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

13.12.2024, 00.55 Uhr: 3Sat

Außerdem werden die "Maischberger"-Folgen immer in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich dann im Online-Stream schauen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist normalerweise am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Nach dem 17. Dezember geht die Talkshow aber erst einmal in die Winterpause. Einige Wochen gibt es dann keine neuen Folgen. Am 21. Januar kehrt „Maischberger“ dann zurück. Hier sehen Sie die nächsten Sendetermine in der Übersicht:

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr, ARD: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr, ARD : Folge 850

Dienstag, 21.01.2024, 22.20, ARD: Folge 851

Mittwoch, 22.01.2024, 22.50 Uhr, ARD : Folge 852

