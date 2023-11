"Maischberger" gestern am 8. November 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" am 8. November 2023 diskutierten unter anderem Ricarda Lang und Hubert Aiwanger miteinander. Welche Gäste waren noch dabei?

Insgesamt sechs Gäste hatte Sandra Maischberger am gestrigen Abend im Studio, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Worum ging es genau und wer war dabei?

Hier bekommen Sie nicht nur die Infos rund um Gäste und Thema der Talkshow "Maischberger", die am 8. November 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war. Wir beantworten auch weitere Fragen: Gab es eine Übertragung im Live-Stream? Wo laufen Wiederholungen? Und was sind die nächsten Sendetermine?

"Maischberger": Gäste am 8. November 2023

Als Erstes bekommen Sie einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" gestern Abend, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Hubert Aiwanger ( Freie Wähler ): stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns

stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns Dirk Roßmann : Unternehmer und Autor

: Unternehmer und Autor Petra Gerster : Journalistin, langjährige Moderatorin der "heute"-Nachrichten im ZDF

Journalistin, langjährige Moderatorin der "heute"-Nachrichten im Robin Alexander : stellvertretender Chefredakteur der Welt

stellvertretender Chefredakteur der Welt Sonja Zekri : ehemalige Nahost-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung

Thema bei "Maischberger" am 8. November 2023

Ricarda Lang von den Grünen und Hubert Aiwanger von den Freien Wählern diskutierten über die Politik der Ampel-Regierung. Laut Ankündigung zur "Maischberger"-Sendung vom 8. November 2023 sollte es dabei vor allem um die Frage gehen, ob SPD, Grüne und FDP die richtigen Antworten auf Herausforderungen wie die Migration oder die schwächelnde Wirtschaft haben.

Sandra Maischberger hatte außerdem Dirk Roßmann zu Gast, der im Alter von 25 Jahren seine erste Drogerie eröffnete und mittlerweile ein Geschäftsimperium besitzt. Wie es in der Ankündigung zur Talkshow hieß, sprach der Unternehmer unter anderem darüber, warum ihm der Klimaschutz am Herzen liege und warum er sich in Putin geirrt habe.

Petra Gerster, Robin Alexander und Sonja Zekri nahmen bei "Maischberger" am 8. November die begleitende Rolle ein, bei der sie "erklärten, kommentierten und diskutierten".

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" war am 8. November 2023 zur gewohnten Sendezeit von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Folge lief nicht nur im Free-TV, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom Mittwoch gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern gleich vier.

Drei der Sendetermine liegen allerdings in der Nacht:

09.11.2023, 01.05 Uhr: WDR

09.11.2023, 03.20 Uhr: ARD

09.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

10.11.2023, 01.10 Uhr: 3Sat

Außerdem stehen die Folgen von "Maischberger" auch online in der Mediathek der ARD bereit. Dort können Sie sie im Stream kostenlos nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in der Regel am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD. Es kann zu Pausen und zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Die Folgen im November haben aber sehr regelmäßige Sendetermine:

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 22.50 Uhr

05.12.2023, 23.05 Uhr

