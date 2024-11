„Maischberger“ gestern am 20.11.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei „Maischberger“ gestern Abend ging es gleich um drei verschiedene Themen – eines davon drehte sich um Gewalt gegen Frauen. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Sendung der Talkshow, die am 20.11.24 etwas früher als gewohnt in der ARD lief.

Wir informieren nicht nur über die Themen und über die Gäste von Sandra Maischberger. Es geht auch um die Sendezeit, die Wiederholungen und die nächstem Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 20.11.24

Insgesamt waren in der aktuellen Folge sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Gesprächen mit Sandra Maischberger dabei.

Das waren die Gäste von „Maischberger“ gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Maria Furtwängler: Schauspielerin

Christina Clemm: Rechtsanwältin für Familienrecht

Armin Laschet (CDU): ehemaliger Parteivorsitzender, ehemaliger CDU-Kanzlerkandidat, früherer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Bob Woodward: US-Journalist

Walter Sittler: Schauspieler

Susanne Gaschke: Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Georg Restle: Redaktionsleiter des WDR -Politmagazins „Monitor“

Themen bei "Maischberger" gestern am 20.11.24

Vor „Maischberger“ lief am 20.11.24 der Film „Bis zur Wahrheit“ in der ARD, bei dem es um die Vergewaltigung der Figur Martina ging, die von Schauspielerin Maria Furtwängler gespielt wird. Die Talkshow führte das Thema danach direkt weiter. Maria Furtwängler sprach dabei mit Rechtsanwältin Christina Clemm über sexualisierte Gewalt gegen Frauen.

Beim zweiten Thema wurde der US-amerikanische Journalist und Autor Bob Woodward zu Donald Trump und dessen Kabinett gefragt. Woodward wurde in der Ankündigung zur aktuellen „Maischberger“-Folge so zitiert: „Es gibt eine geheime Allianz zwischen Trump und Putin, die Putin zu seinem Vorteil zu nutzen wissen wird.“

Und es gab noch ein drittes Thema: Sandra Maischberger sprach mit dem früheren CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet über das Aus der Ampel-Regierung und die Neuwahlen. In aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 lag die Union aus CDU und CSU vorn. In der Ankündigung zur Talkshow nannte der Sender diese Warnung von Laschet: „Wenn die nächste Regierung wieder so auftritt wie die letzte, dann haben wir in vier Jahren die AfD mit unvorstellbaren Prozenten.“

Der Schauspieler Walter Sittler, die Journalistin Susanne Gaschke und der Journalist Georg Restle begleiteten die Sendung und kommentierten die Gespräche.

Talkshow "Maischberger": Übertragung gestern im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ lief am 20.11.24 etwas früher als gewohnt in der ARD: Los ging es um 21.45 Uhr. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur „Maischberger“-Sendung vom 20.11.24 gibt es gleich drei Wiederholungen. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern zu unterschiedlichen Sendezeiten.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen „Maischberger“-Folge 844 im TV mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen:

20.11.2024, 21.45 Uhr: ARD

21.11.2024, 03.20 Uhr: ARD

21.11.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

22.11.2024, 00.55 Uhr: 3Sat

Unabhängig von der Übertragung im Fernsehen lassen sich die „Maischberger“-Sendungen auch in der Mediathek der ARD nachholen. Die Wiederholung steht dort nach der Erstausstrahlung im Stream bereit.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. So wie bei der aktuellen Folge kann es aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Für den 3. Dezember wurde gar keine Folge angekündigt. Das sind die nächsten Sendetermine:

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 844

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Mittwoch, 4.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 847

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 850

(sge)