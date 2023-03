Gäste bei "Maischberger" gestern am 15.3.23: Welche Ampel-Projekte lassen sich finanzieren?

Bei "Maischberger" gestern am 15.3.23 war Christian Lindner einer der Gäste. Hier erfahren Sie, um welches Thema es ging und wer noch dabei war.

Sandra Maischberger und ihre Gäste sprachen gestern am 15.3.23 wieder über aktuelle Themen. Bundesfinanzminister Christian Lindner war nur einer der Gäste, die in der Talkshow dabei waren.

Hier finden Sie die Infos zur Sendung am Mittwoch, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war. Dabei erfahren Sie auch, ob es eine Wiederholung gibt und wie die weiteren Sendetermine aussehen.

"Maischberger" gestern: Gäste am 15.3.23

Hier bekommen Sie zunächst die Übersicht über die Gäste bei "Maischberger" von gestern am 15.3.23. Weiter unten erfahren Sie, über welche Themen sie diskutiert haben.

Christian Lindner : Bundesfinanzminister und FDP-Chef

: Bundesfinanzminister und FDP-Chef Katja Petrowskaja : ukrainische Schriftstellerin und Journalistin

ukrainische Schriftstellerin und Journalistin Wolfgang Ischinger : langjähriger Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz

langjähriger Vorsitzende der Gregor Peter Schmitz : Chefredakteur des Stern

Chefredakteur des Stern Petra Gerster : langjährige Moderatorin der ZDF -"heute"-Nachrichten

langjährige Moderatorin der -"heute"-Nachrichten Matthias Deiß : stellvertretender Leiter des ARD -Hauptstadtstudios

Thema bei "Maischberger" gestern am 15.3.23

Die Bundesregierung streitet aktuell um den Haushalt 2024. Energiewende, Kindergrundsicherung, die Zeitenwende bei der Bundeswehr - die Liste der Projekte und Geldwünsche der Ministerien ist so lang, dass sich die Ampel-Parteien bisher nicht auf die Finanzen verständigen konnten. Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse aber unbedingt einhalten und hat den ersten wichtigen Termin für den Bundeshaushalt 2024 daher verschoben.

Bei "Maischberger" gestern am 15.3.23 wurden laut Ankündigung der ARD unter anderem die Fragen aufgeworfen, wie handlungsfähig die Regierung sei und welche Projekte sich noch finanzieren ließen. Christian Lindner war zu Gast im Studio und hat die Fragen von Sandra Maischberger beantwortet.

Ein anderes Thema in der "Maischberger"-Sendung gestern Abend war der Krieg in der Ukraine. Vor allem um die Stadt Bachmut gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Was bedeutet das für das Land und stehen die Menschen noch hinter Präsident Selenskyj? Darüber diskutierten die ukrainische Journalistin Katja Petrowskaja und Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz.

Außerdem dabei waren Gregor Peter Schmitz, Petra Gerster und Matthias Deiß, die erklärten und diskutierten.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV oder Live-Stream

Die Talkshow "Maischberger" war gestern am 15.3.23 ab 22.50 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Zudem bietet der Sender immer auch online einen Live-Stream an. Der lässt sich einfach auf der Seite der ARD aufrufen.

"Maischberger": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Nach der Ausstrahlung steht die "Maischberger"-Sendung vom 15.3.23 jetzt online in der Mediathek der ARD als Wiederholung bereit. Außerdem gibt es drei Wiederholungen im Fernsehen, von denen drei aber in der Nacht liefen und laufen:

Donnerstag, 16.3.23, 00.30 Uhr: WDR

Donnerstag, 16.3.23, 03.20 Uhr: ARD

Donnerstag, 16.3.23, 20.15 Uhr: tagesschau24

Freitag, 17.3.23, 00.55 Uhr: 3sat

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist zweimal in der Woche bei Das Erste zu sehen: am Dienstag und am Mittwoch. Manchmal fällt die Talkshow aus. Für die nächsten Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine und Sendezeiten angekündigt.

Das sind die nächsten Folgen der Talkshow mit Sandra Maischberger:

21.03.2023, 22.50 Uhr

22.03.2023, 22.50 Uhr

28.03.2023, 22.50 Uhr

29.03.2023, 22.50 Uhr

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

