„Maischberger“ gestern am 18.6.25: Das waren die Gäste und das Thema

Die Talksendung „Maischberger“ gehört seit 2003 zum festen Bestandteil des politischen Fernsehprogramms der ARD. Ursprünglich unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“ gestartet, trägt das Format seit 2016 den heutigen Namen. Im Zentrum der Sendung stehen Gespräche über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen.

In der Ausgabe vom 16. Juni 2025 diskutierte Bildungsministerin Karin Prien von der CDU über Herausforderungen in den Bereichen Migration, Integration und Bildung. Anschließend wurde die außenpolitische Linie der SPD thematisiert. Dazu gab es Beiträge von SPD-Politiker Ralf Stegner und Politikwissenschaftler Carlo Masala.

Die Maischberger-Sendung am Dienstag widmete sich unter anderem der US-Migrationspolitik unter Donald Trump. Zur Sprache kamen auch Auswirkungen auf deutsche Staatsangehörige. Abschließend wurde über die wirtschaftliche Lage Deutschlands gesprochen. Dabei ging es um mögliche Strategien zur Bewältigung der Rezession und unterschiedliche Sichtweisen auf Eigenverantwortung in Krisenzeiten.

Über welches Thema wurde gestern am 18. Juni 2025 bei „Maischberger“ gesprochen und welche Politiker und Experten saßen diesmal im Studio? Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Gäste und Thema.

„Maischberger“: Gäste gestern am 18.6.25

Gestern Abend nahmen folgende fünf Gäste an den Diskussionen bei „Maischberger“ teil:

Johann Wadephul (CDU): Bundesaußenminister

Martin Richenhagen: Manager und ehemaliger US-Konzernchef

Ulrich Wickert: Journalist und Schriftsteller

Iris Sayram: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Veit Medick: Politikchef des Stern

Themen bei „Maischberger“ gestern am 18.6.25

Bei „Maischberger“ ging es gestern, am 18. Juni 2025, unter anderem um die Lage in mehreren internationalen Krisenregionen, die sich weiter verschärft. In Nahost und in der Ukraine kam es zuletzt zu neuen Angriffen. Über die politischen und diplomatischen Reaktionen sprach der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) im Studio.

Auch die Entwicklungen in der US-Handelspolitik sorgen international für Aufmerksamkeit und kamen bei „Maischberger“ zur Sprache. Neue Maßnahmen stoßen auf Kritik, gleichzeitig formiert sich in den Vereinigten Staaten Protest gegen Präsident Donald Trump. Einschätzungen dazu gab der deutsch-amerikanische Manager und ehemalige Vorstandsvorsitzende des Landmaschinenherstellers AGCO, Martin Richenhagen. Eine Einordnung der aktuellen Themen lieferten außerdem der frühere ARD-Moderator Ulrich Wickert, Hauptstadtstudio-Korrespondentin Iris Sayram und der Politikchef des Magazins Stern Veit Medick.

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Livestream

„Maischberger“ ging gestern, am 18. Juni 2025, bereits zum dritten Mal diese Woche auf Sendung. Die Talkshow startete um 22.50 Uhr in der ARD. Neben der Ausstrahlung im TV konnten Sie die neue Ausgabe auch online im Livestream der ARD sehen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Nach der Fernsehausstrahlung stehen die jeweiligen Folgen der Sendung „Maischberger“ in der kostenfreien ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Nutzerinnen und Nutzer können die Episoden dort jederzeit und beliebig oft ansehen. Zudem wird die Ausgabe vom 18. Juni 2025 erneut im Free-TV gezeigt. Die genauen Sendezeiten der Wiederholungen finden Sie hier:

Donnerstag, 19. Juni 2025, 3.20 Uhr, ARD

Donnerstag, 19. Juni 2025, 20.15 Uhr, tagesschau24

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Die Sendung am 18.6.25 war die letzte „Maischberger“-Ausgabe für diese Woche. Hier haben wir die kommenden Sendetermine der Talkshow für Sie im Überblick:

Mittwoch, 18. Juni 2025, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 24. Juni 2025, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 25. Juni 2025, 22.50 Uhr, ARD

Montag, 30. Juni 2025, 22.30 Uhr, ARD